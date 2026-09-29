Fliegender Wechsel

Diese Klubs hoffen auf Kurashevs Zusage +++ HCD holt Verteidiger aus der KHL

Während die National-League-Saison wieder läuft, gibt es bereits die ersten News für nächstes Jahr. Hier findest du alle bekannten Transfers für die Spielzeit 2027/28.

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Kurashev will sich dieser Tage entscheiden

Wer schnappt sich Philipp Kurashev? Der Schweizer Nationalstürmer hat nach sechs Jahren in der NHL keinen neuen Vertrag erhalten, weshalb eine Rückkehr in die Schweiz im Fokus steht. Seine Berater sollen den interessierten Klubs gemäss der NZZ signalisiert haben, dass sich Kurashev noch in dieser Woche entscheiden werde.

Hoffnungen darf sich laut dem Bericht vor allem ein Quartett machen: Bern, Davos, Lausanne und Zug. Der 26-jährige Stürmer habe weiter die NHL im Kopf: Sein Ziel soll es sein, nach einer finanziell lukrativen Saison in der Schweiz wieder nach Nordamerika wechseln zu können. (ram)

Bild: keystone

Davos verpflichtet slowakischen Verteidiger

Der HC Davos reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Nico Gross und verpflichtet per sofort den slowakischen Verteidiger Martin Gernat. Der 33-jährige Routinier unterschrieb beim HCD einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag.

Gernat kennt die National League aus seiner Zeit beim Lausanne HC, für den er 117 Spiele bestritt. Zuletzt stand der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2022 drei Saisons lang bei Lokomotiv Jaroslawl unter Vertrag. Mit dem KHL-Klub erreichte er dreimal den Final und gewann 2025 sowie 2026 den Gagarin Cup.

Bild: keystone

Gross wird dem HCD rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Verteidiger zog sich am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Zug (2:6) eine Verletzung des Innenbands im Knie zu. (nih/sda)

André Heim ab nächster Saison bei Genève-Servette

Genève-Servette plant schon über die eben begonnene Meisterschaft in der National League hinaus. Die Genfer melden die ab der nächsten Saison greifende Verpflichtung des Centers André Heim.

Heim unterzeichnete mit den Grenat einen für drei Jahre gültigen Vertrag. Derzeit bestreitet der 28-jährige Stürmer seine sechste Saison mit Ambri-Piotta.

Heim hatte einst das Nachwuchsprogramm beim SC Bern durchlaufen und vor neun Jahren für das Team aus der Hauptstadt in der höchsten Liga debütiert. (hkl/sda)

Bild: KEYSTONE

Finnischer Stürmer wechselt nach Kloten

Der EHC Kloten hat auf seine Verletzungssorgen im Sturm reagiert und den Finnen Joona Luoto verpflichtet. Das Engagement des 28-Jährigen ist eine Reaktion auf die Ausfälle von Brandon Gignac und Pontus Aberg, wie der EHC Kloten am mitteilte. Luoto unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. November 2026. Dieser enthält eine gegenseitige Option für eine Verlängerung bis zum Saisonende.

Luoto ist in der National League kein Unbekannter. In der Saison 2023/24 stand er für den SC Bern auf dem Eis. In 52 Partien erzielte der Stürmer 30 Skorerpunkte, davon 20 Tore. Zudem absolvierte Luoto insgesamt 23 Spiele in der NHL für die Winnipeg Jets und die Columbus Blue Jackets. Hinzu kamen 74 Einsätze in der AHL. Der in Tampere geborene Luoto verbrachte einen Grossteil seiner Karriere bei seinem Heimatclub Tappara Tampere. Mit diesem gewann er zweimal die finnische Meisterschaft. Zuletzt war er für den Klub HV71 in der schwedischen SHL aktiv. (riz/sda)

ZSC Lions

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Lausanne HC

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SC Bern

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🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)

kommt vom EV Zug

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EV Zug

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🇨🇭 Nic Balestra (Verteidiger, 21)

wechselt zum SC Bern

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HC Davos

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Fribourg-Gottéron

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EHC Kloten

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SCL Tigers

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SC Rapperswil-Jona Lakers

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Ambri-Piotta

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EHC Biel

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Genf-Servette HC

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HC Lugano

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HC Ajoie

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