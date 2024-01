Das Winter Classic 2024 fand im Stadion der Baseballmannschaft Seattle Mariners statt. Bild: AP

Von fliegenden Fischen und Elvis Presley – die besten Bilder des NHL-Winter-Classic 2024

Am NHL-Winter-Classic, dem Freiluftspiel, das traditionellerweise am 1. Januar ausgetragen wird, traf dieses Jahr Seattle auf den Meister aus Las Vegas. Wie jedes Jahr bot der Grossevent viel Spektakel auf und neben dem Eis.

Mit den Seattle Kraken und den Vegas Golden Knights standen sich bei der Freiluft-Partie, die als reguläres Saisonspiel gewertet wird, die zwei jüngsten Franchises der NHL gegenüber. Seattle setzte sich gegen den amtierenden Champion vor 47'000 Zuschauern 3:0 durch.

Am Winter Classic wird, was die Show betrifft, in der Regel mit der grossen Kelle angerührt. In der Ausgabe 2024 sorgte schon die Ankunft der Golden Knights für ein erstes Schmunzeln.

Für die Partie verwandelte sich das Stadion der Baseballmannschaft Seattle Mariners kurzzeitig in einen Eistempel. Bei diesem Grossevent durfte auch die us-amerikanische Nationalhymne, angelehnt an die Legendäre Jimi-Hendrix-Version vom Woodstock-Festival 1969, nicht fehlen. Vorgetragen wurde sie vom erst 14-jährigen Gittaristen Nikhil Bagga.

Die Spieler der Seattle Kraken wurden beim Stadioneinlauf von Mitarbeitern des lokalen Fischmarktes mit fliegenden Fischen begrüsst. Untermalt wurde das ganze von einer Performance des Rappers «Sir-Mix-a-Lot», der aus Seattle stammt.

Die gastgebenden Kraken behielten mit 3:0 klar die Oberhand. Mann des Spiel war nebst Goalie Joey Daccord, der einen Shutout verzeichnete, der Finne Eeli Tolvanen mit einem Tor und einem Assist. Für Seattle war es der fünfte Sieg in Serie, die Golden Knights mussten bereits die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen hinnehmen. (kat/sda)

Highlights des Winter Classic 2024 in Seattle. Video: YouTube/NHL