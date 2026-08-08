Leichtathletik-EM: An diesen Abenden kämpfen Schweizer um Medaillen
Montag, 10. August 2026
Am ersten Tag der Europameisterschaft gibt es gleich zwei grosse Medaillenchancen für die Schweiz. Géraldine Di Tizio-Frey stellte an der Schweizer Meisterschaft die Jahresbestzeit über 100 Meter in Europa auf und befindet sich in absoluter Topform. Über 5000 m gehört Dominic Lobalu zu den Medaillenkandidaten. Bereits vor zwei Jahren in Rom lief der 27-Jährige zu Bronze.
- 11.35 Uhr: Kugelstossen Frauen – Qualifikation (mit Miryam Mazenauer)
- 11.45 Uhr: 800 m Männer – Vorläufe (mit Ivan Pelizza, Ramon Wipfli)
- 12.25 Uhr: 100 m Frauen – Vorläufe (mit Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Natacha Kouni)
- 12.30 Uhr: Weitsprung Männer – Qualifikation (mit Simon Ehammer)
- 12.55 Uhr: 400 m Männer – Vorläufe (mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi)
- 13.35 Uhr: 400 m Hürden Frauen – Vorläufe (mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli)
- 13.40 Uhr: Kugelstossen Männer – Qualifikation (mit Stefan Wieland, Jephté Vogel)
- 20.03 Uhr: Kugelstossen Frauen – Final (evtl. mit Miryam Mazenauer)
- 20.35 Uhr: 100 m Hürden Frauen – Vorläufe (mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski)
- 21.10 Uhr: 100 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Natacha Kouni)
- 21.33 Uhr: Kugelstossen Männer – Final (evtl. mit Stefan Wieland, Jephté Vogel)
- 21.40 Uhr: 5.000 m Männer – Final (mit Dominic Lobalu)
- 22.00 Uhr: 3000 m Hindernis Frauen – Vorläufe (mit Shirley Lang)
- 22.40 Uhr: 4x400m-Staffel Mixed – Final
- 22.50 Uhr: 100 m Frauen – Final (evtl. mit Géraldine Di Tizio-Frey, Salomé Kora, Natacha Kouni)
Dienstag, 11. August 2026
Auch am zweiten Tag des Events kann die Schweiz auf zwei Medaillen hoffen. Die grossen Hoffnungen liegen auf Ditaji Kambundji. Die amtierende Weltmeisterin über 100 m Hürden gehört trotz zuletzt gesundheitlicher Probleme zu den Medaillenkandidatinnen und peilt nach Silber vor zwei Jahren die nächste EM-Medaille an. Auch Simon Ehammer stand vor zwei Jahren auf dem Podest und möchte dies im Weitsprung wiederholen. In Rom reichte es für Bronze und dieses Mal?
- 11.00 Uhr: Stabhochsprung Frauen – Qualifikation (mit Angelica Moser und Lea Bachmann)
- 11.30 Uhr: 110 m Hürden Männer – Vorläufe (mit Jason Joseph und Fabio Küchler)
- 11.45 Uhr: 400 m Hürden Frauen – Halbfinals (evtl. mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli)
- 12.15 Uhr: 100 m Männer – Vorläufe (mit Timothé Mumenthaler)
- 13.40 Uhr: 400-m-Hürden Männer – Vorläufe (mit Dany Brand, Julien Bonvin)
- 20.10 Uhr: Hammerwurf Männer – Final
- 20.25 Uhr: 5000 m Frauen – Final
- 20.40 Uhr: 100 m Hürden Frauen – Halbfinals (evtl. mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski)
- 21.16 Uhr: Weitsprung Männer – Final (evtl. mit Simon Ehammer)
- 21.32 Uhr: 100 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Timothé Mumenthaler)
- 22.00 Uhr: 400 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi)
- 22.30 Uhr: 100 m Hürden Frauen – Final (evtl. mit Larissa Bertényi, Ditaji Kambundji, Selina von Jackowski)
- 22.47 Uhr: 100 m Männer – Final (evtl. mit Timothé Mumenthaler)
Mittwoch, 12. August 2026
Am dritten Wettkampftag hat die Schweiz erneut über die Hürden ein heisses Eisen im Feuer. Jason Joseph, der bereits vor zwei Jahren zu EM-Bronze sprintete, möchte dieses Kunststück wiederholen.
- 11.15 Uhr: 800 m Frauen – Vorläufe (mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo)
- 13.20 Uhr: 800 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Ivan Pelizza, Ramon Wipfli)
- 13.55 Uhr: 400-m-Hürden Männer – Halbfinals (evtl. mit Dany Brand, Julien Bonvin)
- 20.30 Uhr: 110 m Hürden Männer – Halbfinals (evtl. mit Jason Joseph und Fabio Küchler)
- 20.45 Uhr: Hammerwurf Frauen – Final
- 21.50 Uhr: 400 m Männer – Final (evtl. mit Ricky Petrucciani, Lionel Spitz, Haydn Brotschi)
- 22.08 Uhr: 400-m-Hürden Frauen – Final (evtl. mit Yasmin Giger, Annina Fahr, Lena Wernli)
- 22.47 Uhr: 110 m Hürden Männer – (evtl. mit Jason Joseph und Fabio Küchler)
Donnerstag, 13. August 2026
Zwei Schweizerinnen haben am Donnerstag die Chance, ihren Europameistertitel zu verteidigen. Angelica Moser im Stabhochsprung und Mujinga Kambundji über 200 m stehen im Einsatz. Ob Kambundji nach ihrer Babypause mit den Besten mithalten kann, wird sich zeigen. Unterschätzen sollte man die Bernerin aber nicht.
- 12.10 Uhr: 200 m Männer – Vorläufe (mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson)
- 12.30 Uhr: 3000 m Hindernis Männer – Vorläufe (mit Camilo Irarragorri, Aarno Liebl)
- 14.35 Uhr: Speerwurf Männer – Qualifikation (mit Simon Wieland, Franck Di Sanza)
- 20.05 Uhr: 800 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo)
- 20.40 Uhr: Dreisprung Frauen – Final
- 20.50 Uhr: Stabhochsprung Frauen – Final (evtl. mit Angelica Moser)
- 21.05 Uhr: 200 m Frauen – Halbfinals (evtl. mit Mujinga Kambundji, Iris Caligiuri, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet)
- 21.29 Uhr: 3000 m Hindernis Frauen – Final (evtl. mit Shirley Lang)
- 22.10 Uhr: 1500 m (Zehnkampf) Männer – Final (mit Andrin Huber, Leon Krummenacher, Nino Portmann)
- 22.28 Uhr: 800 m Männer – Final (evtl. mit Ivan Pelizza, Ramón Wipfli)
- 22.50 Uhr: 200 m Frauen – Final (evtl. mit Mujinga Kambundji, Iris Caligiuri, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet)
Freitag, 14. August 2026
Vor zwei Jahren rannte Timothé Mumenthaler sensationell zu EM-Gold über 200 Meter und mit William Reais stand noch ein zweiter Schweizer auf dem Podest. Gibt es am Freitag erneut ein Schweizer Märchen über 200 Meter? Um kurz vor 23 Uhr findet aus Schweizer Sicht das wohl grosse Highlight der Europameisterschaft statt: Audrey Werro ist über 800 Meter die Topfavoritin. Bricht sie sogar den Weltrekord?
- 11.10 Uhr: 4x100-m-Staffel Männer – Vorläufe
- 11.35 Uhr: 4x100-m-Staffel Frauen – Vorläufe
- 11.50 Uhr: Stabhochsprung Männer – Qualifikation (mit Justin Fournier)
- 11.50 Uhr: Siebenkampf Frauen – Tag 1 (100 m Hürden, Hochsprung, Kugelstossen, 200 m) (mit Annik Kälin)
- 12.05 Uhr: 4x400-m-Staffel Männer – Vorläufe (mit der Schweiz)
- 12.35 Uhr: 4x400-m-Staffel Frauen – Vorläufe (mit der Schweiz)
- 13.15 Uhr: 1500 m Frauen – Vorläufe (mit Lilly Nägeli, Delia Sclabas, Joceline Wind)
- 20.20 Uhr: 200 m Männer – Halbfinals (evtl. mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson)
- 20.45 Uhr: 10'000 m Frauen – Final
- 21.00 Uhr: Hochsprung Männer – Final
- 21.30 Uhr: Diskuswerfen – Final
- 21.40 Uhr: 400-m-Hürden Männer – Final (evtl. mit Dany Brand, Julien Bonvin)
- 22.25 Uhr: 200 m Männer – Final (evtl. mit Timothé Mumenthaler, William Reais, Felix Svensson)
- 22.46 Uhr: 800 m Frauen – Final (evtl. mit Audrey Werro, Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo)
Samstag, 15. August 2026
Am zweitletzten Tag hat Dominic Lobalu die zweite Medaillenchance an der diesjährigen EM, dieses Mal über 10'000 Meter. Zusätzlich fällt noch die Entscheidung im Siebenkampf, wo Annik Kälin Medaillenchancen hat, und in den Staffeln über 100 Meter geht es bei den Männern und Frauen um Edelmetall.
- 8.30 Uhr: Gehen, Halbmarathon Männer – Final
- 8.30 Uhr: Gehen, Halbmarathon Frauen – Final
- 8.30 Uhr: Gehen, Marathon Männer – Final
- 8.30 Uhr: Gehen, Marathon Frauen – Final
- 11.00 Uhr: Siebenkampf Frauen – Tag 2 (Weitsprung, Speerwurf) (mit Annik Kälin)
- 11.40 Uhr: Speerwurf Frauen – Qualifikation (mit Sabrina Boss, Leonie Hügli)
- 20.45 Uhr: 800 m Frauen (Siebenkampf) (mit Annik Kälin)
- 21.01 Uhr: Speerwurf Männer – Final (evtl. mit Simon Wieland, Franck Di Sanza)
- 21.07 Uhr: Hochsprung Frauen – Final
- 21.17 Uhr: Dreisprung Männer – Final
- 21.25 Uhr: 10'000 m Männer – Final (mit Dominic Lobalu, Jonas Raess, Morgan Le Guen)
- 22.07 Uhr: 1500 m Männer – Final
- 22.33 Uhr: 4x100-m-Staffel Männer – Final (evtl. der mit Schweiz)
- 22.48 Uhr: 4x100-m-Staffel Frauen – Final (evtl. mit der Schweiz)
Sonntag, 16. August 2026
Am letzten Tag der Europameisterschaft kommt es zu einer Premiere. Erstmals findet bei der EM ein Mixed-Event über 100 Meter in der Staffel statt. Können die Schweizer gleich zuschlagen?
- 8.30 Uhr: Marathon Frauen – Final (mit Fabienne Schlumpf, Andrea Meier, Samira Schnüriger, Fabienne Vonlanthen)
- 9.10 Uhr: Marathon Männer – Final (mit Matthias Kyburz, Patrik Wägeli)
- 20.30 Uhr: Stabhochsprung Männer – Final (evtl. mit Justin Fournier)
- 20.55 Uhr: Speerwurf Frauen – Final (evtl. mit Sabrina Boss, Leonie Hügli)
- 21.35 Uhr: 4x100-m-Staffel Mixed – Final (mit der Schweiz)
- 21.50 Uhr: 3000 m Hindernis Männer – Final (evtl. mit Camilo Irarragorri, Aarno Liebl)
- 22.13 Uhr: 1500 m Frauen – Final (evtl. mit Lilly Nägeli, Delia Sclabas, Joceline Wind)
- 22.33 Uhr: 4x400m-Staffel Frauen – Final (evtl. mit Schweiz)
- 22.48 Uhr: 4x400m-Staffel Männer – Final (evtl. mit Schweiz)
(riz)