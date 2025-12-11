bedeckt
Preise jetzt bekannt – so teuer sind WM-Tickets für die Schweizer Spiele

Switzerland&#039;s fans cheer before the World Cup group G soccer match between Brazil and Switzerland at the Stadium 974 in Doha, Qatar, Monday, Nov. 28, 2022. (AP Photo/Hassan Ammar)
Fussballfans, die an die WM wollen, werden von der FIFA gemolken.Bild: keystone

Gesalzene Preise – was die FIFA für WM-Tickets für die Schweizer Spiele verlangt

Die Paarungen kennen wir seit einigen Tagen, die Ticketpreise seit Donnerstag. So viel bezahlst du, wenn du die Fussball-Nati an der WM 2026 in den USA und in Kanada sehen willst.
11.12.2025, 21:5111.12.2025, 22:15
Ralf Meile
Ralf Meile

Der Fussball-Weltverband FIFA hat am Donnerstag eine neue Phase des Ticketverkaufs für die WM 2026 gestartet. Bis am 13. Januar können sich Fans auf der FIFA-Ticket-Website bewerben.

Katar – Schweiz

Die Schweiz eröffnet ihr WM-Turnier am 13. Juni in der Nähe von San Francisco gegen Katar. Für die günstigsten Tickets, in der folgenden Grafik blau eingefärbt, werden 140 Dollar fällig.

San Francisco Bay Area Stadium Stadion WM 2026 Schweiz Katar
grafik: fifa

Wer etwas weiter unten in den weinroten Sektoren sitzen möchte, muss dafür 380 Dollar bezahlen. Tickets in den orangen Sektoren kosten für das Duell mit Katar stolze 450 Dollar, wenigstens sind in diesen Preisen alle Steuern inbegriffen.

Mit einem der günstigsten Tickets sitzt man auf der imposanten Osttribüne des Levi's Stadium, der Heimstätte der San Francisco 49ers – wo einen die Sonne zur Anspielzeit mittags um 12 Uhr grillieren könnte. Jedenfalls warnten lokale Medien davor – jene Medien, die im Übrigen gar nicht glücklich waren, dass die Auslosung der San Francisco Bay Area keinen Knüller bescherte.

In San Francisco sind sie nicht happy darüber, dass die Schweiz an der WM dort spielt

Schweiz – Unbekannt

Der Gegner des zweiten Gruppenspiels am 18. Juni steht noch nicht fest. Er kommt aus Europa und heisst möglicherweise Italien; erfahren wird man es Ende März. Sicher ist: Die Partie steigt in Los Angeles – und Tickets sind teurer als gegen Katar.

Die günstigsten Plätze in den blauen Sektoren in den Ecken des SoFi Stadium schlagen mit 180 Dollar zu Buche. Für Tickets der Kategorie 2 (weinrot) müssen 400 Dollar hingeblättert werden, für die teuersten (orange) 500 Dollar.

Los Angeles SoFi Stadium Stadion WM 2026 Schweiz Katar
grafik: fifa
Der komplette Spielplan der WM 2026 – gute Anspielzeiten für die Schweiz

Schweiz – Kanada

Zum Abschluss der Gruppenphase wartet in Vancouver der WM-Co-Gastgeber auf die Mannschaft von Murat Yakin. Da die Spiele der Kanadier wohl sehr begehrt sein werden, sind die Preise entsprechend hoch – das Prinzip von Angebot und Nachfrage muss der FIFA selbstredend niemand erklären.

Wer am 24. Juni im BC Place in Vancouver dabei sein will, ist ab 265 US-Dollar dabei. Die zweitteuersten Tickets kosten 500 Dollar und für jene der Kategorie 1 werden 700 Dollar fällig.

BC Place Vancouver Stadium Stadion WM 2026 Schweiz Kanada
grafik: fifa

The bill, please

Zeit für Buchhaltung. Schweizer Fans, die bei allen drei Gruppenspielen der Nati dabei sein möchten, müssen für die Tickets mindestens 585 US-Dollar in die Hand nehmen, nach aktuellem Wechselkurs 465 Franken.

Für Tickets jeweils in der nächstbesseren Kategorie werden bereits total 1280 Dollar (1015 Franken) fällig. Und wer sich den Luxus gönnt, die drei Partien auf einem Sitz der Kategorie 1 zu schauen, der strapaziert seine Kreditkarte mit der Summe von 1650 Dollar (1310 Franken).

Mit den Matchtickets alleine ist es natürlich noch nicht getan. Die Reise mit Flügen, Transporten und Unterkünften vor Ort, geht ebenfalls in Portemonnaie:

Hotelpreise schiessen durch die Decke – so viel müssen Nati-Fans an der WM bezahlen

Die Final-Preise

Im 104. und letzten Match der längsten Fussball-WM der Geschichte wird der Weltmeister gekürt. Ob die Schweiz dann immer noch im Rennen ist?

Die Preise für den WM-Final sind gesalzen. Sie beginnen bei 4185 Dollar, für die teuerste Kategorie werden 8680 Dollar fällig.

Mehr zur WM 2026:
