Fehlerhafte Schrauben im Dach: ZSC-Heimpremiere im neuen Stadion erst Mitte November

Während die ZSC Lions zwar ab Ende August in der Trainingshalle und anderen Einrichtungen Swiss Life Arena trainieren können, wird das erste Heimspiel dort erst Mitte November ausgetragen. Die Unihockey-Weltmeisterschaft in Zürich (5. bis 13. November) soll wie geplant stattfinden können. (abu)

Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb ab dem 17. Dezember 2021 nicht mehr direkt unter der Dachkonstruktion gearbeitet. Die Organisation des Baustellenbetriebs sei in den vergangenen Wochen auf die neue Lage angepasst worden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen alle statisch relevanten Schrauben an der Dachkonstruktion ausgetauscht werden.

So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

Gänsehaut-Stimmung in der Nuova Valascia – so feiert Ambri seinen Playoff-Coup

Tennis-Drama in Indian Wells – Azarenka bricht mitten im Spiel in Tränen aus

Infektionszahlen in China steigen weiter +++ Wer nach London will, muss nicht mehr testen

So hast du die Formel-1-Stars noch nie gesehen – die Reaktionen sind 😂😂😂

Die Formel-1-Saison 2022 startet am Wochenende. Nun liess «Vanity Fair» eine erste Bombe platzen – in Form von Bildern. Denn das Modemagazin warf die Rennstars in Schale. Das Ganze ist etwas schwer in Worte zu fassen, deshalb gehen wir gleich zu den Fotos über: