Jesper Fast schiesst Carolina gegen Nico Hischier (links) und Akira Schmid (rechts) eine Runde weiter. Bild: keystone

Nati darf auf NHL-Trio hoffen – die Devils sind in den Playoffs gescheitert

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 3:2 n.V.

Nico Hischier (New Jersey): 3 Hits, 1 Block, TOI 19:54 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 4 Hits, TOI 17:10 min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, 2 Blocks, TOI 21:32 Min.

Akira Schmid (New Jersey): 36 Paraden, Abwehrquote 92,3 %



Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid könnten möglicherweise schon bald die Schweizer Eishockey-Nati an der WM in Riga verstärken. Mit den New Jersey Devils sind sie in der 2. Runde der Stanley-Cup-Playoffs ausgeschieden.

Die Devils verloren Spiel 5 gegen die Carolina Hurricanes mit 2:3 nach Verlängerung. Damit unterlagen sie in der Playoff-Serie mit 1:4. «Der Einsatz war da und wir hatten unsere Chancen», lautete das Fazit des Schweizer Devils-Captains Nico Hischier.

Zur tragischen Figur wurde der vierte Schweizer der Devils, Timo Meier. Der Herisauer schoss im Powerplay das Tor zur 2:1-Führung, nachdem er bereits beim 1:0 den Assist gegeben hatte. Doch im Mitteldrittel verpasste er das leere Tor und damit das 3:1. «Da habe ich gedacht, dass sich das rächen könnte», sagte New Jerseys Headcoach Lindy Ruff. Er lobte seine Spieler trotz des Ausscheidens: «Sie haben alles gegeben, was sie konnten.»

Das letzte Tor in dieser Serie fiel in der Overtime im Powerplay. Siegenthaler sass wegen Spielverzögerung in der Kühlbox, nachdem er den Puck aus der eigenen Zone übers Plexiglas spediert hatte. Der Schwede Jesper Fast wurde zum Matchwinner der Hurricanes, die nun erstmals seit 2019 den Final der Eastern Conference erreicht haben.

Die Teams verabschieden sich nach der Serie. Video: YouTube/SPORTSNET

Aufgrund seiner Vertragssituation wird Meier für die WM, die für die Schweiz am Samstagmittag beginnt, kein Thema sein. Bei Goalie Schmid, Stürmer Hischier und Verteidiger Siegenthaler darf Nationaltrainer Patrick Fischer hingegen hoffen, dass sie im Verlaufe des WM-Turniers in Riga zur Mannschaft stossen. (ram)

