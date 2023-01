Einer der besten und komplettesten Stürmer der Liga: Langnaus Marc Michaelis. Bild: keystone

Für Langnaus Marc Michaelis ist die NHL noch immer ein Thema

So zügig wie bei Harri Pesonen wird Langnaus Sportchef Pascal Müller den Vertrag mit Marc Michaelis nicht verlängern können.

Klaus Zaugg

Marc Michaelis (27) ist – wie allseits erwartet – klar besser als sein Landsmann Dominik Kahun beim SCB: robuster, wertvoller fürs Team als der zerbrechliche SCB-Schillerfalter. Langnaus Topskorer gehört zu den besten, komplettesten zehn Stürmern der Liga (35 Spiele/30 Punkte) und hat auch die beste Plus-Minus-Bilanz der Mannschaft (+7) und ist im Team beliebt. Ein Musterprofi mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis der ganzen Liga.



Der Vertrag von Marc Michaelis läuft Ende Saison aus. Die ersten Interessenten haben sich bei seinem Agenten bereits gemeldet. Unter anderem SCB-Sportchef Andrew Ebbett, HCD-Sportdirektor Jan Alston (logisch: Marc Michaelis hat dem HCD schon beim Spengler Cup ausgeholfen) und Zugs Sportchef Reto Kläy. Auch Lausanne ist interessiert. Inzwischen gibt es auch Interesse aus der DEL (Mannheim). Aber die DEL ist für ihn kein Thema, seit er diese Saison unsere National League kennen und schätzen gelernt hat.

Kann da Langnau mithalten? Sportchef Pascal Müller ist klar, dass er bei einer Verlängerung das Salär um gut 30 Prozent erhöhen muss. Was möglich ist. Aber es geht Marc Michaelis nicht in erster Linie ums Geld. Er sagt, er sei jetzt im besten Alter und es sei wichtig, die für seine sportliche Entwicklung besten Entscheidung zu treffen. «Ich weiss sehr wohl zu schätzen, was ich in Langnau habe. Es gefällt mir hier sehr gut und ich darf eine wichtige Rolle übernehmen.» Das sei keineswegs selbstverständlich. Zusammen mit seinem Linienpartner Harri Pesonen bildet er eines der besten Sturmduos der Liga und spielt in Langnau mit ziemlicher Sicherheit konstant das beste Hockey seit seiner Zeit in der höchsten US-Universitätsliga (NCAA).

Am Spengler Cup half Michaelis (r.) beim Gastgeber aus. Bild: keystone

Natürlich verstehe er sich sehr gut mit seinem Nationalmannschafts-Kollegen Dominik Kahun und ein deutsches Angriffsduo Michaelis/Kahun – es wäre das erste in der Geschichte unseres Hockeys – ist nicht völlig unrealistisch. Aber beim SCB käme Marc Michaelis auch mit allerbesten Leistungen nicht konfliktfrei an Leitwolf Chris DiDomenico vorbei. In Langnau bekommt er fast 20 Minuten Eiszeit (19:43 Minuten). So viel Auslauf würde er in offensiv viel breiter abgestützten Teams wie Zug oder Davos nicht bekommen.

«Ein Wechsel in die NHL kommt nur mit einem Einweg-Vertrag infrage.» Marc Michaelis

Es muss nächste Saison nicht Langnau, der SCB, Zug, Lausanne, Lugano oder der HCD sein. Marc Michaelis hat die NHL noch nicht abgeschrieben. Er kam zwar bisher nur auf 15 NHL-Partien (2020/21/keine Punkte). Aber es waren in erster Linie unglückliche Umstände (Verletzungen, Krankheit), die den Durchbruch in der wichtigsten Liga der Welt verhindert haben. Seine Tauglichkeit für die wichtigste Liga der Welt ist eigentlich unbestritten. Inzwischen hält kein NHL-Team mehr die Rechte am besten Skorer des letztjährigen deutschen WM-Teams. Er kann also im Sommer das NHL-Team frei wählen und wer ihn verpflichtet, braucht keine Kompensation an eine andere NHL-Organisation zu leisten. Aber eine Ochsentour durch die Farmteams wird er sich nicht mehr zumuten und er sagt: «Ein Wechsel in die NHL kommt nur mit einem Einweg-Vertrag infrage.»

Die Schweiz hat ein Transferabkommen mit der NHL. Das bedeutet, dass ein Spieler bis zu einer bestimmten Frist im Sommer auch bei laufendem Vertrag ohne Freigabeklausel in die NHL wechseln kann. Selbst wenn Marc Michaelis in Langnau verlängern sollte, steht erst im Juli fest, ob er dann auch wirklich bleibt. Gleiches gilt für jeden anderen Klub der Liga, der ihn verpflichtet.

In der NHL spielte der Deutsche bei den Vancouver Canucks. Bild: www.imago-images.de

Langnaus produktivster Stürmer steht vor einem wegweisenden Karriereentscheid. Und so sagt er: «Ich lasse mir Zeit für eine Entscheidung.» Langnaus Sportchef Pascal Müller wird noch ein paar Wochen warten müssen, bis er Klarheit hat. Immerhin hat er mit Harri Pesonen (hat soeben um zwei Jahre verlängert), Vili Saarijärvi und Aleksi Saarela (bei beiden läuft der Vertrag noch bis Ende nächster Saison) schon jetzt drei sehr gute Ausländer auch für die kommende Saison unter Vertrag. Zudem hat der Kanadier Cody Eakin bereits signalisiert, dass er gerne bleiben würde.