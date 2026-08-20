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Ronaldinho landet in Italien – für Comeback beim FC Ravenna

Former soccer star Ronaldinho, flanked by Ravenna president Igniazio Cipriani, right, arrives at the airport ahead the Ravenna Serie C, 2026 soccer team presentation, joining the club as a technical c ...
Ronaldinho ist in Italien angekommen – dort möchte er das letzte Tor seiner Karriere erzielen.Bild: keystone

Ronaldinho reist für Comeback nach Italien – er will noch ein letztes Tor schiessen

20.08.2026, 15:5020.08.2026, 15:50

Das ist anscheinend tatsächlich kein Witz: Ronaldinho kehrt noch einmal in den Spitzenfussball zurück. Der frühere brasilianische Nationalspieler ist heute in Italien gelandet und wird demnächst beim Drittligisten Ravenna als neuer Spieler präsentiert. Beim Event am Strand der adriatischen Küste werden rund 6000 Fans erwartet.

Das Ziel von Ronaldinho: Er möchte noch ein letztes Tor in seiner Karriere erzielen. «Er hat sich entschieden, uns ein grossartiges Geschenk zu machen und ein Profispiel für unseren Klub zu bestreiten», sagt Ignazio Cipriani, Präsident des Klubs. Noch ist allerdings nicht klar, in welchem Match der mittlerweile 46-jährige Ronaldinho tatsächlich auflaufen soll. Es gebe Fragezeichen rund um den Fitnesszustand des Ballon-d'Or-Gewinners von 2005. Bislang hat er auch noch an keinem Training des Klubs teilgenommen.

Ronaldinho soll dem FC Ravenna aber auch über das einzelne Spiel hinaus erhalten bleiben. Der Brasilianer steige als Teilinhaber in die Geschäftsführung des Klubs ein. Das sei der Hauptpunkt dieser Operation, betonte Cipriani.

Sein bislang letztes Profispiel bestritt Ronaldinho 2015 in seiner Heimat Brasilien für Fluminense. Am 26. September kam er beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Goias über 45 Minuten zum Einsatz. Ein Tor blieb ihm in den neun Partien für Fluminense zum Ende seiner Karriere verwehrt – etwas, das er nun also mehr als zehn Jahre später in der italienischen Serie C nachholen möchte. (abu)

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