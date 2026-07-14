Zwei Designertaschen und ein Waschbär: Erling Haaland am Flughafen in Oslo. Bild: keystone

90'000 Fans feiern norwegische Nati – Haaland überrascht mit kuriosem Souvenir

Norwegens WM-Elf wird in Oslo frenetisch gefeiert. Beim Empfang im Königspalast tragen manche Spieler Flip-Flops. Und Erling Haaland bringt ein skurriles Souvenir mit.

Christoph Cöln / t-online

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Norwegens Stürmerstar Erling Haaland hat offensichtlich eine Vorliebe für ausgefallene Souvenirs. Bei der WM-Rückkehr der norwegischen Nationalmannschaft in ihr Heimatland stieg der 25-Jährige mit einem recht ungewöhnlichen Mitbringsel aus dem Flugzeug. In der Hand hielt er zwei Designertaschen und einen ausgestopften Waschbären, als er am Flughafen Gardermoen in Oslo ankam.

«Er ist mir nach Hause gefolgt», schrieb Haaland dazu auf Instagram. In der Hand hält der Waschbär eine Glasflasche. Dabei handelte es sich um ein Souvenir, das Haaland während der WM in einem Cowboy- und Western-Laden in Dallas erstand. Der Inhaber von «Wild Bill's Western Store» erzählte dem Lokalsender Fox4, dass Haaland absolut keine Ahnung von Western-Artikeln hatte, bevor er seinen Laden betrat. Das Personal passte ihm daraufhin einen Cowboyhut an und verkaufte ihm neben dem Waschbären-Whisky (zum Preis von rund 650 Schweizer Franken) auch mehrere T-Shirts und ein paar Cowboystiefel. Nachdem Haaland Fotos von der Shoppingtour auf Instagram gepostet hatte, war der Bestand des Fachgeschäfts in Dallas nahezu ausverkauft.

Das norwegische Team war um kurz nach 19 Uhr in Oslo gelandet. Anschliessend ging es mit dem Bus direkt zum Königsschloss, wo König Harald die Mannschaft ehrte. Entlang der Strecke begrüssten zahlreiche Fans ihre Mannschaft mit Fahnen und Trikots. Als das Team dann gegen 21.30 Uhr zur Party auf dem Schlossplatz eintraf, wurde es von frenetischem Jubel empfangen.

Fast 90'000 Menschen auf 450 Metern

Zunächst wurde die Mannschaft von König Harald, Prinz Haakon und anderen Mitgliedern der Königsfamilie empfangen. «Er hat uns zu Hause willkommen geheissen und uns zu unserer Leistung gratuliert», sagte Kapitän Martin Ödegaard über die Begegnung mit dem 89 Jahre alten König.

Bei dem Empfang im Schloss nahm man es mit der Kleiderordnung nicht so genau: Einige Spieler kamen in kurzen Hosen, Borussia Dortmunds Julian Ryerson trug sogar Flip-Flops. Kein Problem im liberalen Norwegen. Der Dortmunder scheint eine Vorliebe für die offenen Sandalen zu haben, denn auch bei der anschliessenden Fahrt im offenen Bus trug er die Schlappen; er postete von seiner luftigen Fussmode auch gleich ein Bild bei Instagram.

Zwischen dem Palast und dem Universitätsplatz, einer Entfernung von etwa 450 Metern, hatten sich nach Angaben der Polizei rund 88'000 Menschen versammelt, um die Mannschaft zu feiern. Auf dem Schlossplatz zelebrierten Team und Bevölkerung zusammen den mittlerweile weltberühmten Ruder-Jubel.

Der Kronprinz an der Trommel

Kronprinz Haakon stand dabei an der Trommel und gab den Rhythmus vor. «Ich habe mein Bestes gegeben, wir sind etwas ins Hintertreffen geraten. Sie haben gut gerudert», sagte Haakon. Der Thronfolger gab zu, im Vorfeld etwas geübt zu haben.

«Es ist einfach unglaublich, die ganze Unterstützung zu sehen, die wir erfahren, und wie das ganze Land hinter uns steht. So viel Freude, Lächeln und gute Laune. Es ist wirklich fantastisch», sagte Norwegens Kapitän Martin Ödegaard dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK.

Haaland verschwand schon früher

Nach der Ruder-Einlage bestieg das Team einen offenen Bus, der sich dann auf den Weg zum Rathausplatz machte. Aufgrund der Menschenmenge kam das Team jedoch nur langsam voran. «Hier zu stehen und ein bisschen Geschichte geschrieben zu haben, das sind Erinnerungen, die für immer bleiben werden», sagte Torwart Örjan Nyland.

Superstar Haaland und Sander Berge waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in den Urlaub nach Sizilien. Zunächst wollte das Duo gar nicht nach Norwegen reisen, liess sich dann aber doch davon überzeugen. Der Abflug der Norweger hatte sich wegen eines schweren Gewitters über Florida verzögert.

Norwegen war am Samstag nach einem hart umkämpften Spiel durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen das von Thomas Tuchel trainierte England ausgeschieden. Damit erzielten die «Wikinger», wie sie sich selbst nennen, das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte. Nie zuvor waren sie bei einer WM-Endrunde ins Viertelfinale eingezogen. (abu/t-online.de)