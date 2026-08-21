Infantino beim Kick mit nordkoreanischen Kindern in Pjöngjang. archiv: www.imago-images.de

U15-WM im Disneyland – Geheimplan von Infantino und Investoren wird publik

Die FIFA hat mit privaten Investoren ausgelotet, wie ein Jugendturnier mit weltweiter Beteiligung auf die Beine gestellt werden kann. Mittlerweile wurden die Pläne auf Eis gelegt.

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Den Teilausverkauf der WM-Rechte hat die FIFA kürzlich nach lauten Protesten vieler Mitgliedsverbände abgesagt. Die Umsetzung des Projekts hätte dem Fussball-Weltverband die Kassen gefüllt. Das war auch Teil der Idee zu einer U15-Weltmeisterschaft in Florida, wie die «New York Times» enthüllte.

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Laut mehreren Quellen hatte sich FIFA-Präsident Gianni Infantino mit privaten Investoren über das Projekt ausgetauscht. Geprüft wurde demnach, wie ein Jugendturnier mit weltweiter Beteiligung entwickelt und vermarktet werden kann. Eine mit den Plänen vertraute Person sagte, zunächst wären die Übertragungsrechte kostenlos abgegeben worden, um eine hohe Sichtbarkeit zu haben. Diese hätte dann für Sponsoren-Interesse sorgen sollen.

Alle 211 Mitgliedsländer an einem grossen Turnier

Involviert in das Projekt war Eldridge Industries, eine Firma von Chelsea-Besitzer Todd Boehly. In dem Konzept setzte Eldridge darauf, dass Einnahmen erzielt werden können, wenn das Turnier einmal etabliert ist. Besonders im Visier waren Länder, die sich normalerweise nicht für eine Fussball-WM qualifizieren.

An dieser U15-WM dagegen wären alle dabei gewesen – wirklich alle. Die 211 Mitgliedsländer der FIFA wären in 32 Sechser- oder Siebengruppen eingeteilt worden und hätten in Orlando im ESPN Wide World of Sports Complex gespielt. Die Eröffnungs- und Schlussfeier wäre in einem Disney-Park über die Bühne gegangen.



Neues Turnier in Aserbaidschan

Das Projekt orientierte sich offenbar an den Little League World Series, einem jährlichen Baseball-Turnier für Zehn- bis Zwölfjährige in den USA. Der amerikanische Sender ESPN bezahlt für die Übertragungsrechte rund 17 Millionen Dollar im Jahr. Weil Fussball weltweit die wesentlich beliebtere Sportart ist, versprach man sich davon ein entsprechend grosses kommerzielles Potenzial.

Die Siegerparade für das Team aus Lake Mary, das 2024 die Little League World Series gewinnt. Bild: www.imago-images.de

Kurz vor Beginn der Männer-WM im Sommer hat die FIFA das Disneyland-Projekt laut der «New York Times» auf Eis gelegt. Stattdessen findet Ende Oktober erstmals ein neues FIFA-Jugendturnier für U15-Nationalmannschaften in Aserbaidschan statt.

«Die Wahl berücksichtigt die erstklassige Sport- und sonstige Infrastruktur des Landes, dank der Tausende Kinder sowie Betreuerteams an einem zentralen Ort empfangen werden können», hielt die FIFA fest. In diesem Herbst sind die Buben dran, im nächsten Jahr die Mädchen. Ab 2028 sind jährlich zwei separate Turniere für beide Geschlechter vorgesehen. (ram)

