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Haaland schiesst Norwegen bei WM-Debüt zu Sieg gegen Irak

June 16, 2026 Foxborough, Massachusetts, USA Norway forward Erling Haaland 9 celebrates a goal in a FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Group I match between Iraq and Norway at Boston ...
In seinem ersten WM-Spiel traf Erling Haaland gleich doppelt.Bild: www.imago-images.de

Beim WM-Debüt trifft Erling Haaland doppelt – Norwegen schlägt Aussenseiter Irak

Norwegen startet mit einem 4:1-Sieg gegen den Aussenseiter Irak in seine erste WM-Endrunde seit 28 Jahren. Stürmerstar Erling Haaland ebnet in Foxborough bei Boston mit zwei Toren den Weg.
17.06.2026, 02:1617.06.2026, 02:30

Für manche gilt Norwegen als einer der aussichtsreichsten Aussenseiter auf ein Vorstossen in die Schlussphase der WM. Diese Einschätzung hat vor allem einen Grund: Erling Haaland – und der Superstar von Manchester City zeigte gleich im ersten WM-Spiel seiner Karriere warum.

Beim 1:0 in der 29. Minute demonstrierte Haaland seinen ganzen Zug zum Tor und schloss eine sehenswerte Kombination mit letztem Einsatz mit der Fussspitze ab. Drei Minuten vor der Pause reagierte er nach einem Zögern des irakischen Goalies Jalal Hassan geistesgegenwärtig und lenkte den Ball mit dem Knie ins Tor.

Haalands erstes WM-Tor.Video: SRF
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Die Iraker, die sich als letztes Team im Interkontinental-Playoff und mit der 21. Partie für die WM qualifiziert hatten, versteckten sich aber keineswegs. Auch ihr eigener Stürmerstar Aymen Hussein, der den entscheidenden Treffer gegen Bolivien erzielt hatte, stellte seinen Wert unter Beweis und traf gegen die norwegischen Hünen per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1. Norwegens Abwehr machte selten einen sattelfesten Eindruck.

Der Ausgleich von Iraks Aymen Hussein.Video: SRF

Aus dem ersten Sieg an einer WM wurde für Irak aber nichts, weil die Skandinavier in der zweiten Hälfte defensiv besser standen und bei den «Löwen von Mesopotamien» etwas die Kräfte ausgingen. Das Kopfballtor des eingewechselten Verteidigers Leo Östigaard eine Viertelstunde vor Schluss war mehr als eine Vorentscheidung. In der Nachspielzeit fiel durch ein Eigentor des irakischen Torschützen Hussein noch das 4:1.

Nach Kylian Mbappé lieferte also auch Haaland ab. Er steht nun bei 57 Toren in 51 Länderspielen. Zweiter Gegner Norwegens ist Senegal, zum Abschluss dürfte es Frankreich im Kampf um den Gruppensieg herausfordern.

Der zweite Treffer Haalands ist ein Geschenk des Aussenseiters.Video: SRF

Irak - Norwegen 1:4 (1:2)
Boston. 63'106 Zuschauer. SR Atcho (GAB).
Tore: 29. Haaland (Møller Wolfe) 0:1. 39. Aymen Hussein (Amir Al Ammari) 1:1. 43. Haaland 1:2. 76. Østigård (Ødegaard) 1:3. 96. Aymen Hussein (Eigentor) 1:4.
Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali (73. Mustafa Saadoon), Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh (78. Mohanad Ali), Zaid Ismael (59. Zidane Iqbal), Amir Al Ammari, Ali Jasim (73. Ahmed Qasem); Aymen Hussein, Ali Al Hamadi (59. Marko Farji).
Norwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe (73. Østigård); Ødegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt), Nusa (73. Schjelderup); Sørloth (73. Bobb), Haaland.
Verwarnungen: 86. Zaid Tahseen. (nih/sda)

Darum steht bei Erling Haaland an der WM ein (leicht) anderer Name auf dem Trikot
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Erling Haaland: Meilensteine einer Karriere
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Erling Haaland: Meilensteine einer Karriere
Der norwegische Stürmer Erling Haaland ist einer der herausragenden Stürmer der Gegenwart. Seine Laufbahn in Bildern. (Stand: Februar 2024)
quelle: www.imago-images.de / imago images
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