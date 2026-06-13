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«Die Nati ist echt pflegeleicht» – Materialwart Roger Kaspar gibt Einblick

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft der Männer startet heute gegen Katar in die Weltmeisterschaft. Mit der Nati sind rund sieben Tonnen Material in die USA geflogen. Materialwart Roger Kaspar hat den Überblick über jedes einzelne Teil.

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Wir treffen den 47-Jährigen im Vorbereitungscamp in St.Gallen. In einem vollgestellten Raum befinden sich die wichtigsten Teile für die Vorbereitung und dann auch für die WM in Nordamerika. Wäschesäcke, Trainingsbekleidung, Tape und vieles mehr. Roger Kaspar führt eine Excel-Liste, in der jedes der insgesamt 176 Gepäckstücke vermerkt ist.

2010 hat Kaspar beim Grasshopper Club Zürich als Juniorentrainer begonnen und ist dort 2013 Materialwart geworden. Für ein halbes Jahr zog es ihn dann nach Thun, ehe er 2019 Materialwart der Schweizer Nati wurde. Da ist er nun für alles rund um Logistik und Material verantwortlich.

Pro Spieler hat Kaspar insgesamt 20 Shirts dabei, Schuhe erhält jeder vier bis sechs Paar.

Seine allerwichtigste Ausrüstung ist seine eine Tasche. Da ist alles drin – von Powerbank und Laptop über Nadel und Faden, die meist aus einem Hotelzimmer stammen, sowie eine Rolle Klebeband. Denn damit könne man praktisch alles flicken. Die Kapitänsbinde für Granit Xhaka näht er gleich selbst zusammen.

Roger Kaspar zeigt uns im Beitrag sein liebstes Kleidungsstück, gibt Einblicke ins Team und in seine ganz persönliche WM-Vorbereitung und erklärt, was ab der K.o.-Phase besonders schwierig ist. Und wenn du erfahren willst, welcher Nati-Spieler auch bei 30 Grad lieber noch einen Pullover trägt, dann musst du definitiv das Video schauen.

Video: watson/Elena Maria Müller

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