Fliegender Wechsel

HCD holt Verteidiger aus der KHL +++ Heim ab nächster Saison bei Servette

Während die National-League-Saison wieder läuft, gibt es bereits die ersten News für nächstes Jahr. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2027/28.

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Davos verpflichtet slowakischen Verteidiger

Der HC Davos reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Nico Gross und verpflichtet per sofort den slowakischen Verteidiger Martin Gernat. Der 33-jährige Routinier unterschrieb beim HCD einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag.

Gernat kennt die National League aus seiner Zeit beim Lausanne HC, für den er 117 Spiele bestritt. Zuletzt stand der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2022 drei Saisons lang bei Lokomotiv Jaroslawl unter Vertrag. Mit dem KHL-Klub erreichte er dreimal den Final und gewann 2025 sowie 2026 den Gagarin Cup.

Bild: keystone

Gross wird dem HCD rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Verteidiger zog sich am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Zug (2:6) eine Verletzung des Innenbands im Knie zu. (nih/sda)

André Heim ab nächster Saison bei Genève-Servette

Genève-Servette plant schon über die eben begonnene Meisterschaft in der National League hinaus. Die Genfer melden die ab der nächsten Saison greifende Verpflichtung des Centers André Heim.

Heim unterzeichnete mit den Grenat einen für drei Jahre gültigen Vertrag. Derzeit bestreitet der 28-jährige Stürmer seine sechste Saison mit Ambri-Piotta.

Heim hatte einst das Nachwuchsprogramm beim SC Bern durchlaufen und vor neun Jahren für das Team aus der Hauptstadt in der höchsten Liga debütiert. (hkl/sda)

Bild: KEYSTONE

Finnischer Stürmer wechselt nach Kloten

Der EHC Kloten hat auf seine Verletzungssorgen im Sturm reagiert und den Finnen Joona Luoto verpflichtet. Das Engagement des 28-Jährigen ist eine Reaktion auf die Ausfälle von Brandon Gignac und Pontus Aberg, wie der EHC Kloten am mitteilte. Luoto unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. November 2026. Dieser enthält eine gegenseitige Option für eine Verlängerung bis zum Saisonende.

Luoto ist in der National League kein Unbekannter. In der Saison 2023/24 stand er für den SC Bern auf dem Eis. In 52 Partien erzielte der Stürmer 30 Skorerpunkte, davon 20 Tore. Zudem absolvierte Luoto insgesamt 23 Spiele in der NHL für die Winnipeg Jets und die Columbus Blue Jackets. Hinzu kamen 74 Einsätze in der AHL. Der in Tampere geborene Luoto verbrachte einen Grossteil seiner Karriere bei seinem Heimatclub Tappara Tampere. Mit diesem gewann er zweimal die finnische Meisterschaft. Zuletzt war er für den Klub HV71 in der schwedischen SHL aktiv. (riz/sda)

Lausanne verpflichtet Kanadier Curtis Lazar

Der HC Lausanne gibt die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Curtis Lazar bekannt. Der 31-jährige bestritt gut 600 Spiele in der NHL.

Lazar, der als Center und Flügel spielen kann, stand seit 2014 für sieben Teams aus der NHL im Einsatz, darunter für die Calgary Flames. In Kanada stand er 2018/2019 im Kader, als Lausannes Headcoach Geoff Ward zum Trainerstab gehörte.

Zuletzt spielte der in der NHL als Defensivstürmer eingesetzte Curtis Lazar drei Saisons für die New Jersey Devils und eine Spielzeit für die Edmonton Oilers. (nih/sda)

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Balestra ab kommender Saison ein SCB-Verteidiger

Der SC Bern verpflichtet auf die Saison 2027/28 hin Nic Balestra, wie der Klub mitteilte. Der 21-jährige Verteidiger steht derzeit beim EV Zug unter Vertrag und wechselt nach Abschluss der laufenden Saison in die Hauptstadt. Der ehemalige Junioren-Internationale unterschrieb beim SCB einen Dreijahresvertrag. (nih/sda)

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ZSC Lions

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Lausanne HC

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SC Bern

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🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)

kommt vom EV Zug

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EV Zug

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🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)

wechselt zum SC Bern

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HC Davos

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Fribourg-Gottéron

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EHC Kloten

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SCL Tigers

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SC Rapperswil-Jona Lakers

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Ambri-Piotta

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EHC Biel

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Genf-Servette HC

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HC Lugano

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HC Ajoie

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