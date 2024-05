Kanada steht souverän im Halbfinal. Bild: keystone

Kanada schlägt die Slowakei und ist möglicher Schweizer Halbfinal-Gegner

Kanada wird seiner Favoritenrolle im Viertelfinal mit einem verdienten 6:3-Sieg gegen die Slowakei gerecht. Der Titelverteidiger ist am Samstag der Schweizer Halbfinalgegner, sofern Schweden im Turnier ungeschlagen bleibt.

Kanada – Slowakei 6:3

Die Kanadier legten im ersten Viertelfinalspiel in Prag wie die Feuerwehr los und führten nach gut vier Minuten bereits mit 2:0. Nach einem Doppelschlag in der 47. Minute innert 20 Sekunden vom 3:1 zum 5:1 stellte die NHL-Truppe die Weichen definitiv auf Sieg – und damit auf Halbfinal.

Dort könnte es am Samstag erneut zum Duell mit der Schweiz kommen, nachdem die Kanadier in der Gruppenphase den Eisgenossen mit 2:3 die bislang einzige Niederlage an dieser WM zugefügt haben. Damit das neuerliche Aufeinandertreffen mit dem Titelverteidiger zustande kommt, müsste Schweden am Abend im Nachbarduell Olympiasieger Finnland bezwingen.

Die Tre Kronor weisst an diesem Turnier noch eine makellose Bilanz aus, allerdings müssen die Schweden – wie die Schweiz – ein Viertelfinal-Trauma überwinden. Seit dem WM-Titel 2018 (im Final gegen die Schweiz) haben sie ebenfalls nie mehr am finalen Wochenende um die Medaillen gespielt.

Sollte den Finnen ohne ihren gesperrten Captain Mikael Granlund hingegen die Überraschung gelingen, würden sie im Halbfinal auf Kanada treffen. Der nächste Schweizer Gegner im Kampf um den Finaleinzug wären dann die USA oder Gastgeber Tschechien, die sich ab 20.20 in Prag duellieren.

Kanada - Slowakei 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Prag. - 17'275 Zuschauer. - SR Frano/Kaukokari (CZE/FIN), Briganti/Zunde (USA/LAT).

Tore: 3. McCann (Parayko) 1:0. 5. Dubois (Byram, Tavares) 2:0. 8. Cehlarik (Slafkovsky) 2:1. 4. Paul (Bedard, Guenther) 3:1. 47. (46:20) Guenther (Paul, Hagel) 4:1. 47. (46:40) Tanev (Severson, Mercer) 5:1. 48. (47:08) Kelemen (Regenda) 5:2. 57. Hrivik (Hudacek, Nemec/Ausschluss Bedard) 5:3. 60. (59:10) Paul 6:3 (ins leere Tor).

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kanada, 6mal 2 Minuten gegen die Slowakei. (abu/sda)