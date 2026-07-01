Nico Hischier bleibt bei den New Jersey Devils. Bild: keystone

Hischier verlängert seinen Vertrag in New Jersey und kassiert bald gross ab

Nico Hischier hat bei den New Jersey Devils vorzeitig einen neuen Vertrag unterschrieben. So viel verdient der Schweizer NHL-Star ab Sommer 2027.

Adrian Bürgler Folge mir

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Nico Hischier bleibt für mindestens 2032 ein Teil der New Jersey Devils. Der Schweizer NHL-Captain hat seinen Vertrag vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis im Sommer 2027. Derzeit verdient Hischier 7.25 Millionen US-Dollar jährlich. Mit dem neuen Vertrag kann er sich auf eine saftige Gehaltserhöhung freuen. Sein künftiger Jahreslohn beläuft sich auf 11.7 Millionen Dollar.

Das macht ihn nicht nur zum bestbezahlten Schweizer Spieler der NHL-Geschichte, sondern auch zum teuersten Spieler in der Geschichte der New Jersey Devils. Über die gesamte Vertragslaufzeit wird Hischier also 58,5 Millionen US-Dollar verdienen. Noch ist nicht klar, ob der Vertrag irgendwelche Trade-Klauseln beinhaltet.

Ein fairer Vertrag

Nun mag sich der geneigte Hockey-Fan fragen: Ist der Lohn für einen Spieler wie Hischier, der in seiner NHL-Karriere noch nie mehr als einen Punkt pro Spiel geskort hat, nicht etwas zu hoch? Die Antwort lautet: nein. Einerseits, weil sich Hischiers Spiel nicht nur durch Skorerpunkte auszeichnet. Der Walliser übernimmt in allen Spielsituationen – auch Unterzahl oder Überzahl – viel Verantwortung. Er ist defensiv verlässlich, auch wenn er dort teilweise immer noch Schwankungen hat. Gemäss NHL-Experte Dom Luszczyszyn von «The Athletic» beläuft sich Hischiers momentaner Marktwert auf 12.3 Millionen. Damit hat der Schweizer also sogar noch leicht darunter unterschrieben.

Andererseits hat sich in den letzten Jahren auch die Salary-Cap-Situation in der NHL massiv verändert. Die National Hockey League boomt, die Teams nehmen dank TV-Geldern, Werbeeinnahmen und Ticketverkäufen viel Geld ein. Und weil sich gemäss NHL-Gesamtarbeitsvertrag die Teams und die Besitzer den Umsatz 50:50 teilen, muss auch die Lohnobergrenze jedes Jahr stark angehoben werden.

Nächste Saison liegt der Salary Cap bei 104 Millionen. Für die Spielzeit 2027/28 sind 113.5 Millionen vorgesehen. Hischiers Vertrag beläuft sich bei Beginn also auf 10,31 Prozent des gesamten Caps und ist beispielsweise nicht mit den 11.6 Millionen zu vergleichen, für die Torontos Auston Matthews 2019 unterschrieben hatte. Damals waren das noch 14,27 Prozent des Salary Caps. Und da für die Saison 2028/29 bereits mit einer Lohnobergrenze von 123 Millionen gerechnet wird, dürfte Hischiers neuer Vertrag auch gut altern.