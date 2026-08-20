Franck Surdez liess die Sion-Fans gegen Ajax phasenweise träumen. Bild: keystone

Sion verliert trotz gutem Auftritt gegen Ajax +++ Lugano bringt Sieg über die Zeit

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Sion – Ajax 2:4

Der FC Sion benötigt nächste Woche in Amsterdam eine aussergewöhnliche Leistung, um die Playoffs zu überstehen. Das 2:4 ist eine grosse Hypothek für das Team von Trainer Didier Tholot, das im Tourbillon für eine vorab in der ersten Halbzeit gute Leistung schlecht belohnt wurde.

Video: SRF

Die Sittener gingen nach einer guten halben Stunde durch Franck Surdez verdient in Führung. Doch nach der Pause wurde die berühmte Gastmannschaft stärker. Der Deutsche Julian Brandt mit einem unhaltbaren Schuss und der ebenfalls auf diese Saison hin zu Ajax gewechselte Brasilianer Marco Leonardo trafen innerhalb von sieben Minuten zur Wende (53. und 60.).

Julian Brandt gleicht für Ajax herrlich aus. Video: SRF

Sions Freude nach dem 2:2-Ausgleich hält nur kurz. Video: SRF

Ein Penalty, den Winsley Boteli für ein nicht offensichtliches Foul zugesprochen bekam, brachte Sion in der 72. Minute zurück ins Spiel. Ilyas Chouaref traf, doch die Freude hielt nicht lange. Der unmittelbar nach dem 2:2 eingewechselte Nigerianer Tolu Arokodare stellte noch vor Beginn der Schlussviertelstunde auf 3:2 für den Favoriten. Das 4:2 durch Routinier Davy Klaassen fiel in der 87. Minute.

Am Ende setzt sich die Klasse von Ajax durch. Bild: keystone

Sion - Ajax Amsterdam 2:4 (1:0)

SR Al-Hakim (SWE).

Tore: 34. Surdez 1:0. 53. Brandt 1:1. 60. Marcos Leonardo 1:2. 72. Chouaref (Penalty) 2:2. 74. Arokodare 2:3. 87. Klaassen 2:4.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar (82. Lukembila); Chouaref (85. Kololli), Boteli (82. Berdayes), Surdez (76. Rrudhani); Nivokazi (76. Sylla).

Lugano – Maccabi Tel-Aviv 2:1

Lugano erspielte sich den kleinen Vorsprung gegen Maccabi Tel-Aviv dank der Tore von Kevin Behrens und Anto Grgic. Der deutsche Stürmer traf nach einer halben Stunde mit dem Kopf und profitierte dabei von einem Fehler des gegnerischen Goalies. Grgic verwertete einen Penalty in der 54. Minute zum 2:1, kurz nachdem die Israeli durch Ido Shahar ausgeglichen hatten. Den zweiten Ausgleich der Gäste verhinderte in der 86. Minute die Latte.

Grgic schiesst Lugano vom Punkt zum Sieg. Video: SRF

Für die Luganesi geht es nächste Woche nach Georgien, wo das Rückspiel wegen der schwierigen Sicherheitslage in Israel ausgetragen werden muss. Das Team von Mattia Croci-Torti hat genauso wie Thun, St. Gallen und Sion am Wochenende spielfrei, um sich ideal auf die Europacup-Rückspiele vorzubereiten.

Lugano holt sich den Sieg im strömenden Regen. Bild: keystone

Lugano - Maccabi Tel-Aviv 2:1 (1:0)

SR Milanovic (SRB).

Tore: 31. Behrens 1:0. 47. Shahar 1:1. 54. Grgic (Penalty) 2:1.

Lugano: von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix, Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani (89. Kendouci); Steffen (81. Pihlström), Dos Santos (71. Marques), Behrens (71. Moncada). (abu/sda)