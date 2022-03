Raeto Raffainer, Chief Sport Officer SC Bern:

«Es ist sehr, sehr bitter. Wir haben bis am Schluss daran geglaubt. Der Auftritt heute Abend war gar nicht so schlecht. Wie das Resultat zustande kommt, ist sehr bitter. Es tut mir leid für die ganze Organisation und die Fans. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass wir eine sehr durchzogene bis schlechte Regular Season spielen. Das haben diese Fans und die Leute, die in der Organisation arbeiten, nicht verdient. Es ist meine Aufgabe und die vom Sportchef, das jetzt aufzuarbeiten. Wir haben jetzt Zeit, diese ‹Büez› zu machen.



Es war ein Knorz seit August. Fehlende Breite und viele Verletzte hatten andere auch, das wäre ein zu billiges Argument. Die Schwierigkeit in dieser Saison war, dass wir wussten, dass wir einen Umbruch machen müssen. Wir hatten viele auslaufende Verträge, die in schwierigen Gesprächen mündeten. Wir mussten Spielern, die grosse Verdienste hatten an vergangenen Erfolgen, mitteilen, dass sie in Bern keine Zukunft mehr haben. Das hat teilweise für eine ganz komische Energie in der Mannschaft gesorgt. Ob der Neuanfang mit Johan Lundskog stattfinden kann, müssen wir jetzt analysieren.»