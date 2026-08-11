Johan Manzambi ist nach seiner Knieverletzung an der WM immer noch nicht fit. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Wochen oder Monate? Manzambi verpasst den Supercup und löst Unsicherheit aus

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Am Mittwochabend (21 Uhr) wird in Salzburg bereits der erste europäische Titel dieser Fussballsaison vergeben. Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain trifft im UEFA Supercup auf Europa-League-Titelhalter Aston Villa.

Bereits jetzt ist klar, dass der erste Ernstkampf der Villans in dieser Saison ohne den Schweizer Neuzugang Johan Manzambi über die Bühne gehen wird. Denn der Nati-Star steht Trainer Unai Emery nach seiner an der WM erlittenen Knieverletzung noch nicht zur Verfügung.

Wie «The Athletic» schreibt, arbeite der 20-Jährige derzeit in Spanien unter der Betreuung des Kniespezialisten Jurdan Mendiguchia am Comeback. Genauere Informationen gibt es nicht, was unter den Aston-Villa-Fans Unsicherheit auslöst. Man hoffe, dass eine Rückkehr auf den Platz nur eine Frage von Wochen und nicht von mehreren Monaten sei. Quellen nahe dem Klub haben zuletzt davon gesprochen, dass Manzambi gute Fortschritte gemacht haben soll. Die Klubführung sei beeindruckt von der Arbeitseinstellung des Schweizers in diesem Heilungsprozess.

Manzambi hat sich an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika im Schweizer Abschlusstraining vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien verletzt. Der Romand zog sich dort in einer der letzten Übungen eine Knieprellung zu und verpasste sowohl das Spiel gegen Kolumbien als auch den Viertelfinal gegen Argentinien. Trotz der Verletzung wechselte er noch während der WM vom SC Freiburg in Deutschland zu Aston Villa nach England. Der Premier-League-Klub machte Manzambi mit einer Ablösesumme von 60 Millionen Euro (rund 56 Millionen Schweizer Franken) zu seinem bisherigen Rekordtransfer. (abu)