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National League: Biel erteilt dem EHC Kloten eine Lektion

Toni Rajala (EHCB), Mitte, jubelt mit Cedric Aeschbach (EHCB), links, und Jonah Neuenschwander (EHCB), rechts, nach seinem Tor zum 0:3 im Eishockeyspiel der National League zwischen dem EHC Kloten und ...
Der EHC Biel zerlegt Kloten in Einzelteile. Bild: keystone

Keine Tore, keine Punkte: Kloten erlebt zuhause gegen Biel ein echtes Debakel

Kloten verliert zum zweiten Mal innert 48 Stunden gegen einen Gast aus dem Kanton Bern hoch. Ein äusserst effizientes Biel gewinnt 6:0.
24.09.2026, 19:0024.09.2026, 22:19

1:4 am Dienstag gegen den SCB, nun 0:6 gegen Biel – der EHC Kloten ist nach einem guten Start mit zwei Siegen in eine kleine Krise geraten. Nur 29 Sekunden dauerte es am Donnerstag, da traf der Schwede Victor Söderström mit seinem ersten Tor in der National League zur frühen Bieler Führung. Just, als Kloten besser ins Spiel fand und auf den Ausgleich drückte, schlugen die Seeländer mit einem Doppelschlag erneut zu.

Bis zur ersten Pause musste Goalie Reto Berra viermal hinter sich greifen, ehe er Santo Simmchen Platz machte. Der bald 21-jährige gebürtige Deutsche knapp acht Minuten rein, ehe auch er sich bei seinem ersten Einsatz für Kloten geschlagen geben musste. Danach Danach verhinderte mit einem gehaltenen Penalty gegen Jonah Neuenschwander noch Schlimmeres. Im Schlussdrittel kam ein weiterer Gegentreffer dazu.

Der Verdikt ist für die Zürcher Unterländer brutal. Sie schossen deutlich öfter aufs Tor als die Gäste (30:24), bemühten sich trotz neun verletzungsbedingt fehlenden Spielern redlich, waren aber deutlich ineffizienter als die Bieler. Diese kehrten nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück und gewannen erstmals seit Januar 2024 wieder in Kloten. Letzte Saison war Biel noch das schlechteste Auswärtsteam der National League.

Reto Schaeppi (EHCK), Mitte, und Teamkollegen nach ihrer Niederlage im Eishockeyspiel der National League zwischen dem EHC Kloten und dem EHC Biel-Bienne, EHCB, am Donnerstag, 24. September 2026 in de ...
Bei Kloten passte gar nichts zusammen.Bild: keystone

Kloten - Biel 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)
3719 Zuschauer. - SR Ruprecht/Dipietro, Nater/Bachelut.
Tore: 1. (0:29) Söderström (Haas, Zwerger) 0:1. 12. (11:13) Haas 0:2. 12. (11:35) Rajala (Sylvegard, Trutmann) 0:3. 17. Iakovenko (Burren, Sylvegard) 0:4. 28. Sablatnig (Cajka) 0:5. 55. Sylvegard (Söderström/bei 5 gegen 3) 0:6.
Strafen: je 5mal 2 Minuten.
PostFinance-Topskorer: Ruotsalainen; Sylvegard.
Kloten: Berra (21. Simmchen); Profico, Lindroth; Johansson, Delémont; Schlumpf, Wolf; Rupli; Puhakka, Ruotsalainen, Ramel; Meyer, Prassl, Luoto; Liniger, Schäppi, Rafael Meier; Körbler, Keller, Derungs; Weibel.
Biel: Säteri; Söderström, Zryd; Burren, Iakovenko; Trutmann, Aeschbach; Christen, Stampfli; Sylvegard, Neuenschwander, Rajala; Sever, Haas, Zwerger; Hofer, Cajka, Sablatnig; von Rohr, Vermin, Bärtschi.
Bemerkungen: Kloten ohne Aberg, Fadani, Gignac, Hausheer, Henry, Hügli, Simon Meier und Sidler (alle verletzt), Biel ohne Andersson, Grossmann und Skinner (alle verletzt). (abu/sda)

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