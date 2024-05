Hat in Kloten seine Magie verloren und könnte sie in Ambri wiederfinden: Jonathan Ang. Bild: keystone

Ambri – die letzte Chance für Jonathan Ang. Oder?

Der kanadische Stürmer Jonathan Ang ist der ideale Ausländer für Ambris Romantiker. Er kann in Ambri sein Glück, das er in Kloten verloren hat, wieder finden. Sportchef Paolo Duca ist daran, wieder einmal die Quadratur des Kreises zu vollbringen.

Die Quadratur des Kreises gehört zu den populärsten Problemen der Mathematik. Jahrhundertelang suchten kluge Menschen vergeblich nach einer Lösung. Der Begriff Quadratur des Kreises steht also für eine unlösbare Aufgabe. Ambris Sportchef Paolo Duca versucht immer wieder die Quadratur des Kreises zu lösen und das eigentlich Unmögliche möglich zu machen: einen sehr guten ausländischen Spieler für wenig Geld zu finden. Hin und wieder ist ihm dieses Kunststück schon gelungen: Dominik Kubalik kam als «Nobody» ohne Berufung ins WM-Team zum ersten Mal nach Ambri, wurde Liga-Topskorer und Dollar-Millionär in der NHL.



Von Ambri in die NHL und zum Weltmeister: Tschechiens Dominik Kubalik. Bild: keystone

Jonathan Ang wird nicht Dollar-Millionär in der NHL. Aber der Kanadier kann in Ambri wieder sein bestes Hockey spielen und ein Publikums-Liebling werden. In Kloten hat er die Magie seines Spiels verloren:

Qualifikation 2022/23: 52 Spiele, 20 Tore, 29 Assists, 49 Punkte

52 Spiele, 20 Tore, 29 Assists, 49 Punkte Qualifikation 2023/24: 52 Spiele, 11 Tore, 18 Assists, 29 Punkte

Ein dramatischer Leistungseinbruch. Jonathan Ang ist ein eindimensionaler «Speedster»: Er kann jedem Gegenspieler der Liga davonlaufen, er fordert jeden Gegenspieler zum Laufduell heraus und versucht an jedem Gegenspieler vorbeizuflitzen. Angst vor grossen Tieren hat er nicht. Wenn der Coach diese Qualitäten geschickt nützt und ein Gespür für die Linienzusammenstellung hat, dann rockt Jonathan Ang die gegnerische Zone. Ein Spielmacher ist der Kanadier nicht und wenn er an den Gegenspielern nicht vorbeikommt, dann wird seine Spielweise spekulativ – er hofft auf Pucks von seinen Linienpartnern.

In Kloten «funktionierte» Jonathan Ang in der zweiten Saison nicht mehr. Er war oft zu schnell und lief ins Leere, war auf sich allein gestellt und er verlor sein Selbstvertrauen und die Magie seines Spiels. Nun ist er auf der Suche nach einem Neuanfang. Da sind die Salärforderungen vernünftig. Mit 26 muss er langfristig an eine Neulancierung seiner Karriere denken, damit er noch ein paar Jahre Spitzenhockey spielen kann. Und nicht kurzfristig auf einen maximal möglichen. Lohn. So günstig wie jetzt wird Jonathan Ang vielleicht nie mehr zu haben sein.

Zum Eishockey von Ambri-Coach Luca Cereda könnte Jonathan Ang sehr gut passen. Bild: keystone

Er ist einer der schnellsten Stürmer der Liga, mit seinem Hockey passt er in unsere Lauf- und Tempoliga und zum «Firewagon Hockey» von Luca Cereda. Taktisches Schablonenhockey ist eher nicht seine Sache. Und auf eine spielerische, taktische und persönliche «Rundumbetreuung» kann er in Ambri – im Gegensatz zur letzten Chaos-Saison in Kloten – rechnen. Jonathan Ang kann in Ambri eine Erfolgsgeschichte schreiben. Aber in der National League nur noch in Ambri.