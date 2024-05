Ludovic Waeber kehrt nach einem Jahr in Nordamerika in die Schweiz zurück. Bild: keystone

Ludovic Waeber kommt – Kloten als Ausbildungs-Club für die ZSC Lions

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger lässt Ludovic Waeber mit einem schlauen Hintergedanken zum Lokalrivalen Kloten ziehen.

Eigentlich hätte Ludovic Waeber (27) nach seinem gescheiterten einjährigen Nordamerika-Abenteuer zu den ZSC Lions zurückkehren müssen. Aber ZSC-Sportchef Sven Leuenberger hat den Vertrag aufgelöst und lässt ihn zum Abstiegskandidaten Kloten ziehen. Er weiss warum.



Der Vertrag von ZSC-Meistergoalie Simon Hrubec (32) läuft noch zwei Jahre bis 2026. Kein Zufall, dass auch Ludovic Waeber in Kloten bis 2026 unterschrieben hat. Sven Leuenberger hat für einmal das Weggli und den Batzen: Beim ZSC hätte Ludovic Waeber keine Chance gehabt, sich zu einer Nummer 1 zu entwickeln. Wäre er zum Meister zurückgekehrt, dann hätten die Zürcher nächste Saison das teuerste Goalie-Duo der Liga gelöhnt und Trainer Marc Crawford hätte erst noch viel Zeit aufwenden müssen, um Ludovic Waeber zu erklären, warum er nicht öfter zum Zuge kommt.

Simon Hrubec ist bei den ZSC Lions gesetzt. Bild: imago

Nun übernimmt Kloten für die ZSC Lions die Ausbildung von Ludovic Waeber zur tauglichen Nummer 1. Eine Konkurrenz für den Meister werden die Klotener ja nicht sein und wenn sich Ludovic Waeber gegen Sandro Zurkirchen (34) nicht als Nummer 1 durchzusetzen vermag, dann sollte er seine Karriere vorzeitig beenden und sich einem anderen Broterwerb zuwenden.

Ist er nach Vertragsablauf 2026 eine gute Nummer 1, dann stehen die Chancen gut, dass er als Nachfolger von Simon Hrubec zu den ZSC Lions zurückkehren wird. Kloten ist der perfekte Ort für seine Weiterbildung: Die Rolle als uneingeschränkte Nummer 1 mit mehr als 40 Spielen, viel, viel Arbeit, während der Qualifikation kein Erfolgsdruck und nur am Ende der Saison in den Playouts und allenfalls der Liga-Qualifikation eine wahre Belastungsprobe. Schafft er mit Kloten den Klassenerhalt, dann wird er mit ziemlicher Sicherheit später auch fähig sein, die ZSC Lions mindestens in den Playoff-Final zu hexen.

Sven Leuenberger sagt, er wisse noch nicht, was in zwei Jahren sei. Bild: keystone

Sven Leuenberger mag diese Darstellung der Verhältnisse nicht dementieren. Er sagt, niemand könne wissen, was im Frühjahr 2026 sein wird. «Aber es ist schon so, dass wir seine Entwicklung aufmerksam verfolgen.» Im Falle eines Falles könne und wolle er eine Rückkehr von Ludovic Waeber nicht ausschliessen. Wäre es da nicht sinnvoll gewesen, bei der Auflösung des Vertrags gleich für das Frühjahr 2026 so etwas wie «Vorkaufsrecht» festzuschreiben. Der ZSC-Sportchef sagt: «Das wollte er nicht.»

Die Nummer 2 der ZSC Lions kommt nun auch nächste Saison aus den eigenen Reihen (Robin Zumbühl). Sven Leuenberger sagt, die Mannschaft sei bis auf die Ausländerpositionen komplett. «Wir werden voraussichtlich noch einen 7. Ausländer verpflichten.» Es werde ein Verteidiger sein.