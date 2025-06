Schlechte Nachrichten für Celestini – Getafe hält wohl am alten Trainer fest

In den Wirrungen um die Trainerfrage beim FC Basel gibt es Neuigkeiten aus Spanien. Glaubt man den Aussagen von Getafe-Präsident Angel Torres, ist die Tür für Fabio Celestini zu.

Der spanische Erstligist Getafe hat am Mittwoch mit einer Pressekonferenz den neuen alten Sportdirektor Toni Muñoz vorgestellt. Der 57-jährige spanische Ex-Internationale hatte bereits zwischen 2008 und 2017 die sportlichen Geschicke bei Getafe geleitet. Jetzt tritt er die Nachfolge von Ruben Reyes an, der nach Griechenland zu Aris Thessaloniki wechselt. So weit, so unspektakulär. Doch Getafe-Präsident Angel Torres äusserte sich vor den Medien auch zu anderen Themen. Und hier kommt der FC Basel ins Spiel.