Liveticker

Erster Slalom-Auftritt von Meillard nach dem WM-Titel – kann er Gold bestätigen?

Mehr «Sport»

Die Startliste:

1 Linus Strasser GER

2 Atle Lie McGrath NOR

3 Loïc Meillad SUI

4 Henrik Kristoffersen NOR

5 Clement Noel FRA

6 Manuel Feller AUT

7 Timon Haugan NOR

8 Samuel Kolega CRO

9 Tanguy Nef SUI

10 Albert Popov BUL

11 Daniel Yule SUI

12 Steven Amiez FRA

13 Dave Ryding GBR

14 Fabio Gstrein AUT

15 Lucas Pinheiro Braathen BRA

16 Kristoffer Jakobsen SWE

17 Alex Vinatzer SWE

18 Dominik Raschner AUT

19 Filip Zubucic CRO

20 Johannes Strolz AUT

24 Marc Rochat SUI

28 Luca Aerni SUI

31 Ramon Zenhäusern SUI

58 Matthias Itten SUI​