Audrey Werro ist die grösste Schweizer Medaillenhoffnung. Bild: keystone

Leichtathletik-EM: An diesen Abenden kämpfen Schweizer um Medaillen

Im britischen Birmingham geht es ab Montag bei der Leichtathletik-Europameisterschaft um die Medaillen. Mit diesem Zeitplan weisst du, wann der Fernseher eingeschaltet werden muss, um keine Edelmetallchance der Schweizer zu verpassen.

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Montag, 10. August 2026

Am ersten Tag der Europameisterschaft gibt es gleich zwei grosse Medaillenchancen für die Schweiz. Géraldine Di Tizio-Frey stellte an der Schweizer Meisterschaft die Jahresbestzeit über 100 Meter in Europa auf und befindet sich in absoluter Topform. Über 5000 m gehört Dominic Lobalu zu den Medaillenkandidaten. Bereits vor zwei Jahren in Rom lief der 27-Jährige zu Bronze.

11.35 Uhr: Kugelstossen Frauen – Qualifikation (mit Miryam Mazenauer)

Kugelstossen Frauen – Qualifikation (mit Miryam Mazenauer) 11.45 Uhr: 800 m Männer – Vorläufe (mit Ivan Pelizza, Ramon Wipfli)

800 m Männer – Vorläufe (mit Ivan Pelizza, Ramon Wipfli) 12.25 Uhr: 100 m Frauen – Vorläufe (mit Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Natacha Kouni)

100 m Frauen – Vorläufe (mit Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Natacha Kouni) 12.30 Uhr: Weitsprung Männer – Qualifikation (mit Simon Ehammer)

Weitsprung Männer – Qualifikation (mit Simon Ehammer) 12.55 Uhr: 400 m Männer – Vorläufe (mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi)

400 m Männer – Vorläufe (mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi) 13.35 Uhr: 400 m Hürden Frauen – Vorläufe (mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli)

400 m Hürden Frauen – Vorläufe (mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli) 13.40 Uhr: Kugelstossen Männer – Qualifikation (mit Stefan Wieland, Jephté Vogel)

Kugelstossen Männer – Qualifikation (mit Stefan Wieland, Jephté Vogel) 20.03 Uhr: Kugelstossen Frauen – Final (evtl. mit Miryam Mazenauer)

Kugelstossen Frauen – Final (evtl. mit Miryam Mazenauer) 20.35 Uhr: 100 m Hürden Frauen – Vorläufe (mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski)

100 m Hürden Frauen – Vorläufe (mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski) 21.10 Uhr: 100 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Natacha Kouni)

100 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Natacha Kouni) 21.33 Uhr: Kugelstossen Männer – Final (evtl. mit Stefan Wieland, Jephté Vogel)

Kugelstossen Männer – Final (evtl. mit Stefan Wieland, Jephté Vogel) 21.40 Uhr: 5.000 m Männer – Final (mit Dominic Lobalu)

5.000 m Männer – Final (mit Dominic Lobalu) 22.00 Uhr: 3000 m Hindernis Frauen – Vorläufe (mit Shirley Lang)

3000 m Hindernis Frauen – Vorläufe (mit Shirley Lang) 22.40 Uhr: 4x400m-Staffel Mixed – Final

4x400m-Staffel Mixed – Final 22.50 Uhr: 100 m Frauen – Final (evtl. mit Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Natacha Kouni)

Läuft Dominic Lobalu in Birmingham zu einer Medaille? Bild: keystone

Dienstag, 11. August 2026

Auch am zweiten Tag des Events kann die Schweiz auf zwei Medaillen hoffen. Die grossen Hoffnungen liegen auf Ditaji Kambundji. Die amtierende Weltmeisterin über 100 m Hürden gehört trotz zuletzt gesundheitlicher Probleme zu den Medaillenkandidatinnen und peilt nach Silber vor zwei Jahren die nächste EM-Medaille an. Auch Simon Ehammer stand vor zwei Jahren auf dem Podest und möchte dies im Weitsprung wiederholen. In Rom reichte es für Bronze und dieses Mal?

11.00 Uhr: Stabhochsprung Frauen – Qualifikation (mit Angelica Moser und Lea Bachmann)

Stabhochsprung Frauen – Qualifikation (mit Angelica Moser und Lea Bachmann) 11.30 Uhr: 110 m Hürden Männer – Vorläufe (mit Jason Joseph und Fabio Küchler)

110 m Hürden Männer – Vorläufe (mit Jason Joseph und Fabio Küchler) 11.45 Uhr: 400 m Hürden Frauen – Halbfinals (evtl. mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli)

400 m Hürden Frauen – Halbfinals (evtl. mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli) 12.15 Uhr: 100 m Männer – Vorläufe (mit Timothé Mumenthaler)

100 m Männer – Vorläufe (mit Timothé Mumenthaler) 13.40 Uhr: 400-m-Hürden Männer – Vorläufe (mit Dany Brand, Julien Bonvin)

400-m-Hürden Männer – Vorläufe (mit Dany Brand, Julien Bonvin) 20.10 Uhr: Hammerwurf Männer – Final

Hammerwurf Männer – Final 20.25 Uhr: 5000 m Frauen – Final

5000 m Frauen – Final 20.40 Uhr: 100 m Hürden Frauen – Halbfinals (evtl. mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski)

100 m Hürden Frauen – Halbfinals (evtl. mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski) 21.16 Uhr: Weitsprung Männer – Final (evtl. mit Simon Ehammer)

Weitsprung Männer – Final (evtl. mit Simon Ehammer) 21.32 Uhr: 100 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Timothé Mumenthaler)

100 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Timothé Mumenthaler) 22.00 Uhr: 400 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi)

400 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi) 22.30 Uhr: 100 m Hürden Frauen – Final (evtl. mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski)

100 m Hürden Frauen – Final (evtl. mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski) 22.47 Uhr: 100 m Männer – Final (evtl. mit Timothé Mumenthaler)

Simon Ehammer kämpft in seiner Paradedisziplin um Edelmetall. Bild: keystone

Mittwoch, 12. August 2026

Am dritten Wettkampftag hat die Schweiz erneut über die Hürden ein heisses Eisen im Feuer. Jason Joseph, der bereits vor zwei Jahren zu EM-Bronze sprintete, möchte dieses Kunststück wiederholen.

11.15 Uhr: 800 m Frauen – Vorläufe (mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo)

800 m Frauen – Vorläufe (mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo) 13.20 Uhr: 800 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Ivan Pelizza, Ramon Wipfli)

800 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Ivan Pelizza, Ramon Wipfli) 13.55 Uhr: 400-m-Hürden Männer – Halbfinals (evtl. mit Dany Brand, Julien Bonvin)

400-m-Hürden Männer – Halbfinals (evtl. mit Dany Brand, Julien Bonvin) 20.30 Uhr: 110 m Hürden Männer – Halbfinals (evtl. mit Jason Joseph und Fabio Küchler)

110 m Hürden Männer – Halbfinals (evtl. mit Jason Joseph und Fabio Küchler) 20.45 Uhr: Hammerwurf Frauen – Final

Hammerwurf Frauen – Final 21.50 Uhr: 400 m Männer – Final (evtl. mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi)

400 m Männer – Final (evtl. mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi) 22.08 Uhr: 400-m-Hürden Frauen – Final (evtl. mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli)

400-m-Hürden Frauen – Final (evtl. mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli) 22.47 Uhr: 110 m Hürden Männer – (evtl. mit Jason Joseph und Fabio Küchler)

Donnerstag, 13. August 2026

Zwei Schweizerinnen haben am Donnerstag die Chance, ihren Europameistertitel zu verteidigen. Angelica Moser im Stabhochsprung und Mujinga Kambundji über 200 m stehen im Einsatz. Ob Kambundji nach ihrer Babypause mit den Besten mithalten kann, wird sich zeigen. Unterschätzen sollte man die Bernerin aber nicht.

12.10 Uhr: 200 m Männer – Vorläufe (mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson)

200 m Männer – Vorläufe (mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson) 12.30 Uhr: 3000 m Hindernis Männer – Vorläufe (mit Camilo Irarragorri, Aarno Liebl)

3000 m Hindernis Männer – Vorläufe (mit Camilo Irarragorri, Aarno Liebl) 14.35 Uhr: Speerwurf Männer – Qualifikation (mit Simon Wieland, Franck Di Sanza)

Speerwurf Männer – Qualifikation (mit Simon Wieland, Franck Di Sanza) 20.05 Uhr: 800 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo)

800 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo) 20.40 Uhr: Dreisprung Frauen – Final

Dreisprung Frauen – Final 20.50 Uhr: Stabhochsprung Frauen – Final (evtl. mit Angelica Moser)

Stabhochsprung Frauen – Final (evtl. mit Angelica Moser) 21.05 Uhr: 200 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Mujinga Kambundji, Iris Caligiuri, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet)

200 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Mujinga Kambundji, Iris Caligiuri, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet) 21.29 Uhr: 3000 m Hindernis Frauen – Final (evtl. mit Shirley Lang)

3000 m Hindernis Frauen – Final (evtl. mit Shirley Lang) 22.10 Uhr: 1500 m (Zehnkampf) Männer – Final (mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann)

1500 m (Zehnkampf) Männer – Final (mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann) 22.28 Uhr: 800 m Männer – Final (evtl. mit Ivan Pelizza, Ramón Wipfli)

800 m Männer – Final (evtl. mit Ivan Pelizza, Ramón Wipfli) 22.50 Uhr: 200 m Frauen – Final (evtl. mit Mujinga Kambundji, Iris Caligiuri, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet)

Mujinga Kambundji hat eine lange Pause hinter sich. Bild: keystone

Freitag, 14. August 2026

Vor zwei Jahren rannte Timothé Mumenthaler sensationell zu EM-Gold über 200 Meter und mit William Reais stand noch ein zweiter Schweizer auf dem Podest. Gibt es am Freitag erneut ein Schweizer Märchen über 200 Meter? Um kurz vor 23 Uhr findet aus Schweizer Sicht das wohl grosse Highlight der Europameisterschaft statt: Audrey Werro ist über 800 Meter die Topfavoritin. Bricht sie sogar den Weltrekord?

11.10 Uhr: 4x100-m-Staffel Männer – Vorläufe

4x100-m-Staffel Männer – Vorläufe 11.35 Uhr: 4x100-m-Staffel Frauen – Vorläufe

4x100-m-Staffel Frauen – Vorläufe 11.50 Uhr: Stabhochsprung Männer – Qualifikation (mit Justin Fournier)

Stabhochsprung Männer – Qualifikation (mit Justin Fournier) 11.50 Uhr: Siebenkampf Frauen – Tag 1 (100 m Hürden, Hochsprung, Kugelstossen, 200 m) (mit Annik Kälin)

Siebenkampf Frauen – Tag 1 (100 m Hürden, Hochsprung, Kugelstossen, 200 m) (mit Annik Kälin) 12.05 Uhr: 4x400-m-Staffel Männer – Vorläufe (mit der Schweiz)

4x400-m-Staffel Männer – Vorläufe (mit der Schweiz) 12.35 Uhr: 4x400-m-Staffel Frauen – Vorläufe (mit der Schweiz)

4x400-m-Staffel Frauen – Vorläufe (mit der Schweiz) 13.15 Uhr: 1500 m Frauen – Vorläufe (mit Lilly Nägeli, Delia Sclabas, Joceline Wind)

1500 m Frauen – Vorläufe (mit Lilly Nägeli, Delia Sclabas, Joceline Wind) 20.20 Uhr: 200 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson)

200 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson) 20.45 Uhr: 10'000 m Frauen – Final

10'000 m Frauen – Final 21.00 Uhr: Hochsprung Männer – Final

Hochsprung Männer – Final 21.30 Uhr: Diskuswerfen – Final

Diskuswerfen – Final 21.40 Uhr: 400-m-Hürden Männer – Final (evtl. mit Dany Brand, Julien Bonvin)

400-m-Hürden Männer – Final (evtl. mit Dany Brand, Julien Bonvin) 22.25 Uhr: 200 m Männer – Final (evtl. mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson)

200 m Männer – Final (evtl. mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson) 22.46 Uhr: 800 m Frauen – Final (evtl. mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo)

Timothé Mumenthaler gewann vor zwei Jahren sensationell EM-Gold. Bild: KEYSTONE

Samstag, 15. August 2026

Am zweitletzten Tag hat Dominic Lobalu die zweite Medaillenchance an der diesjährigen EM, dieses Mal über 10'000 Meter. Zusätzlich fällt noch die Entscheidung im Siebenkampf, wo Annik Kälin Medaillenchancen hat, und in den Staffeln über 100 Meter geht es bei den Männern und Frauen um Edelmetall.

8.30 Uhr: Gehen, Halbmarathon Männer – Final

Gehen, Halbmarathon Männer – Final 8.30 Uhr: Gehen, Halbmarathon Frauen – Final

Gehen, Halbmarathon Frauen – Final 8.30 Uhr: Gehen, Marathon Männer – Final

Gehen, Marathon Männer – Final 8.30 Uhr: Gehen, Marathon Frauen – Final

Gehen, Marathon Frauen – Final 11.00 Uhr: Siebenkampf Frauen – Tag 2 (Weitsprung, Speerwurf) (mit Annik Kälin)

Siebenkampf Frauen – Tag 2 (Weitsprung, Speerwurf) (mit Annik Kälin) 11.40 Uhr: Speerwurf Frauen – Qualifikation (mit Sabrina Boss, Leonie Hügli)

Speerwurf Frauen – Qualifikation (mit Sabrina Boss, Leonie Hügli) 20.45 Uhr: 800 m Frauen (Siebenkampf) (mit Annik Kälin)

800 m Frauen (Siebenkampf) (mit Annik Kälin) 21.01 Uhr: Speerwurf Männer – Final (evtl. mit Simon Wieland, Franck Di Sanza)

Speerwurf Männer – Final (evtl. mit Simon Wieland, Franck Di Sanza) 21.07 Uhr: Hochsprung Frauen – Final

Hochsprung Frauen – Final 21.17 Uhr: Dreisprung Männer – Final

Dreisprung Männer – Final 21.25 Uhr: 10'000 m Männer – Final (mit Dominic Lobalu, Jonas Raess, Morgan Le Guen)

10'000 m Männer – Final (mit Dominic Lobalu, Jonas Raess, Morgan Le Guen) 22.07 Uhr: 1500 m Männer – Final

1500 m Männer – Final 22.33 Uhr: 4x100-m-Staffel Männer – Final (evtl. der mit Schweiz)

4x100-m-Staffel Männer – Final (evtl. der mit Schweiz) 22.48 Uhr: 4x100-m-Staffel Frauen – Final (evtl. mit der Schweiz)

Annik Kälin gehört im Siebenkampf zu den Medaillenkandidatinnen. Bild: keystone

Sonntag, 16. August 2026

Am letzten Tag der Europameisterschaft kommt es zu einer Premiere. Erstmals findet bei der EM ein Mixed-Event über 100 Meter in der Staffel statt. Können die Schweizer gleich zuschlagen?

8.30 Uhr: Marathon Frauen – Final (mit Fabienne Schlumpf, Andrea Meier, Samira Schnüriger, Fabienne Vonlanthen)

Marathon Frauen – Final (mit Fabienne Schlumpf, Andrea Meier, Samira Schnüriger, Fabienne Vonlanthen) 9.10 Uhr: Marathon Männer – Final (mit Matthias Kyburz, Patrik Wägeli)

Marathon Männer – Final (mit Matthias Kyburz, Patrik Wägeli) 20.30 Uhr: Stabhochsprung Männer – Final (evtl. mit Justin Fournier)

Stabhochsprung Männer – Final (evtl. mit Justin Fournier) 20.55 Uhr: Speerwurf Frauen – Final (evtl. mit Sabrina Boss, Leonie Hügli)

Speerwurf Frauen – Final (evtl. mit Sabrina Boss, Leonie Hügli) 21.35 Uhr: 4x100-m-Staffel Mixed – Final (mit der Schweiz)

4x100-m-Staffel Mixed – Final (mit der Schweiz) 21.50 Uhr: 3000 m Hindernis Männer – Final (evtl. mit Camilo Irarragorri, Aarno Liebl)

3000 m Hindernis Männer – Final (evtl. mit Camilo Irarragorri, Aarno Liebl) 22.13 Uhr: 1500 m Frauen – Final (evtl. mit Lilly Nägeli, Delia Sclabas, Joceline Wind)

1500 m Frauen – Final (evtl. mit Lilly Nägeli, Delia Sclabas, Joceline Wind) 22.33 Uhr: 4x400m-Staffel Frauen – Final (evtl. mit Schweiz)

4x400m-Staffel Frauen – Final (evtl. mit Schweiz) 22.48 Uhr: 4x400m-Staffel Männer – Final (evtl. mit Schweiz)

(riz)