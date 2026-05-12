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Eishockey-WM 2026: Das ist das Schweizer Kader für die Heim-WM

epa12945089 Switzerland&#039;s head coach Jan Cadieux looks on during the Beijer Hockey Games match between Switzerland and Czechia at Catena Arena in Angelholm, Sweden, 10 May 2026. EPA/JOHAN NILSSON ...
Jan Cadieux hat zum ersten Mal ein definitives WM-Kader nominiert. Bild: keystone

Ohne Kurashev und Moy – das ist das Schweizer Kader für die Heim-WM

Das vorläufige Schweizer Kader für die am Freitag beginnende Heim-WM steht. Cheftrainer Jan Cadieux hat im Anschluss an das letzte Turnier der Euro Hockey League weitere Anpassungen vorgenommen.
12.05.2026, 12:1212.05.2026, 12:38

Das Schweizer Kader für die Eishockey-WM zuhause in Zürich und Fribourg steht. Jan Cadieux verzichtet auf grössere Überraschungen. NHL-Stürmer Philipp Kurashev steht (noch) nicht im WM-Kader, bei ihm sind immer noch medizinische Tests ausstehend.

Der letztjährige WM-Topskorer Tyler Moy hat den letzten Kaderschnitt indes definitiv nicht überstanden. Er musste nach der letzten Vorbereitungswoche genau wie die Verteidiger Giancarlo Chanton, Fabian Helder und Simon Seiler sowie Stürmer Yannick Frehner das Nati-Camp verlassen.

Das vorläufige Schweizer WM-Kader:
Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)

Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Lukas Frick (HC Davos), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning / NHL)

Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Damit umfasst das Aufgebot nunmehr drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer. Sechs Spieler aus der NHL stehen im Kader.

«Der Entscheid über das WM-Aufgebot war alles andere als einfach. Alle Spieler haben in den vergangenen vier Vorbereitungswochen enormen Einsatz gezeigt und alles für die Schweiz gegeben. Auch diejenigen, die nicht an der Heim-WM dabei sein werden, haben die Mannschaft mit ihrem Einsatz und ihrer Einstellung mitgeprägt und die Mitspieler jeden Tag gepusht», wird Jan Cadieux in einer Medienmitteilung des Verbandes zitiert. «Jeder einzelne Spieler hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns als Team weiterentwickeln konnten. Jetzt geht es in den kommenden Trainings um den letzten Feinschliff. Die Vorfreude auf den WM-Start gegen die USA und das Eishockeyfest in der Schweiz ist riesig.»

Am Dienstagmorgen hat der Schweizerische Eishockeyverband mit kryptischen Posts mit Kinderbildern der Spieler das Aufgebot bereits angeteasert. Erkennst du die Spieler anhand dieser Fotos beim Durchswipen?

Am Freitag geht es los: Melde dich jetzt für das Tippspiel zur Eishockey-WM an

(abu)

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