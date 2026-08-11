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Spielen Yamal und Co. überhaupt gegen Basel?

260511 -- BARCELONA, May 11, 2026 -- FC Barcelona, Barca players celebrate winning the champion after the 35th round Spanish LaLiga football match between FC Barcelona and Real Madrid CF in Barcelona, ...
Der spanische Meister Barcelona trifft am Sonntag in einem Testspiel auf den FC Basel.Bild: www.imago-images.de

Die WM-Stars sind noch nicht im Training: Spielen Yamal und Co. überhaupt gegen Basel?

In Basel ist die Aufregung über das Testspiel am Sonntag gegen den FC Barcelona gross. Doch offen ist, ob die spanischen Weltmeister überhaupt zum Einsatz kommen.
11.08.2026, 16:5011.08.2026, 16:50
Jakob Weber / ch media

Die Aufregung über das Testspiel des FC Basel gegen den FC Barcelona ist enorm. Ab Samstag sicherten sich Saisonkartenbesitzer und Vereinsmitglieder bereits zahlreiche Tickets. Der freie Verkauf brach am Montag aufgrund von IT-Problemen kurz nach dem Start zusammen und musste um einen Tag verschoben werden. Offensichtlich wollen alle das spanische Wunderkind Lamine Yamal und die anderen Superstars und Weltmeister im Joggeli sehen. Doch die Frage stellt sich, wie viel Spielzeit die Stars bekommen.

Denn noch fehlen Yamal und Co. im Training des spanischen Meisters. Der FC Barcelona teilt auf seiner Website mit, dass Yamal wie auch seine spanischen Weltmeisterkollegen Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí Pedri sowie der Franzose Jules Koundé erst am Mittwoch ins Training einsteigen werden. Ihnen wurden nach dem WM-Finale beziehungsweise nach dem Spiel um Rang 3 dreieinhalb Wochen Ferien zugestanden. Ende vergangener Woche postete Yamal noch Fotos und ein Video auf Instagram, das ihn auf einer Party im kolumbianischen Medellin zeigt.

Diese Woche wird in Barcelona am Mittwoch und Donnerstag zwar doppelt trainiert. Dennoch wird Barça-Trainer Hansi Flick die Weltmeister am Sonntag im Joggeli nicht über 90 Minuten bringen. Realistisch ist – wenn überhaupt – ein Teileinsatz. Mit Karim Adeyemi, dem früher ins Training eingestiegenen Weltmeister Gavi, Raphinha oder Anthony Gordon gibt es allerdings andere prominente Namen, die vor dem Testspiel in Basel schon ein paar Trainings mehr in den Knochen haben.

Beim FC Basel geht man vom Einsatz der Stars aus

Beim FC Basel geht man davon aus, dass Yamal und Co. am Sonntag im Joggeli auf dem Rasen zu sehen sein werden, da Barcelona den FCB für eine «Hauptprobe» angefragt hat. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.

Ausserdem hat der FC Barcelona vor dem ersten Saisonspiel am 23. August gegen Elche noch ein weiteres Testspiel, eine finale Hauptprobe, angesetzt. Zur Trofeo Joan Gamper – benannt nach dem Schweizer Gründer – empfängt der FC Barcelona am Mittwoch, 19. August, Al Ahly, den 25-fachen ägyptischen Meister und Ex-Klub von Marcel Koller im Camp Nou. Tickets ab 74 Euro sind für dieses Spiel noch in allen Sektoren erhältlich. (schweizheute.ch)

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