Kylian Mbappé ist jetzt alleiniger Rekordtorschütze Frankreichs – sowohl an Weltmeisterschaften wie auch über alle Wettbewerbe betrachtet. Bild: keystone

Mbappé führt Frankreich zum Sieg gegen den Senegal und ist Rekordtorschütze

Frankreich startet mit einem Sieg in die WM. Zweimal Kylian Mbappé und Bradley Barcola treffen nach der Pause zum 3:1 gegen Senegal.

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Eine krasse Steigerung nach einer verschlafenen ersten Halbzeit verhinderte einen Fehlstart des zweifachen Weltmeisters. Nach der Pause funktionierte das französische Offensiv-Ensemble plötzlich, und es erspielte sich zahlreiche Torchancen, noch bevor in der 66. Minute das 1:0 fiel.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Kylian Mbappé profitierte beim ersten Tor von einem idealen Pass von Michael Olise, der nach der Pause brillant Regie führte. In der 82. Minute doppelte der blitzschnelle Joker Barcola mit dem 2:0 nach. Senegal verkürzte in der 95. Minute durch Ibrahim Mbaye, Sekunden bevor Mbappé mit einem Weitschuss zum zweiten Mal traf.

Für Mbappé, der in den letzten Monaten bei seinem Klub Real Madrid in der Kritik gestanden hatte, waren die Treffer eine Befreiung und sorgten für weitere eindrückliche Marken. Der 27-Jährige steht nach seinem 99. Länderspiel bei 58 Toren, womit er Olivier Giroud als Rekordtorschützen abgelöst hat. Zudem ist er mit 14 WM-Toren dem deutschen Rekordhalter Miroslav Klose (16) nahe gerückt.

Das Glück von Frankreich war, dass die schwachen ersten 45 Minuten unbestraft blieben. Eine Halbzeit lang gelang dem Team von Didier Deschamps gar nichts, während Senegal zwei sehr gute Torchancen verzeichnete. Zuerst traf Nicolas Jackson in der 25. Minute nur den Pfosten und Sekunden vor der Pause schoss Ismaila Sarr aus sechs Metern übers Tor.

Der Weckruf von Deschamps in der Pause zeigte Wirkung. Seine Starspieler kamen wie verwandelt zurück aufs Feld. Innerhalb der ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte produzierte die hochdotierte Offensive der Franzosen vier, fünf Torchancen. Senegals Keeper Edouard Mendy verhinderte das Gegentor, bis ein weiteres schönes Zusammenspiel zwischen Olise und Mbappé zum erlösenden 1:0 führte. Danach spielte sich der Favorit recht souverän zum Sieg.

80'00 Fans verfolgten die Partie in der Nähe von New York. Bild: keystone

Frankreich - Senegal 3:1 (0:0)

East Rutherford. - 80'545 Zuschauer. - SR Faghani (IRN).

Tore: 66. Mbappé (Olise) 1:0. 82. Barcola (Rabiot) 2:0. 95. Mbaye (Ndiaye) 2:1. 96. Mbappé 3:1.

Frankreich: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé (80. Barcola), Doué (87. Cherki); Mbappé.

Senegal: Édouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gueye (88. Ciss), Pape Gueye (83. Ndiaye); Ismaïla Sarr (75. Mbaye), Camara (76. Diarra), Mané; Jackson (83. Dieng). (abu/sda)