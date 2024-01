Rafael Nadals Comeback ist geglückt. Bild: keystone

Comeback geglückt – Rafael Nadal ist nach langer Leidenszeit zurück

Nach einer einjährigen Verletzungspause ist Rafael Nadal auf der Tour zurück – und wie. Bei seinem Comeback am ATP-250-Turnier in Brisbane besiegte er den Österreicher Dominic Thiem in zwei Sätzen.

Mehr «Sport»

Der Tenniszirkus hat einen seiner grössten Stars zurück. Vor knapp einem Jahr hatte Nadal an den Australian Open 2023 – unter Schmerzen – seine letzte Partie bestritten, bevor er eine verletzungsbedingte Pause einlegen musste. Nadal, damals der Titelverteidiger des Turniers, musste sich in Australien bereits in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald geschlagen geben.

Der Spanier hatte in seiner Karriere bereits so einige Verletzungen zu verkraften, aber glaubt man seinem Trainer Carlos Moya, so war das letzte Jahr für Nadal besonders schwierig. Gegenüber «ATP.com» sagte Moya über Rafael Nadals Verletzungspause: «Ich hatte das Gefühl, dass es das Ende sein könnte, dass er keine Chance haben würde, wieder zu spielen. Es war die schwierigste Zeit, die ich mit ihm erlebt habe.»

Im Mai vergangenen Jahres hatte der Spanier nach einigen Wochen Pause aufgrund von Hüftproblemen das Saison-Ende bekanntgegeben und sich anschliessend – nur einen Tag vor seinem 37. Geburtstag – einer Operation am Hüftbeuger unterzogen.

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger dachte während seiner Verletzungspause auch über seine Zukunft nach. An einer Pressekonferenz im vergangenen Mai deutete der Mallorquiner gegenüber den anwesenden Journalistinnen und Journalisten an, dass das Jahr 2024 sein letztes auf der Tour sein könnte.

Ein Comeback nach Mass

Nach diesem schwierigen Jahr gab Rafael Nadal gegen Dominic Thiem also endlich sein Comeback. Schon im Vorfeld der Partie hatte der Spanier im Rahmen einer Pressekonferenz über sein Befinden gesprochen: «Es ist nur schon ein Sieg für mich, hier zu sein», meinte der Spanier.

Rafael Nadals Auftritt bei seinem Comeback war beeindruckend. In Brisbane gewann er in der ersten Runde gegen Dominic Thiem 7:5, 6:1. Nadal überzeugte vor allem bei eigenem Aufschlag. Der Mallorquiner gab nur sechs Punkte ab und liess keine Breakchance zu. Auf der anderen Seite nahm er seinem Gegenüber gleich drei Mal den Aufschlag ab.

Nadal zeigte sich nach dem Comeback-Sieg entsprechend emotional. Er sei dankbar, «nach dem schwierigsten Jahr der Karriere» wieder auf den Platz zu stehen und wieder auf diesem Niveau spielen zu können, sagte er im Siegerinterview.

«Rafa» nach seinem Comeback-Sieg über Dominic Thiem. Video: YouTube/Tennis Channel

Für den 37-jährigen Nadal war es der zehnte Sieg im 17. Aufeinandertreffen mit dem sieben Jahre jüngeren Österreicher. Beide Spieler standen sich bereits in Grand-Slam-Finals gegenüber, doch genau wie Nadal ist auch Thiem aufgrund einer schweren Verletzung in der Weltrangliste weit nach hinten gefallen. Nach seinem Comeback im Frühjahr 2022 fand der Österreicher den Anschluss noch nicht und rangierte vor dem Turnier in Brisbane auf Position 98.

Mit dem 1069. Sieg seiner Karriere überholte Nadal Ivan Lendl in der ewigen Rangliste. Nur drei Spieler haben noch mehr Siege auf der Tour: Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251) und Novak Djokovic (1088).

(kat/sda)