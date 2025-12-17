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FIFA gibt Rekord-Preisgeld für die WM-Teilnehmer 2026 bekannt

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Führt Lionel Messi Argentinien noch einmal zum Titel?Bild: imago

Dieses Rekord-Preisgeld haut die FIFA für die WM-Teilnehmer raus

Die Fussball-WM 2026 schlägt alle Rekorde – nicht nur wegen der Teilnehmerzahl von erstmals 48 Teams. Das Turnier wartet auch mit einem Gesamt-Preisgeld in der Höhe von 578 Millionen Franken auf.
17.12.2025, 14:1521.07.2026, 08:25

Die grossartigste Weltmeisterschaft der Geschichte würde das Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko werden, versprechen FIFA-Präsident Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump seit Langem. Am Mittwoch hat der FIFA-Rat in Doha (Katar) beschlossen, das Gesamt-Preisgeld massiv zu erhöhen.

Gegenüber der letzten WM sei es um mehr als 50 Prozent höher, teilte der Weltverband mit. «Diese WM wird auch hinsichtlich ihres finanziellen Beitrags für die globale Fussballgemeinschaft bahnbrechend sein», verkündete Infantino. In Katar 2022 schüttete die FIFA Preisgeld in der Höhe von 440 Millionen Dollar aus, nun sind es 655 Millionen Dollar.

FIFA President Gianni Infantino arrives to attend the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) APTOPIX WCup Draw ...
FIFA-Präsident Infantino macht die teilnehmenden Verbände glücklich.Bild: keystone

Der Weltmeister darf sich im kommenden Sommer über eine Prämie von 50 Millionen US-Dollar (umgerechnet 40 Millionen Franken) freuen. Wer am 19. Juli 2026 den WM-Final im MetLife Stadium im Grossraum New York verliert, erhält 26 Millionen Franken.

Schon für die Teilnahme streichen die 48 qualifizierten Verbände viel Geld ein: Ihnen ist mindestens ein Preisgeld von 7,2 Millionen Franken sicher. Hinzu kommen Spesen in der Höhe von rund 1,3 Millionen Franken, die zur Deckung der Vorbereitungskosten gedacht sind.

Übersteht die Schweiz in der Gruppe mit Katar, Kanada und einem noch zu bestimmenden Team aus Europa die Vorrunde, kassiert sie für die Sechzehntelfinals unter dem Strich 10 Millionen Franken. Stösst Murat Yakins Team in die Achtelfinal vor, erhöht sich die Summe auf 13,2 Millionen Franken. (ram)

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34 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Phuphi
17.12.2025 14:51registriert Juni 2020
Die Fussball WM war früher mal ein toller Event den ich mit viel Begeisterung mitvefolgt habe. Heute ist es nurnoch eine Versammlung von gierigen und ignoranten Egoisten. Das ist unter meiner Würde und mit solchem Verhalten kann ich mich nicht identifizieren und will ich nichts mehr zu tun haben. Mir ist klar dass es nach wie vor Menschen gibt die solches Verhalten bewusst ignorieren und sich auch mal eine schöne Zeit gönnen wollen, aber irgendwann ist der Zenit erreicht. Ich schaue mir keine FIFA Spiele mehr an und wünsche mir das diese zwielichtige Organsisation aus der Schweiz verschwindet.
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Scrat
17.12.2025 14:36registriert Januar 2016
Jeder hätte es in der Hand: keine Spiele besuchen, einen grossen Bogen um Publicviewing, keine PayTV-Angebote nutzen und generell alles boykotieren, was irgendwie nach FIFA stinkt. Bin gespannt, wer dann für das Preisgeld aufkommt?
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