Die iranische Fussballnationalmannschaft bei einem Testspiel in Antalya. (Archivbild)

Iran weicht Visa-Problemen aus – WM-Quartier wechselt aus den USA nach Mexiko

Der Iran verlegt sein WM-Trainingslager von den USA nach Tijuana. Offenbar gibt es Visa-Probleme.

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Die iranische Fussballnationalmannschaft hat ihr WM-Quartier von den USA nach Mexiko verlegt. Die FIFA hat den Antrag des iranischen Verbands genehmigt, das Trainingslager statt in Tucson im US-Bundesstaat Arizona künftig in Tijuana aufzuschlagen. Grund sind Visaprobleme im Zusammenhang mit dem seit Ende Februar andauernden Krieg zwischen dem Iran und den USA.

Verbandspräsident Mehdi Taj teilte dies in einem Video auf seinem Telegram-Account mit: «Dank der Gespräche mit FIFA-Vertretern wurde unser Antrag, aufgrund von Visaproblemen von den USA nach Mexiko zu wechseln, glücklicherweise genehmigt. Wir werden in Tijuana, nahe dem Pazifik, unser Trainingslager aufschlagen.» Taj verwies zudem auf die kürzeren Wege zum neuen Standort: «Die Flugzeit zu unseren beiden Spielen in Los Angeles beträgt nur 55 Minuten. Das ist deutlich kürzer als nach Tucson.»

Die Mannschaft hält sich derzeit in einem Trainingslager in Antalya in der Südtürkei auf. Einige Spieler reichten am Donnerstag in der US-Botschaft in Ankara ihre Visaanträge ein. Die Leiterin des Kino Sports Complex in Arizona, wo der Iran ursprünglich stationiert sein sollte, konnte den Wechsel gegenüber dem SID nicht bestätigen und verwies alle Fragen an die WM-Organisatoren.

Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Der Iran trifft in Gruppe G am 15. Juni in Los Angeles zunächst auf Neuseeland, dann erneut in Los Angeles auf Belgien. Das abschliessende Gruppenspiel gegen Ägypten steigt in Seattle.

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