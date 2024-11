National League: Lausanne geht in Bern unter

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Der Genève-Servette HC kehrte nach vier Niederlagen zum Siegen zurück. Der Gewinner der Champions Hockey League setzte sich in Lugano 3:1 durch. Teemu Hartikainen hatte bei allen drei Toren der Genfer den Stock im Spiel. Für die Bianconeri war es die dritte Heimniederlage in Serie. (sda)

Bern – Lausanne 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 15503 Zuschauer. SR Tscherrig/Lemelin (USA), Meusy/Gnemmi. Tore: 3. Simon Moser (Loeffel, Marchon) 1:0. 7. Simon Moser (Schild) 2:0. 10. Marti (Riat, Suomela) 2:1. 29. Merelä (Loeffel, Czarnik) 3:1. 33. Czarnik (Loeffel, Ejdsell/Powerplaytor) 4:1. 41. (40:29) Baumgartner (Bader) 5:1. 46. Sablatnig (Graf, Marchon) 6:1. 51. Czarnik (Ejdsell) 7:1. 53. Pajuniemi (Powerplaytor) 7:2. Strafen: 6mal 2 plus 5 Minuten (Schild) gegen Bern, 5mal 2 plus 5 Minuten (Marti) plus Spieldauer (Marti) gegen Lausanne. PostFinance-Topskorer: Czarnik; Rochette. Bern: Wüthrich; Untersander, Nemeth; Loeffel, Lindholm; Vermin, Kindschi; Rhyn, Füllemann; Merelä, Czarnik, Ejdsell; Bader, Baumgartner, Scherwey; Sablatnig, Graf, Marchon; Schild, Ritzmann, Simon Moser. Lausanne: Pasche; Glauser, Bayreuther; Heldner, Sklenicka; Fiedler, Marti; Haas, Genazzi; Riat, Suomela, Oksanen; Hügli, Jäger, Bozon; Pajuniemi, Kuokkanen, Rochette; Jordann Bougro, Benjamin Bougro, Holdener. Bemerkungen: Bern ohne Kahun, Kreis (beide verletzt) und Lehmann (krank), Lausanne ohne Frick, Fuchs, Pilut, Prassl, Raffl und Vouardoux (alle verletzt). (sda)

Der Lausanne HC verpasste es in der National League, punktemässig zum spielfreien Leader ZSC Lions aufzuschliessen. Die Waadtländer gingen in Bern mit 2:7 unter. Simon Moser und Austin Czarnik zeichneten sich bei den Gastgebern als Doppeltorschützen aus. (sda)

Der blockierte Spielermarkt und das Blamage-Risiko für die Sportchefs

Ambri hat mit einem Spielertausch Chris DiDomenico geholt. Solche «Blitztransfers» sind eigentlich viel zu selten. Weil der Spielermarkt blockiert, die wahre Hierarchie der Liga zementiert und das Blamage-Risiko für die Sportchefs gross ist.

Im dynamischen Hockeybusiness ist der Arbeitsplatz schneller gewechselt als die Arbeitskleidung. Vor der Partie in Biel gibt Gottérons Teammanager Pierre Reynaud am Dienstag eine offizielle Erklärung ab: «Heute spielt Jakob Lilja erstmals für uns. Mit der Nummer 43. Er wird später die Nummer 29 bekommen. Wir waren leider noch nicht dazu in der Lage, ein Dress mit der 29 bereitzustellen.» Am Vortag hatten die Sportchefs von Gottéron und Ambri einen Spielertausch ausgehandelt: Der Schwede Jakob Lilja wechselt per sofort von Ambri zu Gottéron und der Kanadier Chris DiDomenico von Gottéron zu Ambri.