Christian Fassnacht jubelt nach dem Spiel gegen den FCZ. Bild: keystone

YB schlägt FCZ dank Jubilar Fassnacht

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Christian Fassnacht hat seinen Torinstinkt wiedergefunden. Mit einem Hattrick führt der Stürmer die Young Boys nach frühem Rückstand im Alleingang zu einem 4:2-Sieg beim FC Zürich.

YB-Trainer Gerardo Seoane hatte nach dem 3:3 gegen Basel vor allem zwei Dinge bemängelt: die fehlende Konsequenz in der Defensive und die mangelnde Effizienz im Abschluss. Im Letzigrund zeigten die Young Boys nun, dass sie zumindest an einer Stellschraube gedreht haben. Diesmal zeigten sie sich vor dem Tor lange Zeit ziemlich kaltschnäuzig.

Dabei erwischten die Berner einen Kaltstart. Der FCZ ging nach elf Minuten durch Miguel Reichmuth 1:0 in Führung. Das 22-jährige Zürcher Eigengewächs traf zum ersten Mal in der Super League. Doch die Antwort der Gäste liess nicht lange auf sich warten. Fassnacht drehte die Partie mit seinen ersten beiden Toren in der laufenden Meisterschaft noch vor der Pause. Bei beiden Abschlüssen mit seinem schwächeren linken Fuss kam die Vorarbeit von Sturmpartner Samuel Essende.

Fassnacht knackt 100-Tore-Marke

Nach dem Seitenwechsel traf Fassnacht auch mit rechts. In der 55. Minute bediente Kaly Sène den 31-Jährigen, der kaltschnäuzig zum 3:1 einschob und damit seinen zweiten Hattrick in der Super League perfekt machte. Gleichzeitig war es ein besonderes Tor: Fassnacht erzielte seinen 100. Treffer in der Super League. Damit gehört er zusammen mit Marco Streller, Marco Schneuwly, Guillaume Hoarau und Jean-Pierre Nsame zu einem exklusiven Kreis von nur fünf Spielern mit einer dreistelligen Trefferzahl.

Mit einer schönen Einzelleistung stellte Alan Virginius in der 73. Minute auf 4:1 für YB. Dank eines Freistosstores von Lindrit Kamberi kamen die Zürcher in der 86. Minute zwar noch einmal heran, am klaren Sieg der Berner änderte dies jedoch nichts mehr.

YB wieder Leader

Mit dem vierten Sieg im sechsten Spiel übernimmt YB von Lugano mit zwei Punkten Vorsprung wieder die Tabellenführung. Allerdings haben die Tessiner noch zwei Partien weniger ausgetragen. Der FCZ kann derweil den Aufwärtstrend nach dem 3:2-Erfolg in Lausanne nicht bestätigen. Am Samstag wartet im Zürcher Derby gegen die Grasshoppers die nächste Herausforderung. YB empfängt am Samstag den FC Luzern. (sda)