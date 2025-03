Jensen schiesst die Lakers spät ins Glück. Bild: keystone

Rappi erreicht Play-Ins in extremis, Biel und Genf scheitern – Fribourg in den Playoffs

Fribourg-Gottéron sichert sich in der National League den letzten direkten Platz im Playoff. Die SCL Tigers, die Rapperswil-Jona Lakers und Ambri-Piotta dürfen über das Play-in weiter hoffen. Für Biel und Servette ist die Saison jedoch zu Ende.

Die Playoff- und Play-In-Duelle

Die mit Spannung erwartete 52. und letzte Runde der Qualifikation brachte zwar nicht den grossen Umsturz in der Tabelle, an Dramatik war die Entscheidung im Strichkampf gleichwohl nicht zu übertreffen.

Um 21.48 Uhr dufte Genève-Servette noch auf das Vorrücken in die Top 10 hoffen, obwohl es in Bern (1:5) aussichtslos zurücklag. Dann jedoch gelang den Rapperswil-Jona Lakers im kapitalen Heimspiel gegen Davos in der Schlussminute der Siegtreffer zum 2:1, der sie vom 12. auf den rettenden 9. Platz hievte. Die Genfer hingegen müssen sich mit dem vorzeitigen Saisonende abfinden.

Das Play-in ebenfalls verpasst hat Biel, das mit Lugano in der Schlussrunde auf eine Mannschaft traf, die bereits als Teilnehmer des Abstiegs-Playoff feststand. Die Seeländer verloren im Tessin 2:4 und rutschten noch aus den Top 10.

Play-Ins: Kloten (7.) – SCL Tigers (8.)

Rapperswil-Jona (9.) – Ambri-Piotta (10.)



Playoffs: Lausanne (1.) – schlechtestes Play-In-Team

ZSC Lions (2.) – bestes Play-In-Team

Bern (3.) – Fribourg-Gottéron (6.)

Zug (4.) – Davos (5.)



Rapperswil – Davos 2:1

Bericht folgt.

Rappi lässt sich von den Fans feiern. Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - Davos 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

6100 Zuschauer (ausverkauft). - SR Lemelin/Ruprecht, Cattaneo/Humair.

Tore: 16. (15:24) Frehner 0:1. 17. (16:32) Jelovac (Strömwall) 1:1. 60. (59:10) Jensen 2:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 5mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Strömwall; Tambellini.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Maier, Holm; Jelovac, Nardella; Capaul, Djuse; Henauer; Strömwall, Taibel, Jensen; Moy, Fritz, Wetter; Hofer, Albrecht, Lammer; Wick, Dünner, Alge; Zangger.

Davos: Aeschlimann; Andersson, Jung; Fora, Dahlbeck; Honka, Gross; Guebey, Barandun; Stransky, Ryfors, Tambellini; Frehner, Nussbaumer, Zadina; Kessler, Egli, Ambühl; Wieser, Gredig, Knak.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Baragano, Larsson, Quinn, Rask (alle verletzt), Embacher und Hornecker (beide ), Davos ohne Corvi, Nordström, Parrée (alle verletzt), Blaser, Leipold, Lichtensteiger, Müller, Solèr, Van der Kaaij, Waidacher (alle ), Lemieux und McShane (beide überzählige Ausländer). Davos ab 59:27 ohne Torhüter.

ZSC Lions – Kloten 4:2

Bericht folgt.

Der ZSC sichert sich mit dem Sieg den 2. Platz. Bild: keystone

ZSC Lions - Kloten 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

12'000 Zuschauer. - SR Kaukokari/Dipietro, Obwegeser/Gurtner.

Tore: 8. Kukan (Malgin) 1:0. 11. Lammikko (Frödén) 2:0. 22. Kukan (Kinnunen, Balcers/Powerplaytor) 3:0. 32. Meyer (Morley) 3:1. 34. Weibel (Niku) 3:2. 60. (59:38) Malgin 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: keine gegen ZSC Lions, 2mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Andrighetto; Ojamäki.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Marti; Kinnunen, Lehtonen; Blaser; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Zehnder; Rohrer, Henry, Riedi; Baechler, Sigrist, Segafredo; Olsson.

Kloten: Zurkirchen (22. Waeber); Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Sataric, Steve Kellenberger; Sidler; Ojamäki, Morley, Audette; Aberg, Ramel, Schreiber; Simic, Schäppi, Meyer; Derungs, Diem, Weibel; Smirnovs.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Baltisberger, Hollenstein, Kärki, Trutmann (alle verletzt) und Grant (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Steiner (verletzt), Aebi, Cuesta Flores, Deussen , Keller (alle ) und Hawryluk (überzähliger Ausländer). Kloten von 57:12 bis 59:38 ohne Torhüter.

Fribourg – Ambri 4:1

Bericht folgt.

Fribourg schafft die direkte Playoff-Qualifikation. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

9262 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tscherrig/Stolc, Stalder/Urfer.

Tore: 23. Bertschy (Vey, Lilja) 1:0. 39. Maillet (DiDomenico, Heed/Powerplaytor) 1:1. 41. (40:37) Schmid (Wallmark) 2:1. 50. (49:12) Wallmark (Schmid, Sörensen) 3:1. 51. (50:12) Bertschy (Lilja, Vey) 4:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, keine gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Wallmark; Kubalik.

Fribourg-Gottéron: Berra; Diaz, Jecker; Sutter, Streule; Rathgeb, Gunderson; Seiler; Sörensen, Wallmark, Schmid; Bertschy, Vey, Lilja; Sprunger, De la Rose, Marchon; Nicolet, Walser, Gerber; Mottet.

Ambri-Piotta: Senn; Heed, Zgraggen; Virtanen, Terraneo; Wüthrich, Isacco Dotti; Zaccheo Dotti, Curran; DiDomenico, Maillet, Kubalik; Bürgler, Heim, Müller; Pestoni, Landry, De Luca; Grassi, Kostner, Zwerger.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Dufner (verletzt) und Borgman (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Juvonen (überzähliger Ausländer). Ambri-Piotta von 55:29 bis 56:09, 56:27 bis 57:18 und ab 57:32 ohne Torhüter.

Lugano – Biel 4:2

Bericht folgt.

Die Saison von Biel endet in Lugano vorzeitig. Bild: keystone

Lugano - Biel 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

5218 Zuschauer. - SR Wiegand/Hungerbühler, Fuchs/Huguet.

Tore: 8. Fazzini (Powerplaytor) 1:0. 20. (19:59) Sekac (Unterzahltor!) 2:0. 23. Sablatnig (Rajala) 2:1. 47. Sekac (Zohorna, Zanetti) 3:1. 54. Kneubuehler (Cunti) 3:2. 59. Canonica 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; Rajala.

Lugano: Schlegel; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Guerra, Pulli; Meile; Joly, Thürkauf, Cormier; Patry, Zohorna, Sekac; Fazzini, Arcobello, Verboon; Aleksi Peltonen, Canonica, Morini; Zanetti.

Biel: Säteri; Jakowenko, Blessing; Luca Christen, Grossmann; Dionicio, Zryd; In-Albon, Christe; Hofer, Andersson, Sallinen; Sablatnig, Cunti, Rajala; Greco, Nicolas Müller, Kneubuehler; Eugster, Tanner, Bachofner.

Bemerkungen: Lugano ohne van Pottelberghe (verletzt), Carr und Huska (beide überzählige Ausländer), Biel ohne Burren, Bärtschi, Haas, Lööv, Stampfli (alle verletzt), Bächler, Livio Christen, Neuenschwander, Villard (alle ) und Heponiemi (überzähliger Ausländer). Biel von 56:33 bis 58:21 und ab 58:55 ohne Torhüter.

Langnau – Ajoie 5:1

Bericht folgt.

Langnau sichert sich souverän die Play-In-Teilnahme. Bild: keystone

SCL Tigers - Ajoie 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Piechaczek/Hürlimann, Schlegel/Francey.

Tore: 24. (23:56) Rohrbach (Riikola, Pesonen) 1:0. 25. (24:21) Allenspach (Mäenalanen, Malone) 2:0. 29. (28:45) Allenspach (Malone, Riikola) 3:0. 30. (29:42) Saarela (Julian Schmutz, Erni) 4:0. 47. Garessus (Reto Schmutz, Palve) 4:1. 49. Pesonen (Mäenalanen, Saarijärvi/Powerplaytor) 5:1.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 4mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Rohrbach; Nättinen.

SCL Tigers: Boltshauser; Zanetti, Riikola; Saarijärvi, Baltisberger; Meier, Erni; Paschoud; Rohrbach, Flavio Schmutz, Pesonen; Allenspach, Malone, Mäenalanen; Julian Schmutz, Berger, Saarela; Fahrni, Felcman, Salzgeber; Jenni.

Ajoie: Conz (30. Ciaccio); Honka; Maurer; Fischer, Nussbaumer; Thiry, Pilet; Palve, Bellemare, Nättinen; Hazen, Devos, Reto Schmutz; Robin, Garessus, Romanenghi; Scheidegger, Rundqvist, Veckaktins.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Charlin, Petrini (beide verletzt), Dukurs, Mathys, Trachsel (alle ), Lapinskis (gesperrt) und Kristof (überzähliger Ausländer), Ajoie ohne Frossard, Patenaude, Pedretti, Turkulainen (alle verletzt), Bozon (gesperrt) und Brennan (überzähliger Ausländer).

Bern – Servette 5:1

Bericht folgt.

Servette enttäuscht zum Saisonabschluss einmal mehr. Bild: keystone

Bern - Genève-Servette 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

17'031 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Ströbel, Steenstra/Duc.

Tore: 20. (19:56) Merelä 1:0. 28. (27:24) Baumgartner (Loeffel) 2:0. 29. (28:26) Merelä (Czarnik, Loeffel/Powerplaytor) 3:0. 36. Marchon (Aaltonen, Merelä) 4:0. 52. Loosli (Jooris, Hischier) 4:1. 55. Czarnik (Nemeth) 5:1 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 plus 10 Minuten (Granlund) plus Spieldauer (Granlund) gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Czarnik; Manninen.

Bern: Wüthrich; Loeffel, Klok; Untersander, Nemeth; Vermin, Kreis; Kindschi, Füllemann; Lehmann, Czarnik, Ejdsell; Merelä, Aaltonen, Marchon; Andersons, Baumgartner, Scherwey; Schild, Ritzmann, Simon Moser.

Genève-Servette: Mayer; Lennström, Karrer; Schneller, Berni; Jacquemet, Le Coultre; Chanton; Hartikainen, Manninen, Granlund; Timashov, Jooris, Praplan; Hischier, Pouliot, Miranda; Cavalleri, Völlmin, Loosli.

Bemerkungen: Bern ohne Liniger, Levin Moser, Weber, Wieczorek, Zürcher (alle ), Häman Aktell, Lindholm, Ryser (alle verletzt) und Reideborn (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Descloux, Richard, Rod (alle verletzt) und Vatanen (krank). Genève-Servette von 54:00 bis 54:14 ohne Torhüter.

Zug – Lausanne 4:1

Bericht folgt.

Der EVZ sichert sich mit einem Sieg gegen Lausanne das Playoff-Heimrecht. Bild: keystone

Zug - Lausanne 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

7463 Zuschauer. - SR Borga/Staudenmann, Altmann/Gnemmi.

Tore: 18. Senteler (Leuenberger/Powerplaytor) 1:0. 29. Muggli (Hofmann, Wingerli) 2:0. 39. Fuchs (Prassl, Marti) 2:1. 58. Hofmann 3:1. 60. (59:42) Wingerli 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Martschini; Suomela.

Zug: Genoni; Muggli, Johnson; Hansson, Mischa Geisser; Balestra, Stadler; Bachmann; Martschini, Kovar, Künzle; Wingerli, Olofsson, Hofmann; Leuenberger, Senteler, Eggenberger; Wey, Antenen.

Lausanne: Keller; Heldner, Bayreuther; Glauser, Marti; Vouardoux, Frick; Fiedler, Genazzi; Riat, Suomela, Oksanen; Perlini, Kahun, Fuchs; Hügli, Rochette, Raffl; Bozon, Jäger, Prassl.

Bemerkungen: Zug ohne Bengtsson, Tobias Geisser, Herzog, Schlumpf, Vozenilek (alle verletzt), Biasca, Carlsson, Riva und Simion (alle krank), Lausanne ohne Hammerer, Pajuniemi, Pilut (alle verletzt) und Sklenicka (überzähliger Ausländer). Lausanne von 0:00 bis 0:00 und 59:10 bis 59:42 ohne Torhüter. (abu/sda)

