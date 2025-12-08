wechselnd bewölkt12°
Sport
Fussball

Schweiz–Katar an WM 2026: San Francisco beklagt sich über solche Spiele

Levi&#039;s Stadium Santa Clara San Francisco 49ers
Die Osttribüne des Stadions, in dem die Schweiz um 12 Uhr mittags spielen wird.Bild: Shutterstock

In San Francisco sind sie nicht happy darüber, dass die Schweiz an der WM dort spielt

Aus Schweizer Sicht war die Auslosung für die Fussball-WM 2026 in allen Belangen ein Erfolg. Aus Sicht der Gastgeber etwas weniger.
08.12.2025, 15:1308.12.2025, 15:39
Ralf Meile
Ralf Meile

Vermeintlich einfache Gegner. Attraktive Spielorte für die mitreisenden Fans. TV-freundliche Anspielzeiten (jeweils 21 Uhr MEZ) für die Anhänger in der Heimat. Aus Schweizer Sicht endete die WM-Auslosung nahezu perfekt.

Anders sieht es in San Francisco aus. Dort, wo die Schweiz gegen Katar in die Gruppenphase startet, fiel die Freude verhalten aus, als der Spielplan fix war.

FILE - Fans watch during the first half of an NFL football game between the San Francisco 49ers and the Carolina Panthers at Levi&#039;s Stadium in Santa Clara, Calif., Sunday, Sept. 10, 2017. There a ...
Die Totale des Stadions mit Platz für 68'500 Fans.Bild: keystone

«Die Fifa hat die Bay Area total über den Tisch gezogen», titelt das Portal SFGate. Man könne mit Sicherheit sagen, dass es eine grosse Enttäuschung sei, wer in San Francisco spielen werde. Für Bay Area TV hat die Region «einen der schlechtesten Spielpläne der WM» erhalten, und die Zeitung San Francisco Chronicle verwendet für diesen die Beschreibung «weder sexy noch verlockend».

Die Schweiz und Österreich statt Argentinien oder Brasilien

Ziehen wir die rote Fan-Brille mit dem weissen Kreuz ab, können wir zugeben: Katar – Schweiz ist tatsächlich keine WM-Partie, auf die die Fussballwelt schon Monate vorher hin fiebert. Wobei es solche Gruppenspiele beim aufgeblähten Modus mit 48 Teilnehmern auch kaum gibt.

Football World Cup in Qatar Supporters wearing Swiss cross glasses cheer ahead of a World Cup round of 16 football match between Portugal and Switzerland at Lusail Stadium in Lusail, Qatar, on Dec. 6. ...
Für sie wird Katar – Schweiz ein Highlight sein. Für den Rest der Welt eher nicht.Bild: www.imago-images.de

Im Levi's Stadium der San Francisco 49ers finden im nächsten Sommer sechs WM-Partien statt. Ausserhalb der beteiligten Länder sind sie keine Strassenfeger:

  • 13. Juni: Katar – Schweiz
  • 16. Juni: Österreich – Jordanien
  • 19. Juni: Paraguay – Slowakei/Kosovo/Türkei/Rumänien
  • 22. Juni: Algerien – Jordanien
  • 25. Juni: Paraguay – Australien
  • 1. Juli: Sechzehntelfinal (Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J)

Die grosse Hoffnung in der Bay Area ist der Gruppensieg der USA. Dann tragen die Vereinigten Staaten ihr erstes Spiel der K.-o.-Runde in San Francisco aus. Unrealistisch ist das nicht in der Gruppe mit Paraguay, Australien und dem Sieger des Europa-Playoffs mit der Slowakei, dem Kosovo, der Türkei und Rumänien.

Vorsicht vor der Hitze

Für Schweizer Fans kann das Ausbleiben eines namhaften Gegners, wie es Argentinien, Brasilien, Frankreich oder Spanien wären, auch positiv sein. Denn so gelangen womöglich mehr Tickets auf den Markt – und zu erschwinglicheren Preisen. Wobei es für viele Fussballfans bei einem Stadionbesuch um das Erlebnis Fussball-WM geht und es zweitrangig ist, wen man spielen sieht.

Schweizer Fan mit einem K
Eine vernünftige Kopfbedeckung ist Pflicht beim Zuschauen in der prallen Sonne.Bild: www.imago-images.de

Für mitreisende Schweizer Anhänger von grösserer Bedeutung als die Attraktivität des Gegners wird das Wetter sein. Die Partie gegen Katar wird um 12 Uhr mittags Lokalzeit angepfiffen. «Wer auf der gefürchteten Ostseite des Stadions sitzt, wird vermutlich in der Sommersonne schmoren», schreibt SFGate. Jeder Fan aus Katar werde sich wie zuhause fühlen, meint der «San Francisco Chronicle».

In den anderen beiden Städten, in denen die Schweiz spielt, tragen auch zwei der drei Turnier-Co-Gastgeber Partien aus. In Los Angeles, wo die Nati gegen einen noch unbekannten europäischen Gegner ranmuss, spielen die USA zwei Mal. Und in Vancouver misst sich Kanada nicht nur mit der Schweiz, sondern zuvor schon mit Katar. Da wird unabhängig vom Gegner in jedem Fall eine gute Stimmung herrschen.

Mehr zur Fussball-WM 2026:
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Infantinos Auftritt an der WM-Auslosung
Video: watson
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
23 Kommentare
avatar
Snowy
08.12.2025 15:42registriert April 2016
Surprise Surprise

Wenn man das Teilnehmerfeld auf 48 (!) Nationen vergrössert, spielen auch viele vermeintlich unattraktive Länder in den Gruppenphase gegeneinander.

Ist nun wahrlich keine Überraschung!

Kritik gerne direkt an die FIFA / Infantino.
622
Melden
Zum Kommentar
23
