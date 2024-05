Viele Kühe machen Mühe, diese Kühe rufen «Hopp Schwiiz!» Bild: www.imago-images.de

Jetzt zur Hockey-Nati nach Prag? Unser Guide für deinen spontanen WM-Trip

Die Schweiz greift an der Eishockey-Weltmeisterschaft nach einer Medaille. Die entscheidenden Spiele finden in Prag statt. Eigentlich ja gar nicht so weit für einen spontanen Ausflug …

Vier Teams kämpfen am Wochenende um drei Medaillen. In den Halbfinals trifft zunächst WM-Gastgeber Tschechien auf Topfavorit Schweden (Samstag, 14.20 Uhr), anschliessend kämpft die Schweiz gegen Kanada (Samstag, 18.20 Uhr) um den Einzug in den Final.

Hat es noch Tickets?

Der erste Halbfinal mit einheimischer Beteiligung ist so gut wie ausverkauft. Für das Schweizer Spiel gegen Kanada hat es – Stand 9.30 Uhr – noch freie Plätze. Billets können auf offiziellem Weg gekauft werden, sie kosten 180 Franken und mehr.

Schweizer Fans stimmen sich vor dem Spiel ein. Bild: imago-images.de

Für den Final (Sonntag, 20.20 Uhr) muss noch etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. Umgerechnet 290 Franken kostet ein Ticket im oberen Rang der Prager Arena, die 17'383 Fans Platz bietet. Aber wichtig: Auch für das Duell um die Goldmedaille sind noch Billets erhältlich.

» Hier kannst du WM-Tickets kaufen

Wie komme ich dahin?

Mit dem Auto:

Drei KollegInnen mitnehmen und ab in den Osten? Prag ist gar nicht so weit von der Schweiz entfernt. Ab der Grenze im st.gallischen St.Margrethen dauert die Fahrt über München rund sechs Stunden. Aus dem Raum Basel fährt man über Karlsruhe und Nürnberg nach Prag, dann gelangt man in siebeneinhalb Stunden in die «Goldene Stadt».

grafik: watson

Mit dem Zug:

Schlafend – oder vorfeiernd? – geht es schon heute Abend los. Um 19.59 Uhr verlässt ein Nachtzug den Zürcher Hauptbahnhof, der am Samstagmorgen um 9.24 in Prag eintrifft. Gemäss sbb.ch ist man ab 141.- Fr. dabei.



Mit dem Car:

Der Schweizer Eishockeyverband bietet in Zusammenarbeit mit einem seiner Sponsoren eine Reise ans Final-Wochenende an. Man muss sich spätestens bis heute Freitag um 14.00 Uhr anmelden (hier), die Abfahrt ist heute Abend um 20.00 Uhr in Bern mit mehreren Zusteigeorten bis und mit St.Gallen, der Trip kostet 450.- Fr.

Mit dem Flugzeug:

Wer am Samstagmorgen abreist, kommt nicht auf direktem Weg nach Prag. Die günstigste Verbindung, die wir für 453.- Fr. (inkl. Rückflug am Montag) gefunden haben, ist ein Lufthansa-Flug via München. Er verlässt Zürich um 9.20 Uhr, die Ankunft in Prag ist um 12.50 Uhr.

Wo schlafe ich da?

Die tschechische Hauptstadt gilt für Schweizer Touristen als günstiges Reiseziel. Ein Blick auf booking.com zeigt, dass es für die Samstagnacht gut bewertete Unterkünfte im Zentrum ab rund 80.- Fr. gibt. Wem ein Hostel genügt, der ist sogar schon für 26.- Fr. dabei.

Wo wird gespielt?

In der O 2 Arena in Prag. Die Halle wurde für die Eishockey-WM 2004 gebaut und seither schon Austragungsort zahlreicher Grossanlässe. Der Davis-Cup-Final fand ebenso schon in der Halle statt wie eine Leichtathletik-Hallen-EM, Volleyball-, Basketball- und Unihockey-Welt- und Europameisterschaften. Die Arena, die auch das Heimstadion des HC Sparta Prag ist, bietet bei Eishockeyspielen 17'383 Zuschauenden einen Platz.

Die Nati feiert in der O 2 Arena den Vorrundensieg über Grossbritannien. Bild: imago-images.de

Was hat Prag sonst noch zu bieten?

Falls du einige Stunden zur Verfügung hast, musst du diese nicht zwingend in einer Beiz verbringen. Obwohl das bei Preisen von rund 2.20 Fr. für einen Halbliter-Kübel Bier bestimmt den einen oder anderen lockt.

Die Prager Altstadt ist das historische Zentrum der Stadt und wirklich schön. Populär ist die Karlsbrücke, die manchmal allerdings fast so dicht bevölkert ist wie das Zürcher Seebecken an der Street Parade. Über der Stadt, auf der anderen Seite der Moldau, thront die Prager Burg.