Besonders der Auftritt der Muppets am WM-Final haben es dem Internet angetan. Bild: keystone

«Wie ein Fiebertraum»: Die ersten Reaktionen zur Halbzeitshow sind da!

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Die FIFA hatte für den WM-Final 2026 eine Halbzeitshow der Superlative geplant. «Zum ersten Mal überhaupt werden Fussball, Musik und soziales Engagement zusammenkommen, wenn die grösste Show der Welt ihren Höhepunkt erreicht», schrieb der internationale Fussballverband dazu.

Während es bereits vor Anpfiff des grössten Fussballspiels des Jahres zum Schaulaufen der Stars und Sternchen kam, legte die Halbzeitshow nochmals nach. Diese Stars traten auf:

Grundsätzlich dürfen Halbzeitpausen im Fussball nicht länger als 15 Minuten dauern, so steht es in den offiziellen Regeln. Von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) ist festgelegt, dass den Spielern eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zusteht. Demnach darf die Dauer der Pause ausschliesslich mit der Erlaubnis des Schiedsrichters geändert werden.

Doch bereits vor dem Spiel gab es Medienberichte, die die Dauer der Show auf 30 Minuten bezifferten. Die Show dauerte insgesamt um die 11 Minuten, die Pause genau 27 Minuten und 21 Sekunden. Mit den Zeiten nehmen es die Veranstalter ohnehin nicht wirklich genau. So startete der WM-Final bereits mit sechs Minuten Verspätung.

Die Reaktionen

Bereits im Vorfeld wurde kritisiert, dass der Fussball mit den Trinkpausen und einer ausufernden Halbzeitshow amerikanisiert werde. Die Show selbst kommt nun aber auch gut an, wie erste Reaktionen auf Social Media zeigen:

Muppets made the halftime show worth it I don’t care what any of you guys say — Arman Kafai (@armankafai.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:09

This is a better halftime show than the superbowl. NFL better up their shit. — 💙⚾️AnDreeeUh⚾️💙 (@lilgreenkc.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:08

Besonders die Muppets scheinen es dem Internet angetan zu haben:

An all-Muppets Super Bowl halftime show would be amazing. — Radley Balko (@radleybalko.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:07

We host the World Cup, one of the most prestigious world events, and what do we do? Put The Muppets in the halftime show, of course. — Just Jordan 🇵🇸 (@jordanneil.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:09

Die Halbzeitshow wird mit diversen Zuständen mit oder ohne Drogeneinfluss verglichen:

I am living for the fever dream that is this halftime show. — Janet Garcia 🇲🇽 (@gameonysus.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:09

It's heartbreaking knowing I am not tripping on acid right now it really is just pure uncut endless humiliation of a halftime show — Karl Oomfony-Towns (@pleatsplease.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:08

World Cup halftime show literal car crash? — Don Moynihan (@donmoyn.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:04

Nun die Frage: Wer hat sich das ausgedacht?

ai put this together ain’t no way a human brain thought to put all these things in one halftime show — jen 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@uptchels-20.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:09

This halftime show literally feels like it was organized by Chat GPT — Jessica Ray (@jessicaray.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:08

Und warum? Um uns Europäer zu verwirren, natürlich:

The European mind cannot comprehend a halftime show like this — Will McKay (@willmckay.bsky.social) 19. Juli 2026 um 22:08

Doch Fussball-Puristen kennen nur eine Reaktion:

(leo)