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Conference League: Das sind die Gegner von Thun und Lugano

epa13195350 Thun&#039;s Tom Strannegard in action during the UEFA Europa League playoffs match between FC Thun and Lech Poznan, in Thun, Switzerland, 27 August 2026. EPA/PETER SCHNEIDER
Bild: keystone

Nach Sion spielt auch Thun gegen Ajax Amsterdam – auch Lugano kennt seine Gegner

Am Freitagnachmittag wurden die Ligaphasen der Europa League und Conference League ausgelost. Das sind die Gegner von Thun und Lugano.
28.08.2026, 13:5228.08.2026, 14:22

Der dritthöchste europäische Wettbewerb findet zum sechsten Mal statt und zum dritten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften. Die besten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für die Achtelfinals. Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften in den Rängen 25 bis 36 wird die internationale Saison nach der Ligaphase beendet sein. Die 1. Runde findet am 15. Oktober statt, die Spielpläne und genauen Anspielzeiten gibt die UEFA bis Sonntagabend bekannt.

Auf diese Teams trifft Lugano:

  • FC Kopenhagen (auswärts)
  • Roter Stern Belgrad (heim)
  • Getafe (auswärts)
  • Sint-Truidense (BEL/heim)
  • Jablonec (CZE/auswärts)
  • Zalgiris (LTU/heim)

Die auf dem Papier stärksten Gegner von Lugano, das zum dritten Mal in den letzten vier Jahren in der Ligaphase der Conference League steht, heissen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen. Den serbischen Double-Gewinner empfangen die Tessiner in der heimischen AIL-Arena, auf die Dänen trifft das Team von Mattia Croci-Torti auswärts. Mit Getafe erwischte Lugano aus Topf 3 den wohl schwierigsten Gegner. Gegen die Spanier geht es auswärts um Punkte, ebenso gegen Jablonec aus Tschechien. Weitere Heimspiele gibt es gegen St. Truiden aus Belgien und den litauischen Vertreter Kauno Zalgiris.

Auf diese Teams trifft Thun:

  • Ajax Amsterdam (auswärts)
  • Gent (heim)
  • Twente Enschede (auswärts)
  • Hearts of Midlothian (heim)
  • CSKA Sofia (auswärts)
  • Hajduk Split (heim)

Mit Ajax Amsterdam hat Thun jenen Gegner erhalten, der den FC Sion in den Playoffs um die Teilnahme an der Ligaphase gebracht hat. Für die Berner Oberländer sind die Niederländer keine Unbekannten. Vor 21 Jahren trafen die Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. Ajax gewann damals sowohl das Hin- als auch das Rückspiel.

Das Los bescherte dem Schweizer Meister zudem Reisen nach Enschede zum FC Twente und in die bulgarische Hauptstadt zu CSKA Sofia. Vor Heimpublikum empfangen die Berner Oberländer die Belgier von Gent, Hearts of Midlothian aus Schottland sowie den kroatischen Traditionsverein Hajduk Split.

(abu/sda)

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