Sehen wir hier den neuen und alten FIFA-Präsidenten?

Streamer «IShowSpeed» trifft auf Gianni Infantino und darf bald FIFA-Präsident sein

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Diese Kombination fehlte dieser Welt noch: Der weltbekannte Streamer «IShowSpeed» war beim ersten WM-Spiel der USA im Stadion dabei und streamte während der Partie live aus der Arena in Los Angeles. Dabei traf Speed auch auf FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Die beiden unterhielten sich, als würden sie sich schon lange kennen, und damit noch nicht genug. Infantino bot Speed an: «Beim nächsten Spiel, bei dem du sein wirst, bekommst du meine Anzugsjacke und darfst für fünf Minuten FIFA-Präsident sein.» Speed freute sich natürlich und fragte seine Zuschauer direkt: «Was soll ich als Präsident der FIFA ändern?» Ob es Infantino ernst meint, ist nicht sicher. Auf jeden Fall fand er sich selbst sehr lustig.

IShowSpeed zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. Video: twitter/IShowSpeedHQ

Es blieb aber nicht beim einzigen Auftritt von Speed. Der 20-Jährige traf auch noch die beiden Fox-Experten und ehemaligen Spitzenfussballer Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic. Zunächst machten sich die beiden darüber lustig, dass Speed ein Trikot von den USA trug, aber die Hose vom nigerianischen Nationalteam.

Beendet wurde der Besuch bei Fox aber erst, als Ibrahimovic den unangemeldeten Gast fragte: «Was glaubst du, wer wird Weltmeister?» Für den eingefleischten Cristiano-Ronaldo-Fan gab es nur eine mögliche Antwort: «Portugal. Ronaldo wird die WM gewinnen.» Während sich Henry daraufhin kopfschüttelnd abwandte, nahm Ibrahimovic dem Streamer das Mikrofon weg und zeigte ihm, dass es Zeit ist, zu gehen.

Zlatan hat keine Lust auf Speed. Video: twitter/IShowSpeedHQ

Das verstand Speed aber überhaupt nicht und nach einem Bellen (das ist sein Markenzeichen) lief er davon und sagte etwa siebenmal: «Du wirst sehen, wie Ronaldo gewinnen wird, du wirst es sehen. Ich verspreche es dir.» (riz)