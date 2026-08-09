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Lugano verpasst dem FCZ eine gewaltige Klatsche und ist neuer Leader

From left, Kevin Behrens (LUG) and Renato Steffen (LUG), celebrate 1-0 goal, during the Super League championship match between FC Lugano and FC Zurich, Sunday, August 9, 2026, in Lugano. (KEYSTONE / ...
Lugano erteilt dem FC Zürich eine Lektion.Bild: keystone

Lugano verpasst dem FCZ eine gewaltige Klatsche und ist neuer Leader

Lugano steht nach der 3. Runde der Super League mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Die Tessiner lassen dem FC Zürich beim 5:0-Heimsieg nicht den Hauch einer Chance.
09.08.2026, 13:0009.08.2026, 16:42

In der vergangenen Saison setzte sich Lugano in den drei Duellen gegen den FCZ jeweils mit 1:0 durch. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der neuen Spielzeit stand am Ende ein deutlicheres Verdikt. Und dieses spiegelte das Geschehen auf dem Rasen durchaus wider.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Lugano liess Gegner und Ball während 90 Minuten laufen, zeigte sich in den entscheidenden Momenten zielstrebig und kontrollierte die Partie nach Belieben.

Bezeichnend für die Kräfteverhältnisse auf dem Platz waren die ersten beiden Treffer von Kevin Behrens. Beim 1:0 in der 16. Minute setzte sich der bullige Deutsche robust durch und liess Heinz Lindner keine Abwehrchance, rund zehn Minuten vor der Pause war er bei einem Freistoss von Anto Grgic wacher als die Zürcher Hintermannschaft und traf per Kopf zur Vorentscheidung.

Denn obwohl die Tessiner bereits ihren sechsten Ernstkampf in 18 Tagen bestritten und noch am Donnerstag im Europacup im Einsatz standen, liess das Team von Mattia Croci-Torti auch bei hohen Temperaturen in der AIL Arena nicht abreissen und spielte weiter dominant auf. Renato Steffen (52.) auf Vorlage von Goalie David von Ballmoos, Daniel Dos Santos (79.) und Dereck Moncada (89.) sorgten für den am Ende auch in dieser Höhe verdienten Sieg Luganos. (sda)

L&#039;entraineur Marcel Koller, during the Super League championship match between FC Lugano and FC Zurich, Sunday, August 9, 2026, in Lugano. (KEYSTONE / Ti-Press / Pablo Gianinazzi)
Marcel Koller muss einige Dinge lösen.Bild: keystone

Lugano - Zürich 5:0 (2:0)
7269 Zuschauer. - SR Fähndrich.
Tore: 16. Behrens (Delcroix) 1:0. 34. Behrens (Grgic) 2:0. 52. Steffen (Von Ballmoos) 3:0. 79. Daniel Dos Santos (Zanotti) 4:0. 89. Moncada 5:0.
Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix (80. Kelvin); Zanotti, Grgic, Bislimi (70. Kendouci), Cimignani; Steffen (80. Martim Marques), Pihlström (62. Daniel Dos Santos); Behrens (70. Moncada).
Zürich: Lindner; Selmin Hodza, Kamberi, Sauter, Volken; Schödler (67. Bangoura); Krasniqi (44. Perea), Comenencia, Berisha (44. Spadanuda), Emmanuel (67. Di Giusto); Kény.
Verwarnungen: 20. Selmin Hodza, 33. Berisha, 45. Comenencia. (abu/sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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Thomas Meister
09.08.2026 16:35registriert April 2019
Boah, das war mehr als ein Klassenunterschied. Der FCZ hatte schlicht keine Chance.
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