Gänsehaut-Stimmung in der Nuova Valascia – so feiert Ambri seinen Playoff-Coup

Nach dem obligaten «Huh»-Jubel und einer Ehrenrunde mit Standing Ovations verabschiedete sich die Mannschaft in die Garderobe, wo aber sicherlich das eine oder Bierchen floss. Die Pre-Playoffs gegen Lausanne beginnen ja erst am Freitagabend. (pre)

Bereits kurz vor Schluss ertönte in der Nuova Valascia die Ambri-Hymne «La Montanara» –Gänsehaut-Stimmung pur. Und auch nach der Schlusssirene herrschte im Stadion eine elektrisierende Stimmung. Es wurde gesungen, getanzt und gefeiert, als wäre Ambri gerade zum ersten Mal in der Klubgeschichte Meister geworden.

Es ist sicherlich eines der grössten Hockey-Märchen der Neuzeit auf Schweizer Eis: Zehn Punkte lag der HC Ambri-Piotta am 4. März noch hinter dem SC Bern, doch mit sechs Siegen in Serie stürmten die «Biancoblù» noch an den «Mutzen» vorbei in die Pre-Playoffs. Zum Schluss wurden die SCRJ Lakers mit 6:2 abgefertigt und weil Bern gegen Lausanne einmal mehr uninspiriert auftrat, verkam der mit Spannung erwartete Strichkampf früh zu einem grossen Ambri-Schaulaufen.

