Nach Frust-Ausraster auf der Ersatzbank: Ait-Nouri muss Algeriens Nationalteam verlassen. Bild: keystone

Zweimal aufgewärmt, nie eingewechselt: City-Star fliegt aus algerischem Nationalteam

Rayan Ait-Nouri wurde mit sofortiger Wirkung von der Zusammenkunft der algerischen Nationalmannschaft ausgeschlossen. Der Verteidiger von Manchester City muss vorzeitig zu seinem Klub zurückkehren.

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In einer offiziellen Mitteilung kommuniziert der algerische Fussballverband, dass Nationaltrainer Brahim Hemdani entschieden habe, Ait-Nouri am Samstag aus dem laufenden Nationalmannschafts-Camp zu entlassen. Der 25-Jährige kehre daraufhin zu seinem Klub Manchester City zurück. Konkrete Gründe für den Rauswurf nannte der Verband in der Mitteilung nicht.

Die lokale Presse in Algerien bringt die Entscheidung jedoch mit dem Auftritt des City-Stars beim 3:1-Sieg gegen Sambia in Verbindung – einem Spiel im Rahmen der Qualifikation für den Afrika-Cup 2027. In den sozialen Medien kursierende Videos zeigen einen sichtlich frustrierten Ait-Nouri: Der Abwehrspieler wurde im Verlauf der Partie zweimal zum Aufwärmen an die Seitenlinie geschickt, letztlich aber nie eingewechselt – sein Unmut darüber war deutlich zu erkennen.

Für Ait-Nouri, der seit seinem Wechsel von Wolverhampton zu Manchester City im vergangenen Sommer zu den wichtigsten Nationalspielern Algeriens zählt, dürfte der Vorfall auch mit Blick auf seinen Stammplatz im Nationalteam für Gesprächsstoff sorgen. (car)