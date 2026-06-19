Granit Xhaka brillierte gegen Bosnien-Herzegowina – und schickte damit ein Statement an seine Kritiker. Bild: keystone

User Unser

Xhaka als Bester und ein Ungenügender – welche Noten bekommen die Nati-Spieler von dir?

Lange stand es 0:0, dann löste sich bei der Nati der Knoten und sie schlug Bosnien-Herzegowina angeführt von Captain Granit Xhaka und den Jokern noch 4:1. Hier gibt es die Einzelkritik für die Schweizer Nationalspieler – und kannst du selbst Noten verteilen.

Sebastian Wendel Folge mir

Mehr «Sport»

Und zu den Stimmen: Darum kamen Manzambi und Vargas erst so spät – das sagen Yakin und Co. nach wichtigem Sieg

Unsere Noten

Gregor Kobel, Goalie – Note 4,5

Der Goalie hat wohl auch selber mehr Arbeit erwartet, doch bis in die Nachspielzeit bleibt er beschäftigungslos. Dass dann noch das Gegentor fällt, dürfte ihn mehr nerven als den Rest.

Silvan Widmer, Rechtsverteidiger – Note 4

Mit ihm statt Zakaria steigt das Durchschnittsalter der Nati-Startelf auf über 30 Jahre. Strahlt Ruhe aus, offenbart aber in beide Richtungen Tempodefizite. Offensiv bleibt er wirkungslos, was letztlich aber nicht ins Gewicht fällt.

Stand dieses Mal in der Startformation: Silvan Widmer. Bild: keystone

Nico Elvedi, Innenverteidiger – Note 4

Vor der Bosnien-Grosschance ist er mit den Gedanken wohl schon in der Pause. Auch bei einem Fehlpass ins Zentrum schludrig. Hat sonst im Duett mit Akanji Altstar Dzeko und Demirovic im Griff.

Manuel Akanji, Innenverteidiger – Note 5

Nach dem schwachen Startspiel hat er gegen Bosnien alles im Griff. Etwas mehr Leadership von ihm würde dem Team aber helfen.

Gemeinsam mit Elvedi hatte Manuel Akanji Bosnien-Stürmer Ermedin Demirovic und dessen Partner Edin Dzeko stets im Griff. Bild: keystone

Ricardo Rodriguez, Linksverteidiger – Note 4

Schlägt in der Startphase über den Ball, was zu einem gefährlichen Bosnien-Konter führt. Sonst gewohnt abgeklärt, aber wie Widmer offensiv ohne Impact.

Granit Xhaka, Mittelfeld – Note 5,5

Setzte sich mit seiner Kritik an den Teamkollegen selbst unter Druck. Scheinbar braucht er das: Wieder der omnipräsente Spiritus Rector, steht am Ursprung fast jeder Nati-Chance. Krönt den starken Auftritt mit dem Penaltytor zum 4:1.

Remo Freuler, Mittelfeld – Note 5

Sein Weitschuss direkt vor der ersten Trinkpause zischt haarscharf vorbei, bügelt mit einer Monstergrätsche den Aebischer-Bock aus. Will sein angedeutetes Nati-Ende hinauszögern und wirkt, als wolle er das Spiel im Alleingang gewinnen.

Fabian Rieder, Mittelfeld – Note 4,5

Rückt überraschend für Ruben Vargas in die Startelf. Rechtfertigt bis zu seiner Auswechslung das Vertrauen als laufstarke Pressingmaschine.

Michel Aebischer, Mittelfeld – Note 3,5

Sein Fehlpass führt fast zum 0:1. Symptomatisch für den Leistungsabfall zum Katar-Spiel.

Konnte nicht an seine Leistung gegen Katar anknüpfen: Michel Aebischer. Bild: keystone

Dan Ndoye, Stürmer – Note 4

Ähnliches Bild wie gegen Katar: Pfeilschnell, trickreich und immer wieder in gefährlicher Abschlussposition. Die Effizienz aber bleibt ungenügend. Sein Fallrückzieher ist trotzdem eine Augenweide.

Breel Embolo, Stürmer – Note 4,5

Mitte der ersten Halbzeit gibt es den ersten Anpfiff von Trainer Murat Yakin, gefolgt von weiteren. Bietet sich lange kaum an und patzt mit dem Ball am Fuss. Das ist alles egal: Provoziert die Rote Karte gegen Bosnien und legt Vargas wunderbar das 2:0 auf.

Breel Embolo wird gefoult – dafür sieht Tarik Muharemovic die Rote Karte. Bild: keystone

Zu kurz im Einsatz für eine Note:

Johan Manzambi, rechter Flügel: Yakin redete ihn vor dem Spiel stark. Hatte der Coach eine Vorahnung? Sein Tor zum 1:0 ebnet den Weg in die K.o.-Runde, das 3:0 ist das i-Tüpfelchen.

Ruben Vargas, linker Flügel: Besser kann die Antwort auf die Verbannung aus der Startelf nicht sein: Druckvoll und Schütze des vorentscheidenden 2:0.

Ebenfalls ohne Note: Djibril Sow, Cedric Itten, Luca Jaquez.

Deine Noten

So, jetzt wollen wir aber auch von dir wissen, wie du die Nati-Spieler und den Trainer gesehen hast. Sicher besser als gegen Katar, oder?

Teil uns deine Meinung zu jedem einzelnen Spieler mit, indem du ihnen per Schieberegler eine Note zwischen 1 und 6 verteilst.