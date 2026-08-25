Gianni Infantino weibelt momentan weltweit um Unterstützung. Bild: keystone

Bleibt Infantino FIFA‑Präsident? «Ich halte das für sehr unwahrscheinlich»

Keine Entspannung für FIFA-Präsident Gianni Infantino. Mehrere aktive und ehemalige Spielerinnen und Spieler kritisieren den Schweizer scharf.

Mehr «Sport»

Der Druck auf FIFA-Präsident Gianni Infantino wächst weiter. Der frühere französische Nationalspieler Mikaël Silvestre, der auch Mitglied eines 16-köpfigen Spielerbeirats zum Kampf gegen Rassismus beim Fussball-Weltverband ist, hat ein scharfes Statement gegen Infantino veröffentlicht.

«Genug ist genug», heisst es im Schreiben, das auch von der englischen Nationalspielerin Lucy Bronze, dem französischen Welt- und Europameister Emmanuel Petit oder dem früheren englischen Nationalgoalie David James geteilt wurde. Man teile die gleichen Bedenken wie Millionen von Fans auf der ganzen Welt, geht der offene Brief weiter. «Wie sie haben auch wir miterlebt, wie sich der Sport, den wir lieben, unter der derzeitigen Führung der FIFA von seinen Grundwerten entfernt hat.»

Viel zu lange hätten sie beobachtet, wie wichtige Entscheidungen getroffen wurden, ohne dass Spielerinnen und Spieler oder die Fans gefragt oder berücksichtigt worden seien. Besonders pikant ist folgender Ausschnitt: «Die Macht hat die Fähigkeit der derzeitigen Führung getrübt, zwischen ihren eigenen Interessen und dem, was für den Fussball am besten ist, zu unterscheiden.»

Wie britische Medien berichten, wird erwartet, dass sich in den nächsten Tagen noch weitere Spielerinnen und Spieler diesem Statement anschliessen.

Ziegler rechnet mit Abwahl

Derweil hat auch der renommierte Fussball-Journalist Martyn Ziegler über die Zukunft des Schweizer FIFA-Präsidenten gesprochen. Ziegler war es, der die ursprünglichen Pläne der FIFA, einen Teil der WM-Vermarktung an Investoren verkaufen zu wollen, an die Öffentlichkeit brachte. Er sagt: «Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Infantino im Amt bleibt.»

Das kurze Interview mit Martyn Ziegler über die Zukunft von Gianni Infantino. Video: YouTube/Times News

Der Journalist der «Times» gibt zwar zu, dass ein Verbleib Infantinos nicht unmöglich sei und sich in den nächsten Monaten noch viel verändern könne. Die FIFA besitze mit der Vergabe von Turnieren oder dem Verteilen von wichtigen Ämtern und Fördergeldern eine riesige politische Macht. Doch Ziegler betont: «Wenn die Abstimmung heute wäre, würde Infantino ziemlich deutlich verlieren.»

Die Situation sei für den Schweizer deshalb so unangenehm, weil mittlerweile auch viele Leute innerhalb der FIFA unglücklich seien mit seiner Arbeit. Das sei etwas, dessen sich Infantino dringend annehmen müsse, sofern er im Amt bleiben wolle, erklärt Ziegler.

UEFA unter Zugzwang

Mittlerweile steht aber auch der europäische Fussballverband UEFA wieder unter Zugzwang. Am 5. September startet die U20-Weltmeisterschaft der Frauen in Polen. Noch ist nicht klar, ob die europäischen Verbände ihren angekündigten Boykott sämtlicher FIFA-Turniere tatsächlich durchziehen. Gemäss Ziegler forderte die UEFA neben der Abschaffung der Investorenpläne auch eine Zusicherung des Weltverbands, dass keine weiteren solcher Pläne verfolgt werden. Und diese Zusicherung sei die FIFA immer noch schuldig.

Die UEFA wird darum gegen Ende dieser Woche noch eine Sondersitzung abhalten, bei der das eigene Präsidium sowie die Führungen der 55 europäischen Landesverbände vertreten sind. Dort soll das weitere Vorgehen besprochen werden. (abu)