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FC Zürich: Der bekannteste Verein der Schweiz

Luke Plange (GC), links, kaempft um den Ball mit Alexander Hack (FCZ), rechts, bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich (GC) und dem FC Zuerich (FCZ) am Samstag, 2 ...
Ein Verein aus Zürich ist das bekannteste Team der Schweiz.Bild: keystone

Der berühmteste Super-League-Verein ist sogar bekannter als die Schweizer Nati

Für die Swiss Foobtall League hat das Forschungsinstitut Nielsen eine repräsentative Umfrage zum Thema «Fan Insights» durchgeführt. Das ausgewertete Ergebnis sorgt für eine kleine Überraschung.
19.06.2026, 16:2719.06.2026, 16:27

Am Donnerstag tauchte auf der Website des FC Zürich folgender Artikel auf: FCZ – der bekannteste Club der Schweiz. Dies sorgt wohl bei einigen Fussballfans für Verwunderung. In der letzten Saison hatte der FCZ nur den vierthöchsten Zuschauerschnitt der gesamten Liga hinter YB, Basel und St.Gallen.

Die Zürcher schreiben in der Mitteilung: «Das Forschungsinstitut Nielsen, Anbieter von Publikumsmessungen, Marktforschung und Datenanalysen, führte im November 2025 im Auftrag der Swiss Football League eine repräsentative Umfrage zum Thema ‹Fan Insights› durch.» Diese Umfrage kam zu folgenden Ergebnis: Der Bekanntheitsgrad des FC Zürich liegt bei 77 Prozent.

David Vujevic (FCZ), links, jubelt mit Ilan Sauter (FCZ) nach dem Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League in der Relegation Group zwischen dem FC Zuerich und dem Grasshopper Club Zuerich, ...
Die FCZ-Spieler feiern nach dem Derbysieg im Mai.Bild: keystone

Damit haben die Zürcher drei Prozentpunkte mehr erhalten als die Schweizer Nationalmannschaft. Die komplette Tabelle ist nicht zu sehen.

watson fragte bei der SFL nach. Diese teilte mit, dass die restlichen Resultate nicht öffentlich seien, bestätigte aber die genannten Zahlen des FCZ. Zur Umfrage schreibt die Liga: «Bei der Studie handelt es sich um eine repräsentative Umfrage bei 1000 Personen in der Schweiz aus allen Bevölkerungsschichten, Altersgruppen und Regionen.» Mehr Informationen sind zu dieser Studie nicht bekannt.

Die vergangene Saison verlief für den bekanntesten Verein der Schweiz enttäuschend. Die Zürcher beendeten die Saison auf dem schwachen zehnten Platz. (riz)

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