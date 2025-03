Nach sechs Jahren verlässt Janick Steinmann die SCRJ Lakers und geht zu Lugano. Bild: IMAGO/Pius Koller

Der HC Lugano klaut Rappi den Sportchef: Janick Steinmann kommt per sofort

Einige Wochen nach der Entlassung von Sportchef Hnat Domenichelli, der zeitgleich mit Trainer Luca Gianinazzi gehen musste, hat der HC Lugano einen Nachfolger gefunden: Die Tessiner verpflichten Janick Steinmann vom Ligakonkurrenten Rapperswil-Jona per sofort. Dies gaben beide National-League-Klubs am Sonntagmorgen bekannt.

«Ich fühle mich geehrt und bin sehr aufgeregt, Teil des HC Lugano zu werden. Es ist eine faszinierende Herausforderung und ein grosser Schritt auf meinem professionellen Weg», wird Steinmann zitiert. Die Tessiner beendeten die am Samstag zu Ende gegangene Liga-Qualifikation auf Platz 13, weshalb sie möglicherweise ins Abstiegs-Playoff mit Ajoie müssen. Dies entspricht natürlich nicht den Erwartungen der Luganesi, weshalb Steinmann nun das Ruder herumreissen soll.

Ob dabei in Zukunft ebenfalls Uwe Krupp an der Bande stehen wird, ist noch unklar. Der Vertrag des Deutschen, der Mitte Januar auf Gianinazzi folgte, aber noch keine echte Trendwende einleiten konnte, läuft Ende Saison ab.

Steinmann war zuletzt sechs Jahre lang in gleicher Position bei den SC Rapperswil-Jona Lakers und war mitverantwortlich für die grossen Erfolge nach dem Aufstieg im Jahr 2018. In Steinmanns zweiter Saison als Sportchef schaffte der SCRJ 2020/21 den Einzug in die Playoff-Halbfinals, danach wurde die Liga-Qualifikation zweimal in den Top 4 beendet, wobei die Viertelfinals in beiden Saisons Endstation bedeuteten.

Nach dem Verpassen der Playoffs im Vorjahr qualifizierten sich die Lakers am gestrigen Samstagabend – Steinmanns letztem Spiel bei den Rapperswilern – in letzter Sekunde noch für die Play-Ins. «Sechs Jahre mit den Lakers verflogen wie im Flug. Es war eine Freude, in diesem familiären Klub mit so einer tollen Fankultur und grossartigen Menschen zu arbeiten», sagte Steinmann zum Abschied. (nih)