Fliegender Wechsel

Schmid und Panthers einigen sich auf Zweijahresvertrag +++ Labanc komplettiert die Lakers

Die National-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.

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Schmid und Panthers einigen sich auf Zweijahresvertrag

Der Schweizer Goalie Akira Schmid einigt sich mit den Florida Panthers auf einen Zweijahresvertrag, wie sein neuer Klub mitteilt. Damit haben der Spieler und die Franchise ein Schiedsverfahren zur Festlegung des Gehalts umgangen.

Der Emmentaler erhält für seine Dienste zwei Millionen Dollar pro Saison, womit er sein Gehalt, das zuvor bei 875'000 Dollar lag, mehr als verdoppelt.

Die für die neue Spielzeit hoch gehandelten Panthers hatten sich die Rechte am 26-Jährigen Ende Juni im Austausch für einen Draft-Pick mit den Vegas Golden Knights gesichert. (hkl/sda)

Bild: keystone

Neuer Stürmer für die Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers verstärken ihr Kader mit einem Stürmer mit grosser NHL-Erfahrung. Der 30-jährige Kevin Labanc verpflichtet sich für eine Saison.

Labanc bestritt in der NHL während neun Saisons insgesamt 542 Partien. Acht Jahre war er bei den San Jose Sharks tätig, vor zwei Jahren schloss er sich für eine Spielzeit den Columbus Blue Jackets an. Zuletzt spielte er in der KHL für das chinesische Team Shanghai Dragons. Labanc ist der sechste Ausländer im Kader der Lakers, die somit ihr Kontingent für Spieler mit fremdländischem Pass komplettiert haben. (abu/sda)

Agozzino wechselt doch nicht nach Biel

Der EHC Biel gab bekannt, dass der kanadische Stürmer Andrew Agozzino nun doch nicht ins Seeland wechselt, wo er für die Bieler Anfang Juni einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet hatte. Der Entscheid zur Auflösung des Kontrakts sei aus persönlichen Gründen des 35-jährigen Spielers getroffen worden. (riz/sda)

Bild: imago images/ZUMA Wire

Verstärkung aus der NHL für den SCB

Der SC Bern verstärkt sich für die kommenden drei Saisons mit dem lettischen Nationalspieler Rodrigo Abols. Der 30-jährige Center wechselt aus der Organisation der Philadelphia Flyers in die National League.

Abols absolvierte in der vergangenen Saison 64 NHL-Spiele für Philadelphia und erzielte dabei fünf Tore und zehn Assists. Berns Sportdirektor Martin Plüss strich in der Mitteilung des Klubs auch Abols Führungsqualitäten heraus. (car/sda)

Dionicio zum SC Bern

Wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, wechselt Verteidiger Rodwin Dionicio vom EHC Biel zum SC Bern. Der 22-Jährige unterschrieb bei den Mutzen einen Dreijahresvertrag. Gleichzeitig gab der SCB bekannt, dass Stürmer Mats Alge seinen Vertrag um zwei weitere Saison verlängert hat.

Biel holt Iakovenko zurück

Der EHC Biel holt einen altbekannten Verteidiger zurück. Wie die Seeländer mitteilten, verpflichteten sie bis 2031 den Russen Alexander Iakovenko, der in der vergangenen Saison beim Kantonsrivalen Bern tätig war. Zuvor bestritt der 27-Jährige 207 Partien für die Bieler, in denen er 112 Skorerpunkte erzielte. (riz/sda)

Bild: keystone

Kanadischer Verteidiger für Lausanne

Der HC Lausanne verpflichtet den kanadischen Verteidiger Colin Miller. Wie der Klub aus der Westschweiz am Dienstag bekannt gibt, erhält der 33-jährige Weltmeister von 2021 einen Einjahresvertrag.

Miller wurde 2012 von den Los Angeles Kings gedraftet und absolvierte in der NHL 635 Spiele für Boston, Vegas, Buffalo, Dallas, New Jersey und Winnipeg. Bei den Jets war er in den letzten zwei Jahren Teamkollege von Nino Niederreiter. (riz/sda)

Bild: keystone

Bern und Lausanne tauschen Spieler

Wie bereits am Samstag von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt kommt es zwischen Bern und Lausanne zu einem Spielertausch. Während Torhüter Connor Hughes vom Waadtland zum SCB wechselt, geht Romain Loeffel den umgekehrten Weg. Zusätzlich wurde auch noch der Abgang von Adam Reideborn von den Bernern bestätigt.

Ab dem 1. August wechselt auch noch Jeff Tomlinson zum SCB. Tomlinson wird bei den Berenern der neue Senior Hockey Consultant. (riz)

Junger Servettien in die NHL

Simas Ignatavicius verlässt die National League und Genève-Servette, um in die NHL zu wechseln. Die Florida Panthers wählten ihn am Samstag in der zweiten Runde des Drafts an 40. Stelle aus.

Der in Genf ausgebildete litauische Stürmer mit Schweizer Lizenz bestritt in der vergangenen Saison 63 Meisterschaftspartien für die Romands. In seiner ersten Saison in der National League erzielte der 18-Jährige neun Tore und verbuchte sieben Vorlagen. Ignatavicius wechselt zur Franchise aus Sunrise in der Nähe von Miami, die 2024 und 2025 den Stanley Cup gewann. Die Panthers scheiterten jedoch in der vergangenen Saison bei ihrem Bestreben, einen dritten Titel in Folge zu holen, da sie sich nicht für die Playoffs qualifizieren konnten. (ram/sda)

Bild: keystone

Kloten-Goalie Huet wechselt zu Liga-Konkurrent

Der EHC Kloten verliert seinen 21-jährigen Torhüter Ewan Huet. Wo er unterschrieben hat, ist noch nicht bekannt. Kloten meldet lediglich, dass es sich um einen anderen National-League-Klub handle und man eine Ablösesumme erhalte. (ram)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

🇨🇭Dario Trutmann (Verteidiger, 33)

geht zum EHC Biel

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

geht zum HC Davos

🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)

geht zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 35)

kommt vom SC Bern

🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)

kommt von Kloten

🇨🇦 Colin Miller (Verteidiger, 33)

kommt von den Winnipeg Jets​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭🇨🇦 Théo Rochette (Stürmer, 24)

wechselt zu den Detroit Red Wings

🇨🇦🇨🇭 Connor Hughes (Torhüter, 29)

wechselt zum SC Bern



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklaus (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

kommt von Syracuse Crunch (AHL)

🇺🇸 Sonny Milano (Stürmer, 29)

kommt von den Washington Capitals

🇨🇭🇨🇦 Connor Hughes (Torhüter, 29)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇱🇻 Rodrigo Abols (Center, 30)

kommt von den Philadelphia Flyers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)

geht zu Färjestad (SWE)

🇨🇭Ramon Untersander (Verteidiger, 35)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)

unbekannt

🇸🇪 Hardy Häman Aktell (Verteidiger, 27)

unbekannt

🇷🇺🇰🇿 Aleksandr Iakovenko (Verteidiger, 28)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Andri Henauer (Torhüter, 24)

unbekannt

🇸🇪 Victor Ejdsell (Flügel, 30)

unbekannt

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 33)

unbekannt

🇨🇭Noah Fuss (Flügel, 24)

unbekannt

🇨🇭 Romain Loeffel (Verteidiger, 35)

wechselt zu Lausanne

🇸🇪 Adam Reideborn (Torhüter, 34)

unbekannt​

Gerüchte 💬

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

soll von Grand Rapids (AHL) kommen



EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)

kommt von Lulea

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)

wechselt zu Pardubice



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇦 Anthony Richard (Stürmer, 29)

kommt von den Philadelphia Flyers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)

tritt zurück

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 30)

geht nach Björklöven (SWE)

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

wechselt zu HC Ajoie

🇨🇭 Attilio Biasca (Stürmer, 23)

wechselt zu den Boston Bruins (NHL)​

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves Tampere

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)

kommt vom EV Zug

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)

tritt zurück

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)

kommt von Timra IK

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

kommt von Ajoie

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

unbekannt

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)

geht zu den ZSC Lions​

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)

kommt von den ZSC Lions

🇺🇸 Kevin Labanc (Stürmer, 30)

kommt von den Shanghai Dragons



Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Ajoie

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)

kommt von Helsinki IFK

🇨🇦 Nate Schnarr (Stürmer, 27)

kommt von den Kölner Haien

🇫🇮 Roby Järventie (Stürmer, 23)

kommt von den Bakersfield Condors (AHL)



Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 37)

wechselt zu Björklöven (SWE)

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Dario Truttmann (Verteidiger, 33)

kommt von den ZSC Lions

🇸🇪 Victor Söderström (Verteidiger, 25)

kommt von den Providence Bruins (AHL)

🇷🇺 Alexander Iakovenko (Verteidiger, 27)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)

unbekannt

🇨🇭 Luis Janett (Goalie, 25)

wechselt nach Nürnberg

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 22)

wechselt zum SC Bern



Gerüchte 💬

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Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

🇱🇹🇨🇭 Simas Ignatavicius (Stürmer, 18)

wechselt zu den Florida Panthers​

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇸🇪 Olle Lycksell (Stürmer, 26)

kommt von Ottawa Senators

🇫🇮 Lassi Thomson (Verteidiger, 25)

kommt von Ottawa Senators

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

unbekannt

🇸🇪 Einar Emanuelsson (Stürmer, 29)

wechselt zu SaiPa Lappeenranta

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt von Rapperswil

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

kommt von Rapperswil

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)

kommt von EHC Kloten

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

geht zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...