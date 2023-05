Nino Niederreiter ist zum ersten Mal seit 2019 wieder an einer WM dabei. Bild: EPA/KEYSTONE

Analyse

Die Nati hofft auf weitere Verstärkung – so gut sind die Teams in der Schweizer WM-Gruppe

Am Freitag beginnt die Eishockey-WM in Riga und Tampere. Wir zeigen dir, wie stark die teilnehmenden Nationalmannschaften sind. Heute die Gruppe B mit der Schweizer Nati.

Oft kommt es vor, dass ein Kader zu Beginn einer Eishockey-WM nicht gleich aussieht, wie dies am Ende des Turniers der Fall ist. Denn manchmal stossen im Verlauf der Zeit weitere Verstärkungen aus der NHL von ausgeschiedenen Playoff-Teams dazu. Das Gerüst der Mannschaften steht aber bereits. So gut sind die Teams dieses Jahr.

Gruppe B: Bild: screenshot iihf.com

Das Bewertungs-Schema

⭐⭐⭐⭐⭐: Mehrere NHL-Stars ergänzt von guten NHL-Stammspielern oder europäischen Starspielern.

⭐⭐⭐⭐: Einzelne NHL-Stars mit guten bis mässigen NHL-Stammspielern oder europäischen Starspielern.

⭐⭐⭐: Gute bis mässige NHL-Stamm- und Ergänzungsspieler oder gute bis sehr gute Spieler aus Europa, der AHL oder College-Starspieler.

⭐⭐: Mässige bis gute Spieler aus Europa, der AHL oder gute College-Spieler. Kaum oder keine NHL-Verstärkung.

⭐: Schwache bis durchschnittliche Spieler aus Europa, der AHL oder mässige College-Spieler. Keine NHL-Verstärkung.

Kanada

Tor: Joel Hofer (Springfield/AHL), Devon Levi (Buffalo Sabres), Samuel Montembeault (Montreal Canadiens).



Verteidigung: Justin Barron (Montreal Canadiens), Ethan Bear (Vancouver Canucks), Pierre-Olivier Joseph (Pittsburgh Penguins), Jacob Middleton (Minnesota Wild), Tyler Myers (Vancouver Canucks), Jake Walman (Detroit Red Wings), MacKenzie Weegar (Calgary Flames.



Sturm: Sammy Blais (St.Louis Blues), Lawson Crouse (Arizona Coyotes), Adam Fantilli (Universität Michigan), Cody Glass (Nashville Predators), Peyton Krebs (Buffalo Sabres), Scott Laughton (Philadelphia Flyers), Milan Lucic (Calgary Flames), Jack McBain (Arizona Coyotes), Jake Neighbours (St.Louis Blues), Jack Quinn (Buffalo Sabres), Tyler Toffoli (Calgary Flames), Joe Veleno (Detroit Red Wings).

Tor:

Devon Levi ist erst 21 Jahre alt. Er hat die Saison in der US-College-Liga begonnen, und sie nach starken Leistungen in der NHL mit den Buffalo Sabres beendet. Dort machte er nur sieben Spiele, überzeugte in diesen aber durchaus. Sam Montembeault ist erfahrener, hat bei den von vielen Verletzungen geplagten Montreal Canadiens aber eine schwierige Saison durchgemacht. Das Talent im Tor ist durchaus vorhanden. Ergänzt wird das Trio vom jungen AHL-Goalie Joel Hofer, der auch schon NHL-Einsätze machte.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Verteidigung:

In der Verteidigung bringt Tyler Myers die Routine mit. Die Frage ist, wie sich der etwas hüftsteife einstige Erstrunden-Draft auf dem europäischen Eis schlägt. Die offensiven Akzente aus der Hintermannschaft dürften von MacKenzie Weegar und dem spannenden Youngster Justin Barron kommen.

Verteidiger MacKenzie Weegar: Ein sehr guter Offensiv-Verteidiger aus der NHL. Bild: IMAGO/Larry MacDougal

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Sturm:

Tyler Toffoli ist der einzige aktuelle Stürmerstar in dieser kanadischen Mannschaft. Der Calgary-Flügel hat in 82 Spielen 73 Punkte gesammelt. Einen womöglich künftigen Star haben die Ahornblätter in Adam Fantilli. Der 18-Jährige gilt als einer der besten Spieler der diesjährigen Draft-Klasse und als Nummer 2 hinter Überflieger Connor Bedard. Ansonsten sind viele mittelklassige NHL-Spieler dabei – aber halt eben immer noch NHL-Spieler.

Die kanadische Mannschaft ist immer noch gut, aber wenn man sieht, welche Spieler in den Playoffs bereits ausgeschieden sind – Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Cale Makar, oder Brayden Point – dann ist das Aufgebot etwas enttäuschend.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 11/15 ⭐

Tschechien

Tor: Simon Hrubec (ZSC Lions), Marek Langhamer (Ilves Tampere), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes).



Verteidigung: Tomas Dvorak (Pardubice), Michal Jordan (SCRJ Lakers), Michal Kempny (Sparta Prag), Ronald Knot (Tucson/AHL), Jan Kostalek (Pardubice), Tomas Kundratek (Trinec), David Nemecek (Sparta Prag), Jakub Zboril (Boston Bruins).



Sturm: Ondrej Beranek (Karlovy Vary), Jiri Cernoch (Karlovy Vary), Roman Cervenka (SCRJ Lakers), Flilip Chlapik (Ambri-Piotta), Filip Chytil (New York Rangers), Jakub Flek (Kometa Brno), Martin Kaut (San Jose Sharks), Dominik Kubalik (Detroit Red Wings), Lukas Sedlak (Pardubice), Jiri Smejkal (Oskarshamn), Vladimir Sobotka (Sparta Prag), Michael Spacek (Ambri-Piotta), David Tomasek (Sparta Prag), Daniel Vozenilek (Trinec).

Tor:

Die Saisonbilanz von Karel Vejmelka (50 Spiele, 3,43 Gegentore/Spiel, 90,0 % Fangquote) mag nicht imposant erscheinen. Doch der 26-Jährige war hinter der nicht immer sattelfesten Verteidigung der Arizona Coyotes einer der meistbeschäftigten Goalies der NHL und schaffte es immer wieder, die gegnerischen Teams verzweifeln zu lassen. Unterstützt wird er an der WM von ZSC-Goalie Simon Hrubec, der einer der besten Goalies der National League war.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Überzeugte in Arizona: Karel Vejmelka. Bild: keystone

Verteidigung:

Die einzige tschechische NHL-Verstärkung in der Verteidigung ist Jakub Zboril. Bislang konnte der 26-Jährige sein Potenzial als Erstrunden-Draft von 2015 nicht nach Wunsch ausspielen, wobei er auch von Verletzungen ausgebremst wurde. Ansonsten sind viele bewährte Kräfte mit von der Partie, wie Lakers-Verteidiger Michal Jordan, oder Tumas Kundratek und Michal Kempny. Eine gute, aber keine überragende Hintermannschaft.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Sturm:

Die NHL-Stürmer Dominik Kubalik und Filip Chytil verstärken die tschechische Mannschaft. Beide bringen viel Torgefahr mit, auch wenn sie keine Stars sind. Sie werden unterstützt von den beiden National-League-Stars Roman Cervenka (59 Punkte in 43 Spielen mit den Lakers) und Michael Spacek (50 Punkte in 50 Spielen mit Ambri). Daneben sind weitere gute Spieler aus der tschechischen Liga im Kader.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 10/15 ⭐

Schweiz

Tor: Leonardo Genoni (Zug), Robert Mayer (Genf), Joren Van Pottelberghe (Biel).



Verteidigung: Tim Berni (Columbus Blue Jackets), Michael Fora (Davos), Tobias Geisser (Zug), Andrea Glauser (Lausanne), Dean Kukan (ZSC Lions) Romain Loeffel (Bern), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Arizona Coyotes).



Sturm: Andres Ambühl (Davos), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (Davos), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Mike Künzle (Biel), Denis Malgin (Colorado Avalanche), Marco Miranda (Genf), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Damien Riat (Lausanne), Tanner Richard (Genf), Sven Senteler (Zug), Dario Simion (Zug), Calvin Thürkauf (Lugano).

Tor:

An Qualität im Tor mangelt es der Schweiz grundsätzlich nicht, das haben die letzten Testspiele bewiesen. Leonardo Genoni ist an WMs eine bewährte Kraft, auch wenn ihm in den letzten Jahren die Konstanz etwas abging. Robert Mayer und Joren van Pottelberghe haben ihre Qualität in den Playoffs bewiesen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Akira Schmid aus der NHL noch kommt. So bleibt es vorerst bei drei Sternen.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Immer zuverlässig: Leonardo Genoni. Bild: keystone

Verteidigung:

Die Absenz von Roman Josi schmerzt natürlich. Aber trotzdem ist die Verteidigung der Nati gut besetzt. J.J. Moser, Dean Kukan und Romain Loeffel werden für die offensiven Akzente sorgen. Tim Berni spielt seine erste WM, nachdem er sich in der NHL als zuverlässiger Verteidiger etablieren konnte. Mit Tobias Geisser, Andrea Glauser und Michael Fora sind weitere bewährte Kräfte dabei. Derzeit scheint es realistisch, dass bald auch noch Jonas Siegenthaler dazustösst. Die Devils sind noch eine Niederlage vom Playoff-Aus entfernt.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Sturm:

Der Sturm ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren eher etwas schwächer besetzt. Kein Timo Meier, kein Pius Suter, kein Philipp Kurashev. Noch kein Nico Hischier oder Kevin Fiala. So sind Nino Niederreiter und Denis Malgin bislang die einzigen NHL-Verstärkungen. Weil zudem auch National-League-Grössen wie Grégory Hofmann oder Sven Andrighetto absagen mussten, kommen Spieler wie Mike Künzle, Sven Senteler oder Tanner Richard zum Zug.

Denis Malgin (links) war an der letzten WM der Schweizer Topskorer. Bild: keystone

So gibt es bislang nur drei Sterne. Eine allfällige Teilnahme von Hischier und Fiala wäre natürlich ein fantastisches Upgrade. So hängt in Sachen Torproduktion vieles von Malgin und Niederreiter ab.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 9/15 ⭐

Slowakei

Tor: Samuel Hlavaj (Pilsen), Dominik Riecicky (Kosice), Stanislav Skoravnek (Dukla Michalovce).



Verteidigung: Frantisek Gajdos (Nitra), Martin Gernat (Lausanne), Mario Grman (Vitkovice), Michal Ivan (Liberec), Samuel Knazko (Cleveland/AHL), Patrik Koch (Trinec), David Mudrak (Zvolen), Mislav Rosandic (Mountfield HK).



Sturm: Viliam Cacho (Trinec), Peter Cehlarik (Leksands), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Marek Hrivik (Leksands), Libor Hudacek (Trinec), Mils Kelemen (Tucson/AHL), Andrej Kudrna (Litvinov), Robert Lantosi (Mlada Boleslav), Mario Lunter (Mlada Boleslav), Oliver Okuliar (Mountfield HK), Richard Panik (Lausanne HC), Pavol Regenda (San Diego/AHL), Matus Sukel (Litvinov), Alex Tamasi (Banska Bystrica).

Tor:

Die grösste Schwäche der Slowaken wird zwischen den Pfosten stehen. Keiner der drei Goalies im Aufgebot hat jemals eine Weltmeisterschaft bestritten. Die Leistungsträger der letzten Jahre (Patrik Rybar und Adam Huska) fehlen, weil der slowakische Verband keine Spieler aus der russischen KHL aufgeboten hat. Samuel Hlavaj, Dominik Riecicky und Stanislav Skoravnek zeigten in der heimischen Liga zwar solide Leistungen, haben aber kaum internationale Erfahrung.

Bewertung: ⭐⭐

Verteidigung:

In der slowakischen Hintermannschaft findet sich mit Martin Gernat ein bekanntes Gesicht. Vom Spieler des Lausanne HC wird im Umschaltspiel und im Powerplay viel abhängen. Unterstützt wird er von Samuel Knazko, der in der AHL eine gute Saison gespielt hat. Ansonsten fehlen die ganz grossen Namen, aber es ist eine solide Mischung aus Spielern der europäischen Ligen.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Powerplay-Regisseur: der slowakische Verteidiger Martin Gernat. Bild: keystone

Sturm:

Der Blick auf den Sturm wirkt erst auf den zweiten Blick dürftig. Klar, da ist Peter Cehlarik, doch der hatte sowohl bei Zug als auch bei Leksands die Vorstellungen nicht erfüllen können. Da ist Richard Panik, der bei Lausanne oft überzählig war. Da ist Libor Hudacek, der in Trinec einen Einbruch bei seiner Punkteausbeute hinnehmen musste. Da ist Pavol Regenda, der in seiner ersten Saison in Nordamerika vorwiegende in der AHL spielte. Talent ist grundsätzlich vorhanden, doch zu viele Spieler haben schwache Saisons hinter sich.

Bewertung: ⭐⭐

Gesamtbewertung: 7/15 ⭐

Lettland

Tor: Kristers Gudlevskis (MoDo), Ivars Punnenovs (Lausanne), Arturs Silovs (Abottsford/AHL).



Verteidigung: Uvis Balinskis (Liberec), Arvils Bergmanis (Universität Alaska), Oskars Cibulskis (Kladno), Karlis Cukste (Trinec), Ralfs Freibergs (Litvinov), Janis Jaks (Litvinov), Roberts Mamcics (Nove Zamky), Kristaps Zile (Litvinov).



Sturm: Rodrigo Abols (Rögle), Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds), Rudolds Balcers (Syracuse/AHL), Oskars Batna (Jukurit), Rihards Bukarts (Klagenfurt), Roberts Bukarts (Vitkovice), Kaspars Daugavins (Iserlohn), Andris Dzernins (Herning), Martins Dzierkals (Budejovice), Miks Indrasis (Schwenningen), Ronalds Kenins (Lausanne), Renars Krastenbergs (AIK), Dans Locmelis (Lulea U20), Deniss Smirnovs (Genf).

Tor:

Im Tor muss man sich bei den Letten selten Sorgen machen. Die Nummer eins dürfte Ivars Punnenovs sein, der bei Lausanne eine ordentliche Saison spielte. Kristers Gudlevskis spielt zwar nur noch in der zweiten schwedischen Liga, hat aber schon Spiele an einer WM gestohlen. Mit dem erst 22-jährigen Arturs Silovs ist das grösste lettische Goalietalent auch am Turnier dabei.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Verteidigung:

Uvis Balinskis hat eine sehr starke Saison in der tschechischen Liga hinter sich. Der Offensivverteidiger sammelte bei Liberec in 50 Punkten 35 Skorerpunkte und verdiente sich so für die nächste Saison einen Vertrag in der NHL bei den Florida Panthers. Der Rest der lettischen Hintermannschaft besteht aus Stammspielern in der tschechischen Liga, sowie dem College-Youngster Arvils Bergmanis. Eine solide Gruppe.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Sturm:

Roberts Bukarts (Vitkovice) und Rodrigo Abols (Örebrö) gehören zu den Topspielern in Europa. Kaspars Daugavins hat in der DEL auf etwas tieferem Niveau ebenfalls überzeugt. Das Gefälle im lettischen Sturm ist allerdings gross. Es sind auch Spieler mit dabei, die in den tieferen europäischen Ligen nicht überzeugen. Und auch die «Schweizer» Ronalds Kenins (46 Spiele, 5 Punkte in Lausanne) und Deniss Smirnovs (46 Spiele, 10 Punkte in Genf) haben ein enttäuschendes Jahr hinter sich. Dafür gibt es Abzüge.

Bewertung: ⭐⭐

Rodrigo Abols führte die schwedische Mannschaft Örebrö als Captain an. IMAGO/Bildbyran

Gesamtbewertung: 8/15 ⭐

Der Rest

Die Schweizer Gruppe wird ausserdem ergänzt von Norwegen. Die Skandinavier möchten gerne wieder einmal in die Viertelfinals vorstossen. Mit dem Kader rund um La-Chaux-de-Fonds-Söldner Sondre Olden dürfte das allerdigns schwierig werden. Für Kasachstan und Aufsteiger Slowenien dürfte es darum gehen, den Abstieg zu verhindern.