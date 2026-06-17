Die FIFA wird Trump wohl erneut bei der Pokalübergabe freie Hand gewähren. Bild: keystone

Bericht: FIFA gibt Trump bei WM-Final erneut freie Hand – trotz Protokollverstoss

Mehr «Sport»

Als Chelsea letztes Jahr die Klub-WM-Trophäe in die Höhe stemmen durfte, war ein Mann mittendrin im Geschehen, der nicht zum Team gehörte: Donald Trump. Dies sorgte für Stirnrunzeln, sowohl bei den Spielern als auch in der Fussballwelt.

«Man hatte mir gesagt, er würde den Pokal überreichen und dann die Bühne verlassen», sagte damals Kapitän Reece James. «Ich dachte, er würde die Bühne verlassen. Aber ich glaube, er wollte bleiben.»

Chelsea feiert – und Trump ist mittendrin Bild: keystone

Das gleiche Bild wird wohl auch am 19. Juli zu sehen sein, wenn der frisch gekürte Weltmeister den Pokal in die Höhe stemmen wird. Denn gemäss einem Bericht von «talkSport» wird die FIFA Trump auch beim WM-Final gestatten, zusammen mit den Spielern den Triumph zu feiern.

Wie es im Artikel weiter heisst, soll die FIFA gar «kein Problem» damit haben, dass Trump den Pokal direkt an den Kapitän des Gewinners übergibt – auch wenn dies gegen das eigene Protokoll verstösst. Trump soll über die Pläne der FIFA bereits informiert worden sein, ein offizielles Statement dazu gibt es nicht.

Gegenüber «talkSport» sagt eine Quelle, dass die FIFA es Trump selber überlässt, ob er während der Siegerehrung der Mannschaft bleiben will oder nicht. Gemäss dem Bericht wird Trump aber dabei sein – Protokoll hin oder her. (ome)