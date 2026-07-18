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WM 2026: Marc Cucurella würde bei Titelgewinn zurücktreten

epa13111785 Marc Cucurella of Spain gestures during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, Texas, USA, 14 July 2026. EPA/ALBERT PENA
Sollte Spanien Weltmeister werden, tritt Marc Cucurella zurück.Bild: keystone

Cucurella mit besonderer Ansage bei WM-Titel: «Trete aus der Nationalmannschaft zurück»

Spanien spielt am Sonntagabend (Schweizer Zeit) gegen Argentinien um den Weltmeistertitel. Sollte sich Spanien durchsetzen, wäre es wohl das letzte Spiel für die Nationalmannschaft von Marc Cucurella.
18.07.2026, 10:2218.07.2026, 10:22

Das WM-Finale wird wohl das 32. Nationalspiel für Marc Cucurella und könnte auch sein letztes sein. Vor dem Endspiel gegen Argentinien kündigte der 27-jährige Spanier beim TV-Sender Movistar+ an: «Wenn ich die Weltmeisterschaft gewinne, trete ich aus der Nationalmannschaft zurück.» Mit dieser Ankündigung scheint es Cucurella wohl auch ernst zu meinen.

Der Aussenverteidiger gehört zu den Schlüsselspielern der Spanier und gehörte bereits vor zwei Jahren beim EM-Titel zum Stammpersonal von Trainer Luis de la Fuente. Damals sorgte Cucurella vor allem wegen seines nicht geahndeten Handspiels im Viertelfinal gegen Gastgeber Deutschland für Schlagzeilen.

Sollten sich die Spanier am Sonntag tatsächlich durchsetzen, würde Cucurella nicht nur aus der Nationalmannschaft zurücktreten, sondern sich auch noch das Gesicht von de la Fuente tätowieren lassen. Dies kündigte er bereits vor dem Turnier an. Bisher absolvierte Cucurella an der laufenden WM jede mögliche Minute für die «Furia Roja» und bereitete drei Treffer vor.

Spain&#039;s Marc Cucurella (24) during the World Cup semifinal soccer match between France and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) Marc Cucurella
Der Aussenverteidiger zeigt bisher ein starkes Turnier.Bild: keystone

Seine Karriere im Verein wird Cucurella aber sicher fortsetzen. In diesem Sommer wechselte er von Chelsea zu Real Madrid. Bei den Königlichen hat Cucurella einen Vertrag bis 2032 unterschrieben. (riz)

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