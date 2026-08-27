Mihailo Stevanovic macht's wie Breel Embolo an der WM – auch für ihn ist früh Feierabend. Bild: keystone

FCSG nach Schwalben-Rot glücklos out – Sion scheitert trotz Boteli-Hattrick bei Ajax

Die Schweiz ist mit zwei Teams in der Ligaphase der Conference League dabei. Lugano schaffte es gemeinsam mit Meister Thun, während die Europacup-Saison für St.Gallen und Sion vorbei ist.

Mehr «Sport»

St.Gallen – Nordsjaelland 2:3 (2:4)

Der FC St.Gallen verliert im Rückspiel der Conference-League-Playoffs 2:3 gegen Nordsjaelland und muss die Europacup-Träume nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel begraben.

Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff fiel die Vorentscheidung. Boe Rasmussen überwand Goalie Lawrence Ati-Zigi und traf zur 3:2-Führung von Nordsjaelland. Zuvor hatten sich die St.Galler, die ab der 40. Minute in Unterzahl agierten, tapfer gegen ein weiteres Tor der Gäste gewehrt. Sogar die Chance auf den Ausgleich im Gesamtskore hatten sie gegen die Dänen, die im Rückspiel alles andere als souverän agierten.

Stevanovic lässt sich plump fallen. Video: SRF

Vor allem die erste Halbzeit hatte für Spektakel gesorgt und fünf Minuten vor dem Pausenpfiff seinen Höhepunkt gefunden – oder war es eher der Tiefpunkt? Mihailo Stevanovic liess sich zu einer Schwalbe hinreissen, eine zweite Gelbe Karte an die Adresse des 24-Jährigen war das logische Verdikt von Schiedsrichter Grinfeld. Sie führte dazu, dass die Ostschweizer über 45 Minuten in Unterzahl zu bestreiten hatten.

Zuvor hatte St.Gallen eine starke Partie gezeigt. In einem wilden Hin und Her fielen bis zur 30. Minute vier Tore, zwei pro Mannschaft. Juho Lähteenmäki hatte die Gäste nach 14 Minuten und entgegen des Spielverlaufs in Führung gebracht. Die Ostschweizer reihten Chance an Chance, trafen aber erst dank eines Handspenaltys in der 21. Minute ein erstes Mal. Captain Lukas Görtler verwandelte souverän. Von da an ging es Schlag auf Schlag: Zuerst erhöhte Prince Amoako erneut für Nordsjaelland, ehe Aliou Baldé kurz darauf zum 2:2 ausglich.

Minutenlang muss am Monitor geschraubt werden, bis der Schiri den VAR-Penalty zum 1:1 geben kann. Video: SRF

In der zweiten Halbzeit agierten die Espen dann zwar mit etwas weniger Druck und gingen mit einem Mann weniger nicht mehr so viel Risiko ein. Dennoch hätten die Gastgeber, die keine Sekunde ans Aufgeben dachten, den Führungstreffer realisieren können – abermals vergaben sie gleich mehrere Male vor dem gegnerischen Tor. So lange, bis Rasmussen in der 82. Minute die St.Galler Europacup-Träume endgültig beendete.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

St.Gallen – Nordsjaelland 2:3 (2:2)

SR Grinfeld (ISR).

Tore: 14. Lähteenmäki 0:1. 21. Görtler (Penalty) 1:1. 24. Amoako 1:2. 28. Baldé 2:2. 82. Rasmussen 2:3.

St.Gallen: Zigi; Ruiz (83. Kleine-Bekel), Stanic, Okoroji; Vandermersch (83. Owusu), Görtler, Daschner, Stevanovic, Witzig (86. Scherrer); Baldé (83. Besio), Hunziker (43. Frokaj).

Bemerkungen: 40. Gelb-Rote Karte Stevanovic (Schwalbe).

Ajax – Sion 5:3 (9:5)

Der FC Sion blieb gegen Ajax Amsterdam auf der Strecke. Nach der 2:4-Heimniederlage waren die Chancen auf ein Weiterkommen auswärts gegen den sechsfachen Europacup-Sieger nicht mehr allzu gross gewesen. In der Johan-Cruyff-Arena machten die Sittener beim 3:5 offensiv vor allem dank Dreifach-Torschütze Winsley Boteli eine gute Figur. Defensiv waren sie aber mit zunehmender Spieldauer viel zu anfällig, um dem Exploit nahe zu kommen.

Boteli zeigte, weshalb er als Nati-Stürmer der Zukunft gehandelt wird. Bild: keystone

Dabei führte Sion nach einer guten halben Stunde mit 2:1. Nach einem Gegentreffer in der 1. Minute sorgte der Schweizer Junioren-Internationale Boteli für die zwischenzeitliche Wende (19. und 36.). Diese hielt nicht lange. Wie schon im Hinspiel liess sich Sion zu einfach ausspielen. Ajax schaffte noch vor der Pause die Korrektur durch Tore von Davy Klaassen und Tolu. In der zweiten Halbzeit erhöhten der nigerianische Doppeltorschütze Tolu und der Norweger Oliver Edvardsen auf 5:2, bevor Boteli ein drittes Mal zuschlug.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Ajax Amsterdam – Sion 5:3 (3:2)

SR Weinberger (AUT).

Tore: 1. Baas 1:0. 19. Boteli 1:1. 36. Boteli 1:2. 39. Klaassen 2:2. 45. Tolu 3:2. 51. Tolu 4:2. 54. Edvardsen 5:2. 90. Boteli 5:3.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti (56. Marquinhos Cipriano); Kabacalman (67. Sylla), Baltazar; Chouaref (67. Berdayes), Boteli, Surdez (56. Lukembila); Nivokazi (56. Rrudhani).

Thun – Lech Poznan 2:2 (2:9)

Nach der 0:7-Klatsche im Hinspiel war klar, dass es für die Berner Oberländer nichts zu holen gibt im Duell mit Lech Poznan. Im Rückspiel der Europa-League-Playoffs holte Thun immerhin ein Unentschieden. Der Meister spielt damit im Herbst in der Ligaphase der Conference League.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Thun – Lech Poznan 2:2 (2:1)

SR Meler (TUR).

Tore: 17. Gumny 0:1. 22. Lengen 1:1. 43. Dursun 2:1. 68. Walemark 2:2.

Thun: Spycher; Dähler, Passavant, Burki, Strannegard (46. Fehr); Maier (56. Ilic), Saiz (46. Roth), Zoukit, Derbaci; Dursun (61. Braschi), Lengen (73. Reichmuth).

Maccabi Tel Aviv – Lugano 1:1 (2:3)

(ram/sda)