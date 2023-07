Schmerzhafte Angelegenheit: Das Ohr-Ziehen. Bild: imago sportfotodienst

7 skurrile Sportarten von der Eskimo-Olympiade in Alaska

In Fairbanks im US-Bundesstaat Alaska finden dieser Tage die World Eskimo-Indian Olympics statt. Geprüft werden Fertigkeiten, die es zum Überleben in der rauen Wildnis braucht.

Geschicklichkeit, Kraft, Beweglichkeit, Zähigkeit, Ausdauer, Mut. All das muss mitbringen, wer in der Arktis lebt. Eigenheiten und Fähigkeiten, die dort schon immer gefragt waren. Denn der Ursprung der Eskimo- und Indianer-Olympiade geht hunderte Jahre zurück, als die Walfangkapitäne ihre Besatzung aussuchten. Junge Männer zeigten, wer Kraft hat, reflexstark ist, ein gutes Gleichgewicht und eine hohe Schmerzresistenz aufweist. Nur die Besten schafften es auf die Walfangkutter.

Aus diesen Prüfungen wurde sportlicher Ernst, als 1961 die World Eskimo-Indian Olympics ins Leben gerufen wurden. Diese Wettkämpfe stehen auf dem Programm:

Ohr-Ziehen

Bild: imago stock&people

Es sieht so schmerzhaft aus, wie es wohl ist. Aber genau darum geht es schliesslich auch. Zwei Teilnehmer machen Seilziehen mit den Ohren, um herauszufinden, wer mehr Schmerz aushalten kann. Gekämpft wird im Best-of-Three-Modus, nach jedem Durchgang wird das Ohr gewechselt.

Robbenhüpfen

Bild: imago stock&people

Wie weit kommst du, wenn du den Boden nur mit Zehen und Fäusten berühren darfst? Beim Vorwärtskommen in dieser Liegestützposition geht es darum, die Kraft zu testen und Schmerz zu ertragen.

Der Begriff Eskimo Die ausrichtenden Ureinwohner selber haben den Namen für ihre Wettkämpfe gewählt. Eine Mehrheit der Betroffenen akzeptiert gemäss dem Alaska Native Language Center die Verwendung des Sammelworts «Eskimo». Die häufig vorgeschlagene, vermeintlich politisch korrekte Alternative «Inuit» hat den Makel, dass sie damit nicht alle indigenen Völker im nördlichen Polargebiet bezeichnet.

Stock-Ziehen

Bild: imago sportfotodienst

Simuliert wird, eine sich dagegen wehrende Robbe aus dem Loch im Eis zu holen. Zwei Athleten greifen einen Stock, das Ziel ist es, diesen an sich zu reissen.

Deckenwerfen

Bild: imago stock&people

40 bis 50 Helfer schleudern mithilfe einer Decke aus Robben- oder Walrosshaut eine Person in die Höhe – bis zu zehn Meter hoch. Kampfrichter beurteilen Gleichgewicht, Höhe und Style, um schliesslich einen Sieger zu küren.

Geschmierte Stange

Bild: imago stock&people

Ein ultimativer Test für das Gleichgewicht. Mit einem eingefetteten Baumstamm wird simuliert, auf nassem, rutschigem Holz einen Bach zu überqueren. Wer es am weitesten schafft, bis er herunterfällt, gewinnt.

Beidfüssiger Kick

Bild: imago stock&people

Laut den Ausrichtern die Königsdisziplin der Eskimo-Olympiade. Aus dem Stand muss ein in der Luft hängendes Ziel getreten werden, ehe man auf beiden Füssen landet. Einst wurden diese Tritte als ein Kommunikationsmittel angewendet. Wurde ein Wal gefangen, eilte ein Bote in Richtung Dorf und war dieses in Sichtweite, signalisierte er damit: Wal gefangen, bitte unverzüglich helfen kommen.

Fisch schneiden

Bild: imago stock&people

Es geht um Tempo und Präzision: Ein Lachs muss sauber präpariert werden, damit er getrocknet werden kann.